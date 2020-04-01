Smart Trading Copilot
- 实用工具
- Issam Kassas
- 版本: 2.0
- 更新: 3 十月 2024
智能交易副驾驶：
这是一个智能交易助手，可以帮助您日常的交易管理。智能交易副驾驶配备了用户友好的交易面板，具有现代化的设计并采用了尖端技术。
智能交易副驾驶具有多种功能：
1. 风险管理支持：根据指定的风险百分比和止损自动计算适当的手数，帮助交易者有效管理风险。
2. 风险收益比预览：在开仓前显示潜在的利润和亏损，帮助交易者做出更好的决策。
3. 自动手数计算：根据止损和期望的风险自动调整手数，确保一致的风险管理。
4. 全面的订单管理：允许交易者轻松开立、修改和关闭各种类型的订单，包括市价单和挂单。
5. 保本和平仓跟踪止损：包括一键保本和平仓跟踪止损功能，以锁定利润并减少亏损。
6. 隐藏止损/止盈：允许交易者隐藏止损和止盈水平，防止被经纪商“止损猎杀”。
7. 佣金和点差计算：在开仓前提供佣金和点差信息，帮助交易者了解交易成本。
8. 最大点差过滤：当点差过高时，防止开仓，保护交易者免受不利的市场条件影响。
9. 可定制的风险设置：交易者可以选择按余额的百分比或自定义余额承担风险，提供灵活的风险管理方式。
10. 交易备注：允许为交易添加备注，以便更好地跟踪和组织交易记录。
11. 订单关闭灵活性：可以关闭所有订单，或选择性关闭买单、卖单、盈利单或亏损单，甚至部分关闭订单手数。
12. 挂单管理：提供删除特定类型的挂单和一键反向交易的简单选项。
13. 收藏货币对管理：包括三个收藏位置和一个下拉菜单，用于快速访问首选市场货币对。
14. 实时点差和佣金显示：持续显示实时点差和佣金，实时更新交易者的相关信息。
15. 风险工具快捷键：通过快捷键（X）快速访问风险工具，便于根据需要快速切换。
16. 可最小化面板：面板可以最小化并通过悬停快速访问，提供一个整洁的工作空间。
17. 本地和服务器时间显示：同时显示本地时间和服务器时间，并提供K线倒计时，帮助交易者跟踪与时间相关的策略要素。
这些功能共同构成了“智能交易副驾驶”，是一个功能强大的工具，帮助交易者轻松精确地管理交易。