Flower of Symbols

La activación inicia la secuencia a partir del símbolo inicial en la lista de Vigilancia del Mercado, formando un bucle perpetuo que continúa hasta la desactivación. El sistema emplea variables terminales globales para mantener la continuidad operativa en medio de reinicializaciones inducidas por símbolos, garantizando así un rendimiento ininterrumpido. Este EA no debe marcarse como "Permitido operar en directo" y es funcional con esa casilla marcada, al cargar el EA.

Las principales ventajas incluyen una mayor productividad en la supervisión de diversos activos, lo que permite a los operadores discernir posibles operaciones a través de un conjunto de símbolos a medida sin necesidad de reconfiguración manual. Fomenta la supervisión metódica al evitar las manipulaciones recurrentes de la interfaz, reduciendo así la sobrecarga operativa y mitigando los riesgos de omisiones involuntarias en entornos de negociación dinámicos. Las disposiciones de la EA incluyen la asimilación fluida a los protocolos analíticos imperantes, dando cabida a la vigilancia continua mediante ciclos o a la suspensión instantánea para el escrutinio en profundidad de un instrumento designado. Limita las operaciones a las entradas discernibles de Market Watch del operador (a través de la configuración selected_only), garantizando la pertinencia de las configuraciones individualizadas con mínimas demandas computacionales a través de la orquestación controlada por temporizador.

Parámetros de entrada

La tabla siguiente describe los parámetros de entrada ajustables, cada uno de ellos acompañado de una exposición sucinta de su función y valor preestablecido:

Parámetro Tipo Valor predeterminado Descripción
HabilitarBotón bool true Activa el botón de alternancia y las correspondientes operaciones cíclicas. Asignando false se desactiva el EA completamente, evitando cualquier alteración en el gráfico.
CycleIntervalSeconds int 5 Establece el intervalo temporal, medido en segundos, entre las sucesivas transiciones de símbolos en medio del ciclado habilitado. Esto permite adaptar la cadencia de inspección a los imperativos analíticos.
ButtonPixelSize int 100 Designa las medidas uniformes en píxeles para el botón de alternancia (abarcando anchura y altura). La magnitud de la fuente se ajusta proporcionalmente para mantener la coherencia visual en distintas pantallas.
ButtonBgColor color clrLightBlue Configura el tono de fondo del botón de alternancia, facilitando la personalización estética para armonizar con motivos gráficos o predilecciones individuales.
ButtonTextColor color clrNegro Especifica el tono del símbolo Wingdings del botón, garantizando la legibilidad y la uniformidad cromática con la interfaz del gráfico.
PlayWingdingsCode uchar 170 Designa el código de caracteres Wingdings para el icono de activación (play), que se muestra cuando se suspende el ciclo. Esto permite una notificación simbólica sin carga textual.
PauseWingdingsCode uchar 169 Designa el código de caracteres Wingdings para el icono de activación (pausa), presentado durante el ciclo. Esto agiliza el discernimiento del estado mediante una representación emblemática.

