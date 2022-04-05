Close all treads with Tp and SL
- Utilidades
- Mir Mostofa Kamal
- Versión: 1.1
Close_All_Trades_with_TP_SL es un Asesor Experto MQL4 fiable y eficiente diseñado para simplificar y automatizar la gestión de operaciones para todas las posiciones abiertas en su cuenta MT4. Este EA es especialmente útil para los traders que abren múltiples operaciones rápidamente o utilizan estrategias de alta frecuencia donde la colocación manual de TP/SL se vuelve difícil y consume mucho tiempo.
El objetivo principal del EA es asegurar que cada operación abierta, ya sea de compra o de venta, tenga siempre un Take Profit (TP) y un Stop Loss (SL) predefinidos. Muchos operadores se olvidan de fijar TP/SL después de abrir operaciones, o algunos EAs no los fijan inmediatamente. Este EA elimina esos riesgos escaneando automáticamente todas las operaciones abiertas en intervalos de tiempo ajustables y aplicando TP/SL siempre que falten.
La lógica es ligera, rápida y optimizada para un rendimiento sin problemas, incluso en cuentas con muchas operaciones simultáneas. No abre ni cierra operaciones por sí mismo, sino que actúa como una herramienta de protección y gestión de operaciones. Usted mantiene el control total de sus entradas, mientras que el EA garantiza salidas seguras.
Características principales
1. Asignación automática de TP y SL
-
Comprueba instantáneamente todas las operaciones abiertas.
-
Si una operación no tiene TP o SL, el EA los añade automáticamente.
-
Funciona tanto para órdenes de compra como de venta.
2. Valores de TP y SL ajustables
-
Establezca su Take Profit y Stop Loss preferido en precio (valor plano).
-
Cambie fácilmente la configuración sin modificar el código.
3. Sistema de control basado en intervalos
-
Utiliza un ciclo basado en el tiempo (por ejemplo, cada 1 segundo).
-
Comprueba eficazmente las operaciones sin estresar su terminal.
-
Garantiza que ninguna operación permanezca desprotegida durante mucho tiempo.
4. Ligero y estable
-
Optimizado para evitar un uso intensivo de la CPU.
-
Adecuado para scalping, martingala, grid o trading manual.
-
Funciona sin problemas en todos los entornos MT4.
5. Compatibilidad total
-
Funciona con todos los brokers (ECN, STP, Market Maker).
-
Soporta todos los pares de divisas, materias primas, índices y cripto símbolos.
-
Funciona tanto en brokers de 4 dígitos como de 5 dígitos.
6. Gestión segura de operaciones
-
Garantiza que los movimientos inesperados del mercado no acaben con su cuenta debido a la falta de SL.
-
Mantiene el trading consistente y disciplinado.
7. Sin apertura/cierre de operaciones
-
El EA no abre ni cierra operaciones.
-
Sólo añade TP y SL a las operaciones existentes.
-
Perfecto para operadores que quieren protección sin interferencias.
Cómo funciona
-
Adjunte el EA a cualquier gráfico (cualquier marco de tiempo).
-
Establezca los valores de entrada:
-
Precio TakeProfit
-
Precio StopLoss
-
UseTakeProfit
-
UseStopLoss
-
CheckInterval (segundos)
-
-
El EA monitoriza todas las operaciones abiertas.
-
Si alguna operación no tiene TP o SL, los aplica instantáneamente.
-
El EA continúa este ciclo hasta que se elimina del gráfico.
Ideal para
-
Scalpers
-
Operadores Grid/Martingale
-
Operadores manuales de alta frecuencia
-
Usuarios de EA cuyos robots a veces fallan TP/SL
-
Cualquiera que desee una protección automatizada más segura
Conclusión
Close_All_Trades_with_TP_SL es una herramienta simple pero poderosa que mejora la seguridad de las operaciones al asegurar que todas las posiciones permanezcan protegidas con niveles de TP y SL consistentes. Su rápido funcionamiento, configuración personalizable y diseño estable lo convierten en una valiosa adición a cualquier configuración de trading MT4.