Close all treads with Tp and SL

Close_All_Trades_with_TP_SL es un Asesor Experto MQL4 fiable y eficiente diseñado para simplificar y automatizar la gestión de operaciones para todas las posiciones abiertas en su cuenta MT4. Este EA es especialmente útil para los traders que abren múltiples operaciones rápidamente o utilizan estrategias de alta frecuencia donde la colocación manual de TP/SL se vuelve difícil y consume mucho tiempo.

El objetivo principal del EA es asegurar que cada operación abierta, ya sea de compra o de venta, tenga siempre un Take Profit (TP) y un Stop Loss (SL) predefinidos. Muchos operadores se olvidan de fijar TP/SL después de abrir operaciones, o algunos EAs no los fijan inmediatamente. Este EA elimina esos riesgos escaneando automáticamente todas las operaciones abiertas en intervalos de tiempo ajustables y aplicando TP/SL siempre que falten.

La lógica es ligera, rápida y optimizada para un rendimiento sin problemas, incluso en cuentas con muchas operaciones simultáneas. No abre ni cierra operaciones por sí mismo, sino que actúa como una herramienta de protección y gestión de operaciones. Usted mantiene el control total de sus entradas, mientras que el EA garantiza salidas seguras.

Características principales

1. Asignación automática de TP y SL

  • Comprueba instantáneamente todas las operaciones abiertas.

  • Si una operación no tiene TP o SL, el EA los añade automáticamente.

  • Funciona tanto para órdenes de compra como de venta.

2. Valores de TP y SL ajustables

  • Establezca su Take Profit y Stop Loss preferido en precio (valor plano).

  • Cambie fácilmente la configuración sin modificar el código.

3. Sistema de control basado en intervalos

  • Utiliza un ciclo basado en el tiempo (por ejemplo, cada 1 segundo).

  • Comprueba eficazmente las operaciones sin estresar su terminal.

  • Garantiza que ninguna operación permanezca desprotegida durante mucho tiempo.

4. Ligero y estable

  • Optimizado para evitar un uso intensivo de la CPU.

  • Adecuado para scalping, martingala, grid o trading manual.

  • Funciona sin problemas en todos los entornos MT4.

5. Compatibilidad total

  • Funciona con todos los brokers (ECN, STP, Market Maker).

  • Soporta todos los pares de divisas, materias primas, índices y cripto símbolos.

  • Funciona tanto en brokers de 4 dígitos como de 5 dígitos.

6. Gestión segura de operaciones

  • Garantiza que los movimientos inesperados del mercado no acaben con su cuenta debido a la falta de SL.

  • Mantiene el trading consistente y disciplinado.

7. Sin apertura/cierre de operaciones

  • El EA no abre ni cierra operaciones.

  • Sólo añade TP y SL a las operaciones existentes.

  • Perfecto para operadores que quieren protección sin interferencias.

Cómo funciona

  1. Adjunte el EA a cualquier gráfico (cualquier marco de tiempo).

  2. Establezca los valores de entrada:

    • Precio TakeProfit

    • Precio StopLoss

    • UseTakeProfit

    • UseStopLoss

    • CheckInterval (segundos)

  3. El EA monitoriza todas las operaciones abiertas.

  4. Si alguna operación no tiene TP o SL, los aplica instantáneamente.

  5. El EA continúa este ciclo hasta que se elimina del gráfico.

Ideal para

  • Scalpers

  • Operadores Grid/Martingale

  • Operadores manuales de alta frecuencia

  • Usuarios de EA cuyos robots a veces fallan TP/SL

  • Cualquiera que desee una protección automatizada más segura

Conclusión

Close_All_Trades_with_TP_SL es una herramienta simple pero poderosa que mejora la seguridad de las operaciones al asegurar que todas las posiciones permanezcan protegidas con niveles de TP y SL consistentes. Su rápido funcionamiento, configuración personalizable y diseño estable lo convierten en una valiosa adición a cualquier configuración de trading MT4.


