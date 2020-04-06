MA7 Clover C1 MT4

Descripción del trabajo

El asesor experto MA7 Clover C1 se basa en el indicador MA7 Clover. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla.

Información detallada sobre el indicador Trébol MA7.





Características de trabajo

Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura;

Recupera sus datos en caso de apagón repentino;

Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto cierra las posiciones cuando se alcanzan estos niveles.





Nota: antes de ejecutar el asesor, es necesario optimizar los ajustes para un instrumento y un marco temporal específicos.

Encontrará información detallada sobre la configuración del asesor experto en el artículo "Asesores expertos de la clase C1".





Ajustes del asesor experto

Ajustes generales:

Timeframe - marco de tiempo del que provienen las señales;

Magia - diseñada para identificar sus posiciones.





Ajustes de gestión monetaria:

Volumen deposición - volumen de posición, lotes;

Fondos por volumen - fondos por volumen de posición, divisa de depósito (0 - no se utiliza);

Riesgo por operación - riesgo por operación, un porcentaje del saldo del depósito (0 - no se utiliza).





Ajustes de apertura de posiciones:

Diferencial máximo - diferencial máximo, puntos (0 - no se utiliza);

Nivel de margen mínimo - nivel de margen mínimo, en porcentaje (0 - no se utiliza).





MA7 Clover settings - ajustes del indicador MA7 Clover:

Tamaño mínimo del cuerpo;

Max tamaño del cuerpo;

Tamaño mínimo de la nariz;

Tamaño máximo de la nariz;

Tamaño mínimo del patrón;

Tamaño máximo del patrón;

Análisis de la dirección de la vela;

Análisis de la posición relativa a la MA;

Posición relativa a la MA;

Periodo de la MA.





Ajustes de cierre de posición:

StopLoss - distancia a la limitación de pérdidas, puntos;

TakeProfit - distancia a la toma de beneficios, puntos;

StopLoss - distancia a la limitación de pérdidas basada en el indicador ATR, coeficiente (0 - no se utiliza);

TakeProfit - distancia a la toma de beneficios basada en el indicador ATR, coeficiente (0 - no se utiliza);

TakeProfit - distancia a la toma de beneficios basada en la distancia al stop loss, coeff (0 - no se utiliza);

StopLoss - distancia a la limitación de pérdida a High/Low para N velas +/- StopLoss en puntos, velas (0 - no se utiliza);

Number of candles - número de velas hasta el cierre de la posición, pcs (0 no se utiliza).





Ajustes del punto de equilibrio:

Activación - distancia hasta la activación del punto de equilibrio, puntos (0 - no se utiliza);

Activación - distancia hasta la activación del punto de equilibrio basada en el indicador ATR, coeff (0 - no se utiliza);

Activación - distancia hasta la activación del punto de equilibrio basada en la distancia hasta la toma de beneficios, perc (0 - no se utiliza);

Distancia a la colocación - distancia a la colocación del nivel de stop loss desde el precio de apertura, puntos (0 - no se utiliza).





Ajustes ATR:

Period - periodo ATR;

Timeframe - marco de tiempo.





Ajustes de tiempo de negociación:

Horade inicio - hora de inicio del trabajo, horas;

Hora de finalización - hora de finalización del trabajo, horas (0 - no se utiliza).





Ajustes del stop de negociación:

Profit - beneficio total, moneda de depósito (0 - no se utiliza);

Pérdida - pérdida total, moneda de depósito (0 - no se utiliza).





Ajustes de visualización:

StopLoss color;

Estilo de la línea StopLoss;

Ancho de la línea StopLoss;

TakeProfit color;

Estilo de línea TakeProfit;

Anchura de la línea TakeProfit.





Indicadores MA7 Clover:

Trébol MA7 MT4;

Trébol MA7 MT5.





Asesores expertos basados en el indicador MA7 Clover:

Trébol MA7 C1 MT4;

MA7 Clover C1 MT5;

MA7 Trébol C2 MT4;

MA7 Trébol C2 MT5.



