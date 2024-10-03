Smart Trading Copilot

C'est un assistant de trading intelligent qui vous aidera à gérer vos opérations quotidiennes. Le Smart Trading Copilot est équipé d'un panneau de trading convivial, avec un design moderne et utilisant une technologie de pointe.

Le Smart Trading Copilot offre un large éventail de fonctionnalités :

1. Support de gestion des risques : Il calcule automatiquement la taille de lot appropriée en fonction du pourcentage de risque spécifié et du stop loss, aidant ainsi les traders à gérer efficacement leurs risques.  
2. Aperçu risque-rendement : Il affiche les profits et pertes potentiels avant d'ouvrir une position, facilitant ainsi la prise de décisions plus éclairées.  
3. Calcul automatique de la taille des lots : Il ajuste automatiquement la taille des lots en fonction du stop loss et du risque souhaité, garantissant une gestion des risques cohérente.  
4. Gestion complète des ordres : Il permet aux traders d'ouvrir, de modifier et de clôturer facilement divers types d'ordres, y compris les ordres de marché et les ordres en attente.  
5. Breakeven et Trailing Stop : Il inclut des fonctionnalités de breakeven et de trailing stop d'un seul clic pour sécuriser les profits et minimiser les pertes.  
6. Masquer SL/TP des courtiers : Il protège contre la "chasse aux stop-loss" en permettant aux traders de masquer leurs niveaux de stop loss et de take profit.  
7. Calcul des commissions et des spreads : Il fournit des informations claires sur les commissions et les spreads avant l'ouverture d'une position, aidant les traders à comprendre les coûts.  
8. Filtre de spread maximal : Il empêche l'ouverture d'opérations lorsque le spread est trop élevé, protégeant ainsi les traders des conditions de marché défavorables.  
9. Paramètres de risque personnalisables : Les traders peuvent choisir de risquer un pourcentage de leur solde ou un solde personnalisé, offrant ainsi une flexibilité dans la gestion des risques.  
10. Commentaires sur les opérations : Il permet d'ajouter des commentaires aux transactions pour un meilleur suivi et une organisation plus efficace.  
11. Flexibilité de fermeture des ordres : Il permet de clôturer toutes les positions ou de sélectionner uniquement les ordres d'achat, de vente, gagnants ou perdants, avec des options pour fermer un pourcentage du lot.  
12. Gestion des ordres en attente : Il offre des options simples pour supprimer certains types d'ordres en attente et inverser les transactions d'un simple clic.  
13. Gestion des paires favorites : Il inclut trois positions favorites et un menu déroulant pour accéder rapidement aux paires de marché préférées.  
14. Affichage en temps réel des spreads et des commissions : Il affiche en continu les spreads et les commissions en temps réel, tenant ainsi les traders informés en permanence.  
15. Raccourci clavier pour l'outil de gestion des risques : Accès rapide à l'outil de gestion des risques avec un raccourci clavier (X), permettant de l'activer ou de le désactiver facilement au besoin.  
16. Panneau minimisable : Le panneau peut être minimisé et accessible rapidement au survol, offrant un espace de travail sans encombrement.  
17. Affichage de l'heure locale et du serveur : Il affiche à la fois l'heure locale et celle du serveur avec un compte à rebours des barres, aidant les traders à suivre les aspects temporels de leur stratégie.

Ces fonctionnalités combinées font de "Smart Trading Copilot" un outil puissant pour les traders cherchant à gérer leurs opérations avec précision et facilité.
