スマートトレーディングコパイロット:

これは、日々のトレード管理をサポートするスマートなトレードアシスタントです。スマートトレーディングコパイロットは、モダンなデザインと最先端の技術を採用したユーザーフレンドリーなトレードパネルを搭載しています。





スマートトレーディングコパイロットには、多くの機能が備わっています:





1. リスク管理サポート: 指定されたリスクのパーセンテージとストップロスに基づいて、適切なロットサイズを自動的に計算し、トレーダーが効果的にリスクを管理できるようにします。

2. リスクリワードのプレビュー: トレードを開始する前に、潜在的な利益と損失を表示し、より良い意思決定をサポートします。

3. 自動ロットサイズ計算: ストップロスと希望するリスクに応じてロットサイズを自動的に調整し、安定したリスク管理を実現します。

4. 総合的なオーダー管理: トレーダーが、マーケットオーダーや指値・逆指値など、さまざまな種類のオーダーを簡単に開いたり、修正したり、閉じたりできるようにします。

5. ブレイクイーブンとトレーリングストップ: 利益を確定し、損失を最小限に抑えるためのワンクリックでのブレイクイーブンとトレーリングストップ機能が含まれています。

6. ブローカーからのSL/TPの非表示: ストップロス狩りから保護するために、トレーダーがストップロスとテイクプロフィットのレベルを隠すことができます。

7. 手数料とスプレッドの計算: トレードを開く前に手数料とスプレッドに関する情報を提供し、コストを理解できるようにします。

8. 最大スプレッドフィルター: スプレッドが高すぎる場合にトレードを開始しないようにし、トレーダーを不利な市場条件から守ります。

9. カスタマイズ可能なリスク設定: トレーダーは、残高のパーセンテージやカスタム残高をリスクに設定することができ、リスク管理の柔軟性を提供します。

10. トレードコメント: より良い追跡と整理のために、トレードにコメントを追加できます。

11. オーダーの柔軟なクローズ: すべてのオーダーをクローズしたり、買い、売り、利益、損失のオーダーのみを選択的にクローズするオプションがあり、ロットサイズの一部をクローズすることも可能です。

12. ペンディングオーダー管理: 特定の種類のペンディングオーダーを削除したり、ワンクリックでトレードを反転させる簡単なオプションが提供されます。

13. お気に入りの通貨ペア管理: 3つのお気に入りスポットと、好みの通貨ペアに素早くアクセスするためのドロップダウンメニューが含まれています。

14. スプレッドと手数料のライブ表示: 常にスプレッドと手数料をリアルタイムで表示し、トレーダーに最新情報を提供します。

15. リスクツールのホットキー: ホットキー（X）でリスクツールに素早くアクセスでき、必要に応じて簡単にオン/オフを切り替えることができます。

16. 最小化可能なパネル: パネルは最小化され、ホバーで素早くアクセスでき、すっきりとした作業スペースを提供します。

17. ローカルとサーバーの時間表示: ローカルとサーバーの両方の時間を表示し、バーのカウントダウンも提供され、戦略のタイミングに関連する要素を追跡できます。





これらの機能を組み合わせることで、「スマートトレーディングコパイロット」は、正確かつ簡単にトレードを管理したいトレーダーにとって強力なツールとなります。