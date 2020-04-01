Smart Trading Copilot

スマートトレーディングコパイロット:  
これは、日々のトレード管理をサポートするスマートなトレードアシスタントです。スマートトレーディングコパイロットは、モダンなデザインと最先端の技術を採用したユーザーフレンドリーなトレードパネルを搭載しています。

スマートトレーディングコパイロットには、多くの機能が備わっています:

1. リスク管理サポート: 指定されたリスクのパーセンテージとストップロスに基づいて、適切なロットサイズを自動的に計算し、トレーダーが効果的にリスクを管理できるようにします。  
2. リスクリワードのプレビュー: トレードを開始する前に、潜在的な利益と損失を表示し、より良い意思決定をサポートします。  
3. 自動ロットサイズ計算: ストップロスと希望するリスクに応じてロットサイズを自動的に調整し、安定したリスク管理を実現します。  
4. 総合的なオーダー管理: トレーダーが、マーケットオーダーや指値・逆指値など、さまざまな種類のオーダーを簡単に開いたり、修正したり、閉じたりできるようにします。  
5. ブレイクイーブンとトレーリングストップ: 利益を確定し、損失を最小限に抑えるためのワンクリックでのブレイクイーブンとトレーリングストップ機能が含まれています。  
6. ブローカーからのSL/TPの非表示: ストップロス狩りから保護するために、トレーダーがストップロスとテイクプロフィットのレベルを隠すことができます。  
7. 手数料とスプレッドの計算: トレードを開く前に手数料とスプレッドに関する情報を提供し、コストを理解できるようにします。  
8. 最大スプレッドフィルター: スプレッドが高すぎる場合にトレードを開始しないようにし、トレーダーを不利な市場条件から守ります。  
9. カスタマイズ可能なリスク設定: トレーダーは、残高のパーセンテージやカスタム残高をリスクに設定することができ、リスク管理の柔軟性を提供します。  
10. トレードコメント: より良い追跡と整理のために、トレードにコメントを追加できます。  
11. オーダーの柔軟なクローズ: すべてのオーダーをクローズしたり、買い、売り、利益、損失のオーダーのみを選択的にクローズするオプションがあり、ロットサイズの一部をクローズすることも可能です。  
12. ペンディングオーダー管理: 特定の種類のペンディングオーダーを削除したり、ワンクリックでトレードを反転させる簡単なオプションが提供されます。  
13. お気に入りの通貨ペア管理: 3つのお気に入りスポットと、好みの通貨ペアに素早くアクセスするためのドロップダウンメニューが含まれています。  
14. スプレッドと手数料のライブ表示: 常にスプレッドと手数料をリアルタイムで表示し、トレーダーに最新情報を提供します。  
15. リスクツールのホットキー: ホットキー（X）でリスクツールに素早くアクセスでき、必要に応じて簡単にオン/オフを切り替えることができます。  
16. 最小化可能なパネル: パネルは最小化され、ホバーで素早くアクセスでき、すっきりとした作業スペースを提供します。  
17. ローカルとサーバーの時間表示: ローカルとサーバーの両方の時間を表示し、バーのカウントダウンも提供され、戦略のタイミングに関連する要素を追跡できます。

これらの機能を組み合わせることで、「スマートトレーディングコパイロット」は、正確かつ簡単にトレードを管理したいトレーダーにとって強力なツールとなります。
おすすめのプロダクト
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
インディケータ
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
ユーティリティ
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
ユーティリティ
MT4用NAS100 Auto SL and TP Makerをご紹介します： MetaTrader4でナスダック100市場をナビゲートするトレーダーにとって不可欠なアシスタントであるNAS100オートSLおよびTPメーカーで、ストップロスおよびテイクプロフィットの設定をもう見逃すことはありません。このツールは、ストップロスとテイクプロフィットのレベル管理を自動化するシームレスなソリューションを求める方々のために設計されています。 主な特徴 簡単な自動化： ストップロスやテイクプロフィットのないナスダック100取引を自動的に監視します。 ユーザーが構成した設定に基づいてレベルを動的に調整します。 注文タイプの多様性： Nasdaq100の成行注文と未決済注文の両方に対応。 MetaTrader 4で利用可能な様々な注文タイプをサポートします。 カスタマイズされた設定： ユーザーフレンドリーなパラメータ設定により、トラッキング設定とストップロス/テイクプロフィットレベルのカスタマイズが可能です。 柔軟な範囲： 実行する特定のNAS100商品、または取引されるすべての商品に対してStop
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
ユーティリティ
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
Price Ray MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
4 (2)
ユーティリティ
Price Ray indicator is a utility that will improve the way you trade. Primarily, it shows the Bid, Ask or Last price as a line ray which beams till the current candle, last visible chart candle or extended to all candle bars. The enhanced features in this indicator provide information in an area where you focus most, right next to the current candle. You can select text to be shown above or below the Price ray. The indicator is fully customizable, allowing it to fit any strategy requirements. Th
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
ユーティリティ
Profitstat is a free indicator that scans your history and displays it on the chart. The free version shows the number of trades and profit made on the current and previous day. The data is updated instantly as soon as a trade closes. Simply attach it to any chart and it gives the account data irrespective of the chart currency nor timeframe.
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
ユーティリティ
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
インディケータ
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
インディケータ
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
ユーティリティ
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
インディケータ
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Trailinator MT4
Christian Opperskalski
ユーティリティ
TRAILINATOR  is a unique Solution to use different Trailing-Stop Variants and change your settings via Remotecontrol. You configure your Trailing-Stop for a specified Symbol only once. This setting will be used for all your Positions of the same Symbol. Currently we support these different Trailing-Stops: Standard : works like you use in Metatrader Terminal, starts trailing if your profit is greater than trailing stop Start after points : trailing stop will start after your defined points in p
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
ユーティリティ
Scalping One MT4 free バージョンです。 １ポジションを１つのボタンで表示します。リアルタイムで損益、  Lot、  Pointを表示。チャート通貨のみと全通貨ペアのポジションの表示を切り替え可能。（free版は３ポジションのみ） 日本語、英語に自動識別対応（設定タブは英語のみですが http://www.emkyuradias.shop/emkyuradias.shop/instruction.html にて日本語Helpを用意） 口座通貨表記はドル、ユーロ、ポンド、円に対応（自動識別） タイムラインの描画機能は、ローカルタイム（PC時間）、カレントタイム、東京、ニューヨーク、ロンドン、シドニー時間を選択可能な時計表示と連動可能、サマータイム対応。 ラウンドナンバー、日、週、月、年の安値、高値ライン表示、非表示がワンクリックで可能、高値安値は時間表示上のデータ表示部分にて個別に表示も可能です。
FREE
Elsna Color Zones MT4
Raymond Edusei
ユーティリティ
This MQL4 code is a custom indicator that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specified
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
インディケータ
このプロジェクトが好きなら、5つ星レビューを残してください。 このインジケータは、指定されたためのオープン、ハイ、ロー、クローズ価格を描画します 特定のタイムゾーンの期間と調整が可能です。 これらは、多くの機関や専門家によって見られた重要なレベルです トレーダーは、彼らがより多くのかもしれない場所を知るために有用であり、 アクティブ。 利用可能な期間は次のとおりです。 前の日。 前週。 前の月。 前の四半期。 前年。 または: 現在の日。 現在の週。 現在の月。 現在の四半期。 現年。
FREE
AdvanceZigZag
Gholamreza Mohammad Mojaveri
5 (1)
インディケータ
AdvaneZigZag Indicator Are you tired of the limitations of the traditional ZigZag indicator? Meet AdvaneZigZag, the ultimate tool to simplify your market structure analysis and enhance your trading strategies. Designed with flexibility and precision in mind, AdvaneZigZag brings you advanced features to navigate the market with confidence. Key Features: 1. Enhanced Flexibility:    - While maintaining the familiar simplicity of the conventional ZigZag indicator, AdvaneZigZag offers superior a
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
インディケータ
Aroon Classic インジケーターの概要 Aroon Classic は、チャート上でトレンドの発生と持続性を定量的に把握できるテクニカル指標です。トレンドの強さや転換タイミングを「Aroon Up」と「Aroon Down」という2本のラインで示し、0～100 の範囲で表示されます。Aroon Up が高値圏にあるほど上昇トレンドが強く、Aroon Down が高値圏にあるほど下降トレンドが強いことを意味します。 主な特徴 トレンドの発生から転換までを視覚的に判別可能 カスタマイズ可能な計算期間（デフォルト14期間） 線の色・太さ・スタイルを自由に設定可能 インジケーターのパラメーター パラメーター名 説明 デフォルト値 Period Aroon の計算に使用するバー数 14 Aroon Up Color Aroon Up ラインの色 DodgerBlue Aroon Down Color Aroon Down ラインの色 Tomato Line Width ラインの太さ（ピクセル） 2 インジケーターの計算方法 Aroon Up は、直近期間内の最高値が発生してからのバー数
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
インディケータ
ピボットポイントフィボRSJは、フィボナッチレートを使用してその日のサポートラインとレジスタンスラインを追跡するインジケーターです。 この壮大な指標は、フィボナッチレートを使用してピボットポイントを通じて最大7レベルのサポートとレジスタンスを作成します。 価格がこのサポートとレジスタンスの各レベルを尊重する方法は素晴らしいです。そこでは、オペレーションの可能な入口/出口ポイントを認識することができます。 特徴 最大7レベルのサポートと7レベルの抵抗 レベルの色を個別に設定します 入力 ピボットタイプ ピボットフィボRSJ1 =フィボ比1の計算 ピボットフィボRSJ2 =フィボ比2の計算 ピボットフィボRSJ3 =フィボ比3の計算 ピボットフィボクラシック=クラシックピボット計算 最小ピボットレベル ピボット3レベル ピボット4レベル ピボット5レベル ピボット6レベル ピボット7レベル それでも質問がある場合は、ダイレクトメッセージで私に連絡してください： https://www.mql5.com/ja/users/robsjunqueira/
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
ユーティリティ
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
ユーティリティ
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
UPD1 D Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (3)
インディケータ
Levels インジケータは、前日のデータに基づいています。 数式がエントリーレベルとエグジットレベルを決定します。 取引推奨。 Levelsは、ボラティリティが出現する欧州セッションの開始時に取引する。 ボラティリティが十分でない場合は、利食いの半分でエグジットする。 利益が半分の水準で価格が反転した場合、反転時に利益が半分の水準でターゲットを探します。 価格がエントリーレベルから跳ね返された場合、反対方向に価格が2番目のテイクプロフィットに到達する可能性があります。 常にブレイクアウトでエントリーするべきではありません。再テストを待つことをお勧めします。 再テストは、市場に複数の最小出来高レベルがある場合に有効です。UPD1 Profile Levelsインディケータを参照。 入力パラメータ 。 Start Hour - 1日の始まりの時間から。 00-デフォルト   。 Visual Button - ボタン表示（有効/無効）   。 Corner - ボタンアンカー角度   。 X indent - ピクセル単位の水平パディング   。 Y indent - ピクセ
FREE
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
ユーティリティ
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a   lite version   of  CandleStick Factory for MT4   . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:  https://www.mql5.com/en/market/product/75628 How it works Yo
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
エキスパート
Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。 アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。 市場に対する完全な主導権を与えます。 高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。 EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。 再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。 【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。 コア戦略: EA には2つの戦略モードが内蔵されています： I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。 構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。 II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場の
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
インディケータ
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Buffer Finder Tool
Afsal Meerankutty
4.75 (4)
ユーティリティ
CyberZingFx Buffer Finder Tool Developed for Finding Buffers of Indicator to use in Universal Indicator EA . This is Not an Indicator or EA CyberZingFx Buffer Finder Tool is utility tool designed specifically for MetaTrader 4 (MT4) users. It is a standalone application that helps you easily find the buffers of any MT4 indicator, allowing you to use them in your Universal Indicator EA. With the Buffer Finder Tool, you no longer have to search through the data window to find the buffers you need.
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
ユーティリティ
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
ユーティリティ
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
ExpertLines
Josemar Pinheiro
1 (1)
ユーティリティ
ExpertLines is a productivity expert to open orders by the breaking of the buy or sell lines, providing risk x reward and pips information on every trade. The expert can close the opened order by virtual lines of stop loss and take profit or by close buy or sell button. He also has a trailing stop resource if enabled. All this in a fast and easy way. Arm your trade with ExpertLines and have a good trade. Main Parameters Magic_Number - It is the magic number that the expert advisor uses to ident
FREE
FX Gambit
Boyan Atanassov
ユーティリティ
Zenner Trading Presents FX Gambit Streaming Live on YouTube:  https://youtu.be/rD9bCSxypio FX Gambit is an Adaptive, Market Neutral, Dual MT4 based Parallel Launch Automated Trading System, designed to respond to all directional combinations and permutations of the market, and still produce a Net Positive Outcome. There are 2 instances of MT4 with 2 charts in each. The LONG LEG of the HEDGE is in the left chart and the SHORT LEG on the right. The two MT4 instances exchange current market BID
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
インディケータ
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT4 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT4 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT4 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順 - アプリケーションの手順 - デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通貨」、「 % 残
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
ユーティリティ
MetaTrader4のコピー機を取引します。     それは任意の口座からの外国為替取引、ポジション、注文をコピーします。 それは最高の貿易コピー機の1つです     MT4 - MT4、MT5 - MT4     のために     COPYLOT MT4     バージョン（または     MT4 - MT5  MT5 - MT5     のために     COPYLOT MT5     バージョン）。 MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 のコピー機 バージョン       MetaTrader 5 ターミナル（   МТ5 - МТ5、МТ4 - МТ5   ）-   コピーロットクライアントMT5 独自のコピーアルゴリズムにより、すべての取引がマスターアカウントからクライアントアカウントに正確にコピーされます。 また、動作速度が速いことでも知られています。タフなエラー処理。 強力な機能セット。 プログラムは、複数
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
ユーティリティ
Risk/Reward Toolは、MetaTrader 4でのトレード計画、可視化、執行の方法を革新するために設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。精密なリスク管理を重視する裁量トレーダーでも、トレード設定を視覚的にテストする必要のある戦略開発者でも、このツールはエレガントで直感的なインターフェースで必要なすべてを提供します。 基本的なポジション計算機とは異なり、Risk/Reward Toolは視覚的なトレード計画を即時執行機能、リアルタイムの損益モニタリング、包括的なトレード管理機能と組み合わせています。このツールはMT4ストラテジーテスターと完全に互換性があり、実際の資金をリスクにさらすことなくトレード戦略を練習し、アプローチを改善することができます。 ツールの完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主な機能 視覚的なトレード計画 ドラッグ＆ドロップ操作可能
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
ユーティリティ
取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
ユーティリティ
Trade Copierは、取引口座間の取引をコピーして同期するように設計された専門的なユーティリティです。 コピーは、同じコンピューターまたはvps にインストールされている、サプライヤーのアカウント/端末から受信者のアカウント/端末に行われます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモ版 こちら 。 詳細な説明は こちら 。 主な機能と利点： MT5ネッティングアカウントを含む、MT4> MT4、MT4> MT5、MT5> MT4のコピーをサポートします。 高いコピー速度（0.5秒未満）。 ベンダーモードと受信者モードは同じ製品内に実装されています。 チャートから直接リアルタイムでコピーを制御できる、簡単で直感的なインターフェイス。 接続が切断されたり、端末が再起動されたりしても、設定と位置が失われることはありません。 コピーするシンボルを選択できます。また、受信者のシンボルを置き換えることもできます（例：EURUSD> USDJPY）。 バックコピーをサポートします。 特定の注文のみのコピーを有効にする機能。 取引開始価格の最大差と最大遅延時間を
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
ユーティリティ
革新的な X2 Copy MT4 で瞬時のトレードコピーを発見しましょう。わずか10秒のセットアップで、単一のWindowsコンピューターまたはVPS上のMetaTrader端末間でのトレード同期を、前例のない速度（0.1秒未満）で行う強力なツールを手に入れられます。 複数の口座を管理していても、シグナルをフォローしていても、戦略を拡大していても、X2 Copy MT4 は比類のない精度とコントロールであなたのワークフローに適応します。待つのはやめてください — 市場をリードする速度と信頼性でコピーを開始しましょう。今すぐ トライアル版 をダウンロードしてください。 *重要：MT5端末での作業には、別途 X2 Copy MT5 バージョンが必要です X2 Copy MT4/5 の設定と機能の説明 | X2 Copy トライアル版のインストール方法 特徴 高速コピー — 0.1秒未満でのトレード転送 すべてのコピータイプのユニバーサルサポート：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直感的なインターフェースで10秒で即時セットアップ 24時間年中無休の安定動
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
ユーティリティ
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
ユーティリティ
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader4のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 シンボルウィンドウからの取引とキーボードからの取引！ あなたはMetaTrader 4ターミナル - バーチャルコントロールパネルVirtualTradePadのためのユニークなプラグインを持っています。 Description on English 注意！  ストラテジーテスターの 取引方法を学びたい場合は、無料の TesterPad ユーティリティをチェックしてくだ
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
ユーティリティ
This is a simple utility which will put Automatic Stop Loss and Take Profit. It also has Trailing Stop Loss and Break Even features. The input value of the Stop Loss and Take Profit is in Pips. Whenever you open a trade it will put stop loss and take profit in pips automatically. *If you need a more practical stop loss and take profit for your trades then you may like this ATR based stop loss utility,  Here! Inputs: 1. SL and Trailing SL - This is the Stop Loss value in Pips. Also used as Traili
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
ユーティリティ
取引資金を簡単に保護しましょう 取引資金を守ることは、増やすことと同じくらい重要です。KT Equity Protectorはあなた専用のリスクマネージャーとして、口座の純資産（エクイティ）を常に監視し、あらかじめ設定した利益目標や損失限度に達すると、すべてのポジションや指値注文を自動的に決済して、損失回避や利益確保を行います。 感情に左右されることも、直感に頼ることもありません。ただ信頼できる資金保護ツールが、あなたのために24時間体制で機能します。 KT Equity Protectorは、すべてのチャートを自動的に閉じることで、他のエキスパートアドバイザー（EA）による取引を停止できます。これにより、KT Equity Protectorを手動で再起動するまで、追加の取引が行われることはありません。完全なコントロールと安心感を提供します。 仕組みについて エクイティ・ストップロス（損失から守る）: 例えば口座残高が$10,000あり、$1,000のストップロスを設定した場合、エクイティが$9,000に達するとKT Equity Protectorは全取引を即座に終了し、資金のさ
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
ユーティリティ
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and Open Market Orders (BUY/SELL) . Download trial version here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTE:   It is recommended to remove the available filter settings, only install the filter for your indicator. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Allow Open trade:   Enable/ Disable Open Trade
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 4で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。あらゆるインジケーター、エキスパートアドバイザー、スクリプトを利用可能で、標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 瞬時の読み込み MT5ターミナルからのティックデータベースのインポートにより、過去データを即時利用可能。 MT5ターミナルで「 Tick Database 」ユーティリティを最初に起動する必要があります。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
ユーティリティ
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
ユーティリティ
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
作者のその他のプロダクト
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.1 (20)
エキスパート
スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却バッファを提供する任意のカスタムインジケータとシームレスに統合することで、トレーディング体験を支援するために設計されたエキスパートアドバイザーです。その比類のない適応性により、このエキスパートはカスタムインジケータの可能性を最大限に活用し、精度とコントロールを持って取引を実行することができます。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 トレンドブレイクアウトキャッチャーを組み込んでいます。トレンドブレイクアウトキャッチャーはリペイントしない、バックペイントしない、ラグしないインジケータであり、これでスマートユニバーサルエキスパートアドバイザー内でマスターインジケータとして機能することができます。 スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却シグナルを提供する任意のカスタムインジケータと連携するように設計された多機能取引ツールです。これは、カスタムインジケータが生成するシグナルに基づいて取引を実行できる自動取引ソリューションとして機能します。エキスパートアドバイザーには、トレーディング環境を管理およ
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.88 (16)
エキスパート
Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。 アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。 市場に対する完全な主導権を与えます。 高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。 EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。 再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。 【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。 コア戦略: EA には2つの戦略モードが内蔵されています： I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。 構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。 II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場の
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
インディケータ
トレンドキャッチャー (The Trend Catcher): アラートインジケーター付きのトレンドキャッチャーストラテジーは、トレーダーが市場のトレンドやエントリー／エグジットのポイントを特定するのに役立つ多機能なテクニカル分析ツールです。市場状況に応じて適応する動的なトレンドキャッチャーストラテジーを搭載し、トレンド方向を視覚的にわかりやすく表示します。トレーダーは自分の好みやリスク許容度に合わせてパラメータをカスタマイズできます。このインジケーターは、トレンドの特定、潜在的な反転のシグナル、トレーリングストップの仕組みとしての機能、そして市場に迅速に対応するためのリアルタイムアラートを提供します。 特徴: トレンド識別: 上昇トレンドおよび下降トレンドをシグナル表示。 トレンド反転: ローソク足の色が上昇から下降、またはその逆に変わるとき、潜在的な反転を警告。 リアルタイムアラート: 新しいトレンドが検出された際にアラートを生成。 推奨設定: 通貨ペア: EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 時間足: M5、M10、M15、M30、H1。 口座タイプ: すべてのECN口座
FREE
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.65 (108)
インディケータ
供給と需要のオーダーブロック： 「供給と需要のオーダーブロック」インジケーターは、外国為替のテクニカル分析において重要なスマートマネーの概念に基づいた洗練されたツールです。このツールは供給と需要ゾーンを特定し、機関投資家が重要な足跡を残す重要な領域に焦点を当てています。売り注文を示す供給ゾーンと買い注文を示す需要ゾーンは、トレーダーが価格の逆転や減速を予測するのに役立ちます。このインジケーターは、ブレイクアウト・オブ・ストラクチャー（BoS）およびフェアバリューギャップ（FVG）のコンポーネントを組み合わせた賢明なアルゴリズムを採用しています。BoSは市場の混乱を検出し、潜在的なオーダーブロックを特定し、FVGは精度を向上させるためにフェアバリューギャップを考慮しています。このツールはこれらの条件の視覚的表現を提供し、潜在的なオーダーブロックを強調し、市場のダイナミクスや転換点に関する洞察を提供することで、トレーダーの意思決定を支援します。使いやすいデザインは、さまざまな技術的な専門知識レベルのトレーダーにアクセスしやすく、高度な分析の包括的なソリューションを提供します。 特徴：
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.58 (38)
ユーティリティ
トレードポジションとバックテストツール： 「トレードポジションとバックテストツール」、またの名を「リスクリワード比ツール」としても知られるこの包括的かつ革新的な指標は、技術分析とトレード戦略を向上させるために設計されています。 リスクツールは、外国為替取引における効果的なリスク管理のための包括的で使いやすいソリューションです。エントリーポイント、ストップロス（SL）、テイクプロフィット（TP）など、取引ポジションのプレビューを含め、今後の取引の透明な表示を提供します。使いやすいパネルには、自動バランスとカスタムバランスのオプションが備わっており、自動ロットおよびリスク計算をサポートしています。市場での買い注文、売り注文、買いストップ、売りストップ注文など、さまざまな取引プレビューをサポートしています。このツールには、高度なリスクリワード比機能が含まれており、チャート上の任意の場所で高度にカスタマイズ可能な動きを提供し、購入および販売セットアップが完了します。トレード情報のスマートな表示には、開始用のロットサイズ、ストップロス、TP、注文タイプなど、重要な詳細が含まれます。また、SL
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
インディケータ
サポート＆レジスタンスレベルファインダー： サポート＆レジスタンスレベルファインダーは、取引におけるテクニカル分析を向上させるために設計された高度なツールです。ダイナミックなサポートとレジスタンスレベルを備えており、チャート上で新しいキーポイントが展開されるにつれてリアルタイムに適応し、ダイナミックかつレスポンシブな分析を提供します。そのユニークなマルチタイムフレーム機能により、ユーザーは任意の所望のタイムフレームで異なるタイムフレームからのサポートとレジスタンスレベルを表示でき、日足レベルを5分足のチャートに表示するなど、微妙な視点を提供します。歴史的データセットを組み込んだスマートアルゴリズムを利用しており、他のS＆Rインジケーターとは異なる包括的な分析を確保しています。レベルの検出時には複数パラメータ計算を使用し、精度を向上させています。ユーザーは、サポートとレジスタンスレベルの色を個別にカスタマイズでき、パーソナライズされたビジュアルエクスペリエンスを作成できます。ツールには価格が重要なレベルに近づくとトレーダーに通知するアラート機能も含まれており、タイムリーな意思決定を促
FREE
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
エキスパート
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 価格モメンタムの純粋な力を捉えるために設計された次世代型エキスパートアドバイザー。 高速で規律的、あらゆる相場環境で精度と適応性を求めるトレーダー向け。 リアルティック（99.9%）データで開発され、EURUSD と XAUUSD に最適化。 Momentum Hunter は加速の瞬間を捉え、即時に実行 — 遅延なし、再描画なし、推測なし。 【ユーザーマニュアル | 推奨プリセット】— ダウンロード コアコンセプト Momentum Hunter は「モメンタムこそチャンスを生む」という単純な真実に基づく。 価格加速、ボラティリティのスパイク、方向圧力を継続的に測定し、ブレイクアウト初期にエントリーし、数学的精度でエグジット。 即時切替：Buy Only / Sell Only / Buy & Sell。 リスク & リカバリー機能 ロット倍率とステップ制御による動的ロットスケーリング 浮動ドローダウン回復ロジック 最大DD%および回復フィルターで自動的にリスク抑制 過剰トレード防止の取引頻度管理 パ
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
インディケータ
トレーディングセッション時間インジケーター： 「トレーディングセッション時間インジケーター」は、外国為替市場での異なる取引セッションの理解を向上させるために設計された強力なテクニカル分析ツールです。このシームレスに統合されたインジケーターは、東京、ロンドン、ニューヨークなどの主要セッションの開始および終了時刻に関する重要な情報を提供します。自動的なタイムゾーンの調整により、世界中のトレーダーに対応し、取引スケジュールを高流動性の期間に最適化し、低活動時間を回避するのに役立ちます。市場センチメント、ピークのボラティリティ期間、およびセッションの重複に関する洞察を提供し、日中トレーダーが戦略に沿った正確な決定を行うのを支援します。カスタマイズ可能な表示により、ユーザーの体験を個人化できます。また、そのデータを組み込んだスマートな取引計画は、改善された取引結果につながる可能性があります。低活動時間の認識を促進することで、トレーダーは過度の取引を避け、品質の高い機会に集中できます。さまざまな取引プラットフォームとシームレスに互換性があり、「トレーディングセッション時間インジケーター」は、ト
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.33 (9)
エキスパート
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 価格モメンタムの純粋な力を捉えるために設計された次世代型エキスパートアドバイザー。 高速で規律的、あらゆる相場環境で精度と適応性を求めるトレーダー向け。 リアルティック（99.9%）データで開発され、EURUSD と XAUUSD に最適化。 Momentum Hunter は加速の瞬間を捉え、即時に実行 — 遅延なし、再描画なし、推測なし。 【ユーザーマニュアル | 推奨プリセット】— ダウンロード コアコンセプト Momentum Hunter は「モメンタムこそチャンスを生む」という単純な真実に基づく。 価格加速、ボラティリティのスパイク、方向圧力を継続的に測定し、ブレイクアウト初期にエントリーし、数学的精度でエグジット。 即時切替：Buy Only / Sell Only / Buy & Sell。 リスク & リカバリー機能 ロット倍率とステップ制御による動的ロットスケーリング 浮動ドローダウン回復ロジック 最大DD%および回復フィルターで自動的にリスク抑制 過剰トレード防止の取引頻度管理 パ
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
インディケータ
供給と需要のオーダーブロック： 「供給と需要のオーダーブロック」インジケーターは、外国為替のテクニカル分析において重要なスマートマネーの概念に基づいた洗練されたツールです。このツールは供給と需要ゾーンを特定し、機関投資家が重要な足跡を残す重要な領域に焦点を当てています。売り注文を示す供給ゾーンと買い注文を示す需要ゾーンは、トレーダーが価格の逆転や減速を予測するのに役立ちます。このインジケーターは、ブレイクアウト・オブ・ストラクチャー（BoS）およびフェアバリューギャップ（FVG）のコンポーネントを組み合わせた賢明なアルゴリズムを採用しています。BoSは市場の混乱を検出し、潜在的なオーダーブロックを特定し、FVGは精度を向上させるためにフェアバリューギャップを考慮しています。このツールはこれらの条件の視覚的表現を提供し、潜在的なオーダーブロックを強調し、市場のダイナミクスや転換点に関する洞察を提供することで、トレーダーの意思決定を支援します。使いやすいデザインは、さまざまな技術的な専門知識レベルのトレーダーにアクセスしやすく、高度な分析の包括的なソリューションを提供します。 特徴：
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
ユーティリティ
スマートトレーディングコパイロット:   これは、日々のトレード管理をサポートするスマートなトレードアシスタントです。スマートトレーディングコパイロットは、モダンなデザインと最先端の技術を採用したユーザーフレンドリーなトレードパネルを搭載しています。 スマートトレーディングコパイロットには、多くの機能が備わっています: 1. リスク管理サポート: 指定されたリスクのパーセンテージとストップロスに基づいて、適切なロットサイズを自動的に計算し、トレーダーが効果的にリスクを管理できるようにします。   2. リスクリワードのプレビュー: トレードを開始する前に、潜在的な利益と損失を表示し、より良い意思決定をサポートします。   3. 自動ロットサイズ計算: ストップロスと希望するリスクに応じてロットサイズを自動的に調整し、安定したリスク管理を実現します。   4. 総合的なオーダー管理: トレーダーが、マーケットオーダーや指値・逆指値など、さまざまな種類のオーダーを簡単に開いたり、修正したり、閉じたりできるようにします。   5. ブレイクイーブンとトレーリングストップ: 利益を確定し
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.71 (72)
インディケータ
トレンドキャッチャー (The Trend Catcher): アラートインジケーター付きのトレンドキャッチャーストラテジーは、トレーダーが市場のトレンドやエントリー／エグジットのポイントを特定するのに役立つ多機能なテクニカル分析ツールです。市場状況に応じて適応する動的なトレンドキャッチャーストラテジーを搭載し、トレンド方向を視覚的にわかりやすく表示します。トレーダーは自分の好みやリスク許容度に合わせてパラメータをカスタマイズできます。このインジケーターは、トレンドの特定、潜在的な反転のシグナル、トレーリングストップの仕組みとしての機能、そして市場に迅速に対応するためのリアルタイムアラートを提供します。 特徴: トレンド識別: 上昇トレンドおよび下降トレンドをシグナル表示。 トレンド反転: ローソク足の色が上昇から下降、またはその逆に変わるとき、潜在的な反転を警告。 リアルタイムアラート: 新しいトレンドが検出された際にアラートを生成。 推奨設定: 通貨ペア: EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 時間足: M5、M10、M15、M30、H1。 口座タイプ: すべてのECN口座、
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
インディケータ
サポート＆レジスタンスレベルファインダー： サポート＆レジスタンスレベルファインダーは、取引におけるテクニカル分析を向上させるために設計された高度なツールです。ダイナミックなサポートとレジスタンスレベルを備えており、チャート上で新しいキーポイントが展開されるにつれてリアルタイムに適応し、ダイナミックかつレスポンシブな分析を提供します。そのユニークなマルチタイムフレーム機能により、ユーザーは任意の所望のタイムフレームで異なるタイムフレームからのサポートとレジスタンスレベルを表示でき、日足レベルを5分足のチャートに表示するなど、微妙な視点を提供します。歴史的データセットを組み込んだスマートアルゴリズムを利用しており、他のS＆Rインジケーターとは異なる包括的な分析を確保しています。レベルの検出時には複数パラメータ計算を使用し、精度を向上させています。ユーザーは、サポートとレジスタンスレベルの色を個別にカスタマイズでき、パーソナライズされたビジュアルエクスペリエンスを作成できます。ツールには価格が重要なレベルに近づくとトレーダーに通知するアラート機能も含まれており、タイムリーな意思決定を促
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
エキスパート
Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。 アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。 市場に対する完全な主導権を与えます。 高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。 EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。 再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。 【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。 コア戦略: EA には2つの戦略モードが内蔵されています： I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。 構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。 II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場の
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
インディケータ
トレーディングセッション時間インジケーター： 「トレーディングセッション時間インジケーター」は、外国為替市場での異なる取引セッションの理解を向上させるために設計された強力なテクニカル分析ツールです。このシームレスに統合されたインジケーターは、東京、ロンドン、ニューヨークなどの主要セッションの開始および終了時刻に関する重要な情報を提供します。自動的なタイムゾーンの調整により、世界中のトレーダーに対応し、取引スケジュールを高流動性の期間に最適化し、低活動時間を回避するのに役立ちます。市場センチメント、ピークのボラティリティ期間、およびセッションの重複に関する洞察を提供し、日中トレーダーが戦略に沿った正確な決定を行うのを支援します。カスタマイズ可能な表示により、ユーザーの体験を個人化できます。また、そのデータを組み込んだスマートな取引計画は、改善された取引結果につながる可能性があります。低活動時間の認識を促進することで、トレーダーは過度の取引を避け、品質の高い機会に集中できます。さまざまな取引プラットフォームとシームレスに互換性があり、「トレーディングセッション時間インジケーター」は、ト
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
ユーティリティ
トレードポジションとバックテストツール： 「トレードポジションとバックテストツール」、またの名を「リスクリワード比ツール」としても知られるこの包括的かつ革新的な指標は、技術分析とトレード戦略を向上させるために設計されています。 リスクツールは、外国為替取引における効果的なリスク管理のための包括的で使いやすいソリューションです。エントリーポイント、ストップロス（SL）、テイクプロフィット（TP）など、取引ポジションのプレビューを含め、今後の取引の透明な表示を提供します。使いやすいパネルには、自動バランスとカスタムバランスのオプションが備わっており、自動ロットおよびリスク計算をサポートしています。市場での買い注文、売り注文、買いストップ、売りストップ注文など、さまざまな取引プレビューをサポートしています。このツールには、高度なリスクリワード比機能が含まれており、チャート上の任意の場所で高度にカスタマイズ可能な動きを提供し、購入および販売セットアップが完了します。トレード情報のスマートな表示には、開始用のロットサイズ、ストップロス、TP、注文タイプなど、重要な詳細が含まれます。また、SL
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーターは
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確な
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
インディケータ
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional multi pair scanner that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant market scanner view of the real trend direction. Instead of switching charts endl
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
エキスパート
スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却バッファを提供する任意のカスタムインジケータとシームレスに統合することで、トレーディング体験を支援するために設計されたエキスパートアドバイザーです。その比類のない適応性により、このエキスパートはカスタムインジケータの可能性を最大限に活用し、精度とコントロールを持って取引を実行することができます。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 トレンドブレイクアウトキャッチャーを組み込んでいます。トレンドブレイクアウトキャッチャーはリペイントしない、バックペイントしない、ラグしないインジケータであり、これでスマートユニバーサルエキスパートアドバイザー内でマスターインジケータとして機能することができます。 スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却シグナルを提供する任意のカスタムインジケータと連携するように設計された多機能取引ツールです。これは、カスタムインジケータが生成するシグナルに基づいて取引を実行できる自動取引ソリューションとして機能します。エキスパートアドバイザーには、トレーディング環境を管理およ
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
4 (1)
インディケータ
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional   multi pair scanner   that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant   market scanner   view of the real trend direction. Instead of switching ch
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信