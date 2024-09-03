Smart Trading Copilot

Smart Trading Copilot:  
È un assistente di trading intelligente che ti aiuterà nella gestione quotidiana delle tue operazioni. Lo Smart Trading Copilot è dotato di un pannello di trading intuitivo, con design moderno e tecnologia all'avanguardia.

Smart Trading Copilot offre numerose funzionalità:

1. Supporto per la gestione del rischio: calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss, aiutando i trader a gestire efficacemente i rischi.  
2. Anteprima rischio-rendimento: mostra potenziali profitti e perdite prima dell'apertura delle operazioni, facilitando decisioni più informate.  
3. Calcolo automatico della dimensione del lotto: regola automaticamente la dimensione del lotto in base allo stop loss e al rischio desiderato, garantendo una gestione coerente del rischio.  
4. Gestione completa degli ordini: consente ai trader di aprire, modificare e chiudere vari tipi di ordini, inclusi ordini a mercato e pendenti, con facilità.  
5. Breakeven e trailing stop: include funzioni di breakeven e trailing stop con un solo clic per garantire i profitti e minimizzare le perdite.  
6. Nascondere SL/TP dai broker: protegge contro la "caccia agli stop" permettendo ai trader di nascondere i livelli di stop loss e take profit.  
7. Calcolo delle commissioni e degli spread: fornisce informazioni sulle commissioni e sugli spread prima dell'apertura delle operazioni, aiutando i trader a comprendere i costi.  
8. Filtro spread massimo: impedisce l'apertura delle operazioni quando lo spread è troppo elevato, proteggendo i trader da condizioni di mercato sfavorevoli.  
9. Impostazioni di rischio personalizzabili: i trader possono scegliere di rischiare una percentuale del saldo o un saldo personalizzato, offrendo flessibilità nella gestione del rischio.  
10. Commenti sulle operazioni: permette di aggiungere commenti alle operazioni per un miglior monitoraggio e organizzazione.  
11. Flessibilità nella chiusura degli ordini: consente di chiudere tutti gli ordini o di chiudere selettivamente solo ordini di acquisto, vendita, vincenti o perdenti, con la possibilità di chiudere una parte del lotto.  
12. Gestione degli ordini pendenti: offre opzioni semplici per eliminare tipi specifici di ordini pendenti e invertire le operazioni con un solo clic.  
13. Gestione delle coppie preferite: include tre posizioni preferite e un menu a discesa per un accesso rapido alle coppie di mercato preferite.  
14. Visualizzazione in tempo reale di spread e commissioni: mostra costantemente spread e commissioni in tempo reale, mantenendo i trader informati in ogni momento.  
15. Tasto di scelta rapida per lo strumento di gestione del rischio: accesso rapido allo strumento di gestione del rischio con un tasto di scelta rapida (X), rendendo facile attivarlo e disattivarlo secondo necessità.  
16. Pannello riducibile: il pannello può essere ridotto a icona e rapidamente accessibile con il passaggio del mouse, offrendo uno spazio di lavoro privo di ingombri.  
17. Visualizzazione dell'ora locale e del server: mostra sia l'ora locale che quella del server insieme al conto alla rovescia delle barre, aiutando i trader a tenere traccia degli aspetti temporali della loro strategia.

Queste funzionalità rendono Smart Trading Copilot uno strumento potente per i trader che cercano di gestire le loro operazioni con precisione e facilità.
Prodotti consigliati
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilità
Puoi aprire un trade manualmente (one click) e questo EA penserà a posizionare SL E TP. SL e TP vengono inseriti in base ai Pips che specifichi nella schermata di input. Puoi anche scegliere SL e TP monetari. SL e TP vengono definiti in base al prezzo medio ponderato (PMC), quindi se apri una nuova operazione SL e TP verranno aggiornati in base al nuovo PMC. Il PMC non è unico, ma differenziato tra operazioni buy e operazioni sell (informazione utile solo se apri operazioni di segno opposto sul
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT4: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 4. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilità
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
Price Ray MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
4 (2)
Utilità
Price Ray indicator is a utility that will improve the way you trade. Primarily, it shows the Bid, Ask or Last price as a line ray which beams till the current candle, last visible chart candle or extended to all candle bars. The enhanced features in this indicator provide information in an area where you focus most, right next to the current candle. You can select text to be shown above or below the Price ray. The indicator is fully customizable, allowing it to fit any strategy requirements. Th
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilità
Profitstat is a free indicator that scans your history and displays it on the chart. The free version shows the number of trades and profit made on the current and previous day. The data is updated instantly as soon as a trade closes. Simply attach it to any chart and it gives the account data irrespective of the chart currency nor timeframe.
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicatori
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilità
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
Non Repainting Supertrend Indicator MT4
Eda Kaya
5 (2)
Indicatori
Non-Repainting Supertrend Indicator for MT4 The Non-Repainting Supertrend Indicator is a powerful tool for detecting market trends and breakout points. Specifically designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, this support and resistance indicator uses a dynamic trendline and signal arrows to accurately reflect the direction and potential reversal of price movements. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Non Repainting Supertrend Indicator for MT5   | ALL Product
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicatori
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilità
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicatori
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Trailinator MT4
Christian Opperskalski
Utilità
TRAILINATOR  is a unique Solution to use different Trailing-Stop Variants and change your settings via Remotecontrol. You configure your Trailing-Stop for a specified Symbol only once. This setting will be used for all your Positions of the same Symbol. Currently we support these different Trailing-Stops: Standard : works like you use in Metatrader Terminal, starts trailing if your profit is greater than trailing stop Start after points : trailing stop will start after your defined points in p
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilità
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Elsna Color Zones MT4
Raymond Edusei
Utilità
This MQL4 code is a custom indicator that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specified
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
AdvanceZigZag
Gholamreza Mohammad Mojaveri
5 (1)
Indicatori
AdvaneZigZag Indicator Are you tired of the limitations of the traditional ZigZag indicator? Meet AdvaneZigZag, the ultimate tool to simplify your market structure analysis and enhance your trading strategies. Designed with flexibility and precision in mind, AdvaneZigZag brings you advanced features to navigate the market with confidence. Key Features: 1. Enhanced Flexibility:    - While maintaining the familiar simplicity of the conventional ZigZag indicator, AdvaneZigZag offers superior a
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicatori
Panoramica dell’indicatore Aroon Classic L’indicatore Aroon Classic è uno strumento tecnico che identifica quantitativamente l’insorgere e la persistenza dei trend su un grafico. Utilizza due linee — “Aroon Up” e “Aroon Down” — per mostrare la forza del trend e i punti di inversione nell’intervallo da 0 a 100. Un valore elevato di Aroon Up indica un forte trend rialzista, mentre un valore elevato di Aroon Down indica un forte trend ribassista. Caratteristiche principali Distinzione visiva tra in
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
4.75 (4)
Experts
Overview RetraceX Scalper is an advanced pullback scalping bot that utilizes Support & Resistance levels to identify high-probability retracement entries. It ensures precise trade execution with minimal risk and maximum reward, making it an ideal tool for traders who focus on quick pullback opportunities. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market zones for accurate trade setups. Pullback Entry Optimization: Scans for high-probability retracement entries to maximize
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicatori
Pivot Point Fibo RSJ è un indicatore che traccia le linee di supporto e resistenza del giorno utilizzando i tassi di Fibonacci. Questo spettacolare indicatore crea fino a 7 livelli di supporto e resistenza tramite Pivot Point utilizzando i tassi di Fibonacci. È fantastico come i prezzi rispettino ogni livello di questo supporto e resistenza, dove è possibile percepire possibili punti di entrata/uscita di un'operazione. Caratteristiche Fino a 7 livelli di supporto e 7 livelli di resistenza Im
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilità
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
UPD1 D Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Indicatori
L'indicatore dei livelli si basa sui dati del giorno precedente. La formula matematica determina i livelli di entrata e di uscita.  Raccomandazioni di trading. I livelli vengono negoziati all'inizio della sessione europea, quando appare la volatilità. In caso di volatilità insufficiente, utilizzare metà del take profit per uscire. Se il prezzo si è invertito a metà del take profit, allora sull'inversione cercate un target anche al livello di metà del take profit. Se il prezzo rimbalza dal live
FREE
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
Utilità
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a   lite version   of  CandleStick Factory for MT4   . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:  https://www.mql5.com/en/market/product/75628 How it works Yo
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Buffer Finder Tool
Afsal Meerankutty
4.75 (4)
Utilità
CyberZingFx Buffer Finder Tool Developed for Finding Buffers of Indicator to use in Universal Indicator EA . This is Not an Indicator or EA CyberZingFx Buffer Finder Tool is utility tool designed specifically for MetaTrader 4 (MT4) users. It is a standalone application that helps you easily find the buffers of any MT4 indicator, allowing you to use them in your Universal Indicator EA. With the Buffer Finder Tool, you no longer have to search through the data window to find the buffers you need.
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Utilità
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator accurately identifies the key pivot points X, A, B, C, and D and automatically plots the harmonic structure on the chart. Bullish patterns appear in red, and bearish patterns in blue, providing clear insights into market trends. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:  Ref
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (417)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (101)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [Istruzioni  
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
Shepherd Safety EA
AW Trading Software Limited
4.92 (13)
Utilità
The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a StopO
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (9)
Utilità
Copiatrice->Interazione dell'interfaccia comoda e veloce, gli utenti possono utilizzarla subito       ->>>> Si consiglia di utilizzarlo su computer Windows o VPS Windows Caratteristiche: Impostazioni di copy trading diversificate e personalizzate: 1. È possibile impostare diverse modalità di lotto per diverse fonti di segnale 2. È possibile impostare diverse fonti di segnale per il copy trading forward e reverse 3. I segnali possono essere impostati con commenti 4. Se calibrare il lotto in base
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilità
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilità
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilità
Basket EA MT4 è un potente strumento per la presa di profitto e un sistema completo di protezione del conto, tutto in una soluzione semplice e intuitiva. Il suo scopo principale è quello di offrire un controllo totale sul profitto e la perdita complessiva del conto, gestendo tutte le posizioni aperte a livello di "cestino" (basket) e non singolarmente. L’EA offre una serie completa di funzionalità a livello di basket, come take profit, stop loss, break even e trailing stop. Questi possono essere
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilità
Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
Zone Guardian
BLAKE STEVEN RODGER
Utilità
Zone Guardian is an advanced Expert Advisor (EA) designed to automate trade management. This EA manages trades within specified risk parameters using automatic lot calculation and multi-layered trade activation. It supports up to 5 layers within the entry zone, each with customizable risk percentages. Visual aids on the chart display entry zones, stop loss (SL), and take profits (TP), ensuring easy level adjustments. The EA adapts to market conditions by closing trades at each TP and moving SLs
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilità
Partial Closure EA MT4 ti consente di chiudere parzialmente qualsiasi operazione sul tuo conto, manualmente tramite una percentuale scelta della dimensione del lotto e/o per numero di ticket, oppure automaticamente a percentuali specifiche dei livelli di TP/SL, chiudendo una percentuale della dimensione iniziale del lotto su un massimo di 10 livelli di take profit e 10 di stop loss. Può gestire tutte o alcune delle operazioni nel tuo conto specificando o escludendo determinati numeri magici, co
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (3)
Utilità
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Titan Machinist
Marco De Donno
Utilità
Titan Machinist - Your Professional Management System for MetaTrader                                                                                                                                 Transform Your Trading with Automated Position Management Tired of having to manually manage every single trade? Titan Machinist is the ultimate solution to automate your trade management, allowing you to trade like a true professional. Suitable for any trading technique: one
Altri dall’autore
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.6 (131)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (41)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.65 (98)
Indicatori
I Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda: L'indicatore "Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda" è uno strumento sofisticato basato sui concetti di Smart Money, fondamentale per l'analisi tecnica nel mercato del Forex. Si concentra sull'identificazione delle zone di offerta e domanda, aree cruciali in cui i trader istituzionali lasciano tracce significative. La zona di offerta, che indica gli ordini di vendita, e la zona di domanda, che indica gli ordini di acquisto, aiutano i trader a anticipare
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.56 (36)
Utilità
Strumento di Posizione di Trading e Backtesting: Lo "Strumento di Posizione di Trading e Backtesting", anche conosciuto come "Strumento Rapporto Rischio/Rendimento", è un indicatore completo e innovativo progettato per migliorare la tua analisi tecnica e le tue strategie di trading. Lo strumento di Rischio è una soluzione completa e user-friendly per una gestione efficace del rischio nel trading forex. Con la possibilità di visualizzare le posizioni di trading, inclusi il prezzo di ingresso, l
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.3 (44)
Indicatori
Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza: Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza è uno strumento avanzato progettato per migliorare l'analisi tecnica nel trading. Dotato di livelli dinamici di supporto e resistenza, si adatta in tempo reale man mano che nuovi punti chiave si sviluppano nel grafico, fornendo così un'analisi dinamica e reattiva. La sua capacità unica di multi-timeframe consente agli utenti di visualizzare i livelli di supporto e resistenza da diversi timeframes su qualsiasi
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.76 (46)
Indicatori
L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading: L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading è uno strumento potente di analisi tecnica progettato per migliorare la comprensione delle diverse sessioni di trading nel mercato forex. Questo indicatore integrato in modo trasparente fornisce informazioni cruciali sugli orari di apertura e chiusura delle principali sessioni, tra cui Tokyo, Londra e New York. Con l'aggiustamento automatico del fuso orario, si rivolge ai trader di tutto il mondo
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.38 (16)
Experts
Lo Smart Universal Expert Advisor è un consulente esperto progettato per aiutarti nella tua esperienza di trading integrandosi perfettamente con qualsiasi indicatore personalizzato che fornisce buffer di acquisto e vendita. Con la sua adattabilità senza pari, questo esperto ti consente di sfruttare appieno il potenziale dei tuoi indicatori personalizzati ed eseguire scambi con precisione e controllo. Corso online, manuale utente e demo. Abbiamo aggiunto il Trend Breakout Catcher come indicato
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.92 (26)
Indicatori
I Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda: L'indicatore "Blocchi d'Ordini di Offerta e Domanda" è uno strumento sofisticato basato sui concetti di Smart Money, fondamentale per l'analisi tecnica nel mercato del Forex. Si concentra sull'identificazione delle zone di offerta e domanda, aree cruciali in cui i trader istituzionali lasciano tracce significative. La zona di offerta, che indica gli ordini di vendita, e la zona di domanda, che indica gli ordini di acquisto, aiutano i trader a anticipare
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
Atomic Analyst
Issam Kassas
3.67 (3)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
AI Trend Pro Max
Issam Kassas
3 (1)
Indicatori
Prima di tutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non ripinta, non ridisegna e non ha ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello algoritmico. Manuale dell'utente, preimpostazioni e supporto online inclusi. AI Trend Pro Max è un sistema di trading sofisticato tutto-in-uno, progettato per i trader che cercano precisione, potenza e semplicità. Basato su anni di sviluppo tramite indicatori precedenti, questa è la versione più avanzata fino ad o
Smart Support and Resistance Trading System
Issam Kassas
5 (2)
Indicatori
Innanzitutto, è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore non repainting, non redrawing e non lagging, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. Il "Sistema di Trading di Supporto e Resistenza Intelligente" è un indicatore avanzato progettato per trader nuovi ed esperti. Permette ai trader di ottenere precisione e fiducia sul mercato forex. Questo sistema completo combina più di 7 strategie, 10 indicatori e varie approc
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indicatori
Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza: Il Trova Livelli di Supporto e Resistenza è uno strumento avanzato progettato per migliorare l'analisi tecnica nel trading. Dotato di livelli dinamici di supporto e resistenza, si adatta in tempo reale man mano che nuovi punti chiave si sviluppano nel grafico, fornendo così un'analisi dinamica e reattiva. La sua capacità unica di multi-timeframe consente agli utenti di visualizzare i livelli di supporto e resistenza da diversi timeframes su qualsiasi
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Utilità
Strumento di Posizione di Trading e Backtesting: Lo "Strumento di Posizione di Trading e Backtesting", anche conosciuto come "Strumento Rapporto Rischio/Rendimento", è un indicatore completo e innovativo progettato per migliorare la tua analisi tecnica e le tue strategie di trading. Lo strumento di Rischio è una soluzione completa e user-friendly per una gestione efficace del rischio nel trading forex. Con la possibilità di visualizzare le posizioni di trading, inclusi il prezzo di ingresso, l
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicatori
L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading: L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading è uno strumento potente di analisi tecnica progettato per migliorare la comprensione delle diverse sessioni di trading nel mercato forex. Questo indicatore integrato in modo trasparente fornisce informazioni cruciali sugli orari di apertura e chiusura delle principali sessioni, tra cui Tokyo, Londra e New York. Con l'aggiustamento automatico del fuso orario, si rivolge ai trader di tutto il mondo
FREE
Trend Breakout Catcher MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicatori
Description:  First of all Its worth emphasizing here that the Trend Breakout Catcher is  Non-Repainting,  Non-Redrawing    and  Non-Lagging  Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading. The Trend Breakout Catcher Indicator employs a sophisticated algorithm designed to predict trends early and generate timely Buy and Sell signals at the onset of a breakout. Utilizing a smart calculation based on numerous elements, the indicator forms a robust and redundant system to detec
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.2 (5)
Utilità
Smart Trading Copilot:   È un assistente di trading intelligente che ti aiuterà nella gestione quotidiana delle tue operazioni. Lo Smart Trading Copilot è dotato di un pannello di trading intuitivo, con design moderno e tecnologia all'avanguardia. Smart Trading Copilot offre numerose funzionalità: 1. Supporto per la gestione del rischio: calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss, aiutando i trader a gestire eff
FREE
Smart Support and Resistance Trading System MT5
Issam Kassas
3.75 (4)
Indicatori
Innanzitutto, è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore non repainting, non redrawing e non lagging, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. Il "Sistema di Trading di Supporto e Resistenza Intelligente" è un indicatore avanzato progettato per trader nuovi ed esperti. Permette ai trader di ottenere precisione e fiducia sul mercato forex. Questo sistema completo combina più di 7 strategie, 10 indicatori e varie approc
Range Breakout Catcher
Issam Kassas
5 (3)
Indicatori
Description:  The Range Breakout Catcher Indicator is a powerful tool known for its non-repainting, non-redrawing, and non-lagging capabilities, making it suitable for both manual and robot trading. This indicator utilizes a smart algorithm to calculate ranges and generate early signals for Buy and Sell positions at the breakout of these ranges, facilitating the capture of trends during ranging consolidations. The range calculation involves a comprehensive system based on various elements, prov
AI Trend Pro Max MT4
Issam Kassas
Indicatori
Prima di tutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non ripinta, non ridisegna e non ha ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello algoritmico. Manuale dell'utente, preimpostazioni e supporto online inclusi. AI Trend Pro Max è un sistema di trading sofisticato tutto-in-uno, progettato per i trader che cercano precisione, potenza e semplicità. Basato su anni di sviluppo tramite indicatori precedenti, questa è la versione più avanzata fino ad o
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Experts
Lo Smart Universal Expert Advisor è un consulente esperto progettato per aiutarti nella tua esperienza di trading integrandosi perfettamente con qualsiasi indicatore personalizzato che fornisce buffer di acquisto e vendita. Con la sua adattabilità senza pari, questo esperto ti consente di sfruttare appieno il potenziale dei tuoi indicatori personalizzati ed eseguire scambi con precisione e controllo. Corso online, manuale utente e demo. Abbiamo aggiunto il Trend Breakout Catcher come indicator
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
Indicatori
MENA TREND INDICATOR & SCANNER Strumento completo per l'analisi delle tendenze su più timeframe ed esecuzione delle operazioni MENA TREND INDICATOR & SCANNER è una soluzione di trading progettata per semplificare l'analisi del mercato attraverso un approccio visivo e strutturato per identificare le tendenze e realizzare operazioni. Questo strumento integra il rilevamento in tempo reale delle tendenze, l'analisi multi-timeframe e il monitoraggio delle performance operative, rendendolo versatile s
Range Breakout Catcher MT5
Issam Kassas
Indicatori
Description:  The Range Breakout Catcher Indicator is a powerful tool known for its non-repainting, non-redrawing, and non-lagging capabilities, making it suitable for both manual and robot trading. This indicator utilizes a smart algorithm to calculate ranges and generate early signals for Buy and Sell positions at the breakout of these ranges, facilitating the capture of trends during ranging consolidations. The range calculation involves a comprehensive system based on various elements, prov
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Indicatori
MENA TREND INDICATOR & SCANNER Strumento completo per l'analisi delle tendenze su più timeframe ed esecuzione delle operazioni MENA TREND INDICATOR & SCANNER è una soluzione di trading progettata per semplificare l'analisi del mercato attraverso un approccio visivo e strutturato per identificare le tendenze e realizzare operazioni. Questo strumento integra il rilevamento in tempo reale delle tendenze, l'analisi multi-timeframe e il monitoraggio delle performance operative, rendendolo versatile s
Trend Breakout Catcher
Issam Kassas
5 (1)
Indicatori
Description:  First of all Its worth emphasizing here that the Trend Breakout Catcher is  Non-Repainting,  Non-Redrawing    and  Non-Lagging  Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading. The Trend Breakout Catcher Indicator employs a sophisticated algorithm designed to predict trends early and generate timely Buy and Sell signals at the onset of a breakout. Utilizing a smart calculation based on numerous elements, the indicator forms a robust and redundant system to detec
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione