Smart Trading Copilot

스마트 트레이딩 코파일럿:

이는 일일 거래 관리를 도와주는 스마트 거래 보조 도구입니다. 스마트 트레이딩 코파일럿은 현대적인 디자인과 최첨단 기술을 사용한 사용자 친화적인 거래 패널을 제공합니다.





스마트 트레이딩 코파일럿은 다음과 같은 다양한 기능을 제공합니다:





1. 리스크 관리 지원: 지정된 리스크 비율과 손절매를 기준으로 적절한 로트 크기를 자동으로 계산하여, 트레이더가 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 돕습니다.

2. 리스크 대 보상 미리보기: 거래를 시작하기 전에 잠재적인 수익과 손실을 표시하여 더 나은 의사 결정을 도와줍니다.

3. 자동 로트 크기 계산: 손절매와 원하는 리스크에 따라 로트 크기를 자동으로 조정하여 일관된 리스크 관리를 보장합니다.

4. 종합적인 주문 관리: 트레이더가 다양한 주문 유형(시장 주문 및 지정가 주문 포함)을 쉽게 열고, 수정하고, 닫을 수 있도록 합니다.

5. 브레이크이븐 및 추적 손절매: 클릭 한 번으로 브레이크이븐과 추적 손절매 기능을 제공하여 수익을 고정하고 손실을 최소화합니다.

6. 브로커로부터 손절매/이익실현 숨기기: 손절매 헌팅으로부터 보호하며, 트레이더가 손절매 및 이익실현 수준을 숨길 수 있습니다.

7. 수수료 및 스프레드 계산: 거래를 열기 전에 수수료와 스프레드에 대한 정보를 제공하여, 거래 비용을 이해할 수 있도록 돕습니다.

8. 최대 스프레드 필터: 스프레드가 너무 높을 경우 거래가 열리지 않도록 하여, 불리한 시장 상황에서 트레이더를 보호합니다.

9. 맞춤형 리스크 설정: 트레이더는 자신의 잔고의 일정 비율을 위험에 처하게 할지, 또는 사용자 지정 잔고를 설정할지 선택할 수 있어 유연한 리스크 관리가 가능합니다.

10. 거래 코멘트: 더 나은 추적 및 정리를 위해 거래에 코멘트를 추가할 수 있습니다.

11. 주문 종료의 유연성: 모든 주문을 종료하거나, 매수, 매도, 수익, 손실 주문 중에서 선택적으로 종료할 수 있으며, 로트 크기의 일부를 닫는 옵션도 제공됩니다.

12. 지정가 주문 관리: 특정 유형의 지정가 주문을 삭제하고, 클릭 한 번으로 거래를 반대로 전환하는 쉬운 옵션을 제공합니다.

13. 즐겨찾는 통화쌍 관리: 3개의 즐겨찾는 위치와 드롭다운 메뉴가 있어 선호하는 시장 쌍에 빠르게 접근할 수 있습니다.

14. 실시간 스프레드 및 수수료 표시: 지속적으로 실시간 스프레드 및 수수료를 표시하여 트레이더에게 실시간 정보를 제공합니다.

15. 리스크 도구를 위한 단축키: 단축키(X)를 사용하여 리스크 도구에 빠르게 접근할 수 있으며, 필요에 따라 쉽게 켜고 끌 수 있습니다.

16. 최소화 가능한 패널: 패널을 최소화하고 마우스 오버로 빠르게 접근할 수 있어 깔끔한 작업 공간을 제공합니다.

17. 로컬 및 서버 시간 표시: 로컬 시간과 서버 시간을 모두 표시하고, 바 카운트다운도 제공하여 전략의 시간 관련 요소를 추적할 수 있도록 돕습니다.





이러한 기능들은 트레이더가 거래를 정밀하고 쉽게 관리할 수 있도록 해주는 강력한 도구인 "스마트 트레이딩 코파일럿"을 만듭니다.