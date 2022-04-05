Close all treads with Tp and SL

Close_All_Trades_with_TP_SL es un Asesor Experto MQL4 fiable y eficiente diseñado para simplificar y automatizar la gestión de operaciones para todas las posiciones abiertas en su cuenta MT4. Este EA es especialmente útil para los traders que abren múltiples operaciones rápidamente o utilizan estrategias de alta frecuencia donde la colocación manual de TP/SL se vuelve difícil y consume mucho tiempo.

El objetivo principal del EA es asegurar que cada operación abierta, ya sea de compra o de venta, tenga siempre un Take Profit (TP) y un Stop Loss (SL) predefinidos. Muchos operadores se olvidan de fijar TP/SL después de abrir operaciones, o algunos EAs no los fijan inmediatamente. Este EA elimina esos riesgos escaneando automáticamente todas las operaciones abiertas en intervalos de tiempo ajustables y aplicando TP/SL siempre que falten.

La lógica es ligera, rápida y optimizada para un rendimiento sin problemas, incluso en cuentas con muchas operaciones simultáneas. No abre ni cierra operaciones por sí mismo, sino que actúa como una herramienta de protección y gestión de operaciones. Usted mantiene el control total de sus entradas, mientras que el EA garantiza salidas seguras.

Características principales

1. Asignación automática de TP y SL

Comprueba instantáneamente todas las operaciones abiertas.

Si una operación no tiene TP o SL, el EA los añade automáticamente.

Funciona tanto para órdenes de compra como de venta.

2. Valores de TP y SL ajustables

Establezca su Take Profit y Stop Loss preferido en precio (valor plano).

Cambie fácilmente la configuración sin modificar el código.

3. Sistema de control basado en intervalos

Utiliza un ciclo basado en el tiempo (por ejemplo, cada 1 segundo).

Comprueba eficazmente las operaciones sin estresar su terminal.

Garantiza que ninguna operación permanezca desprotegida durante mucho tiempo.

4. Ligero y estable

Optimizado para evitar un uso intensivo de la CPU.

Adecuado para scalping, martingala, grid o trading manual.

Funciona sin problemas en todos los entornos MT4.

5. Compatibilidad total

Funciona con todos los brokers (ECN, STP, Market Maker).

Soporta todos los pares de divisas, materias primas, índices y cripto símbolos.

Funciona tanto en brokers de 4 dígitos como de 5 dígitos.

6. Gestión segura de operaciones

Garantiza que los movimientos inesperados del mercado no acaben con su cuenta debido a la falta de SL.

Mantiene el trading consistente y disciplinado.

7. Sin apertura/cierre de operaciones

El EA no abre ni cierra operaciones.

Sólo añade TP y SL a las operaciones existentes.

Perfecto para operadores que quieren protección sin interferencias.

Cómo funciona

Adjunte el EA a cualquier gráfico (cualquier marco de tiempo). Establezca los valores de entrada: Precio TakeProfit

Precio StopLoss

UseTakeProfit

UseStopLoss

CheckInterval (segundos) El EA monitoriza todas las operaciones abiertas. Si alguna operación no tiene TP o SL, los aplica instantáneamente. El EA continúa este ciclo hasta que se elimina del gráfico.

Ideal para

Scalpers

Operadores Grid/Martingale

Operadores manuales de alta frecuencia

Usuarios de EA cuyos robots a veces fallan TP/SL

Cualquiera que desee una protección automatizada más segura

Conclusión

Close_All_Trades_with_TP_SL es una herramienta simple pero poderosa que mejora la seguridad de las operaciones al asegurar que todas las posiciones permanezcan protegidas con niveles de TP y SL consistentes. Su rápido funcionamiento, configuración personalizable y diseño estable lo convierten en una valiosa adición a cualquier configuración de trading MT4.