MA7 Clover C1 MT4
- Asesores Expertos
- Andrey Minaev
- Versión: 1.6
- Actualizado: 14 octubre 2024
- Activaciones: 5
Descripción del trabajo
El asesor experto MA7 Clover C1 se basa en el indicador MA7 Clover. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla.
Información detallada sobre el indicador Trébol MA7.
Características de trabajo
Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura;
Recupera sus datos en caso de apagón repentino;
Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto cierra las posiciones cuando se alcanzan estos niveles.
Nota: antes de ejecutar el asesor, es necesario optimizar los ajustes para un instrumento y un marco temporal específicos.
Encontrará información detallada sobre la configuración del asesor experto en el artículo "Asesores expertos de la clase C1".
Ajustes del asesor experto
Ajustes generales:
Timeframe - marco de tiempo del que provienen las señales;
Magia - diseñada para identificar sus posiciones.
Ajustes de gestión monetaria:
Volumen deposición - volumen de posición, lotes;
Fondos por volumen - fondos por volumen de posición, divisa de depósito (0 - no se utiliza);
Riesgo por operación - riesgo por operación, un porcentaje del saldo del depósito (0 - no se utiliza).
Ajustes de apertura de posiciones:
Diferencial máximo - diferencial máximo, puntos (0 - no se utiliza);
Nivel de margen mínimo - nivel de margen mínimo, en porcentaje (0 - no se utiliza).
MA7 Clover settings - ajustes del indicador MA7 Clover:
Tamaño mínimo del cuerpo;
Max tamaño del cuerpo;
Tamaño mínimo de la nariz;
Tamaño máximo de la nariz;
Tamaño mínimo del patrón;
Tamaño máximo del patrón;
Análisis de la dirección de la vela;
Análisis de la posición relativa a la MA;
Posición relativa a la MA;
Periodo de la MA.
Ajustes de cierre de posición:
StopLoss - distancia a la limitación de pérdidas, puntos;
TakeProfit - distancia a la toma de beneficios, puntos;
StopLoss - distancia a la limitación de pérdidas basada en el indicador ATR, coeficiente (0 - no se utiliza);
TakeProfit - distancia a la toma de beneficios basada en el indicador ATR, coeficiente (0 - no se utiliza);
TakeProfit - distancia a la toma de beneficios basada en la distancia al stop loss, coeff (0 - no se utiliza);
StopLoss - distancia a la limitación de pérdida a High/Low para N velas +/- StopLoss en puntos, velas (0 - no se utiliza);
Number of candles - número de velas hasta el cierre de la posición, pcs (0 no se utiliza).
Ajustes del punto de equilibrio:
Activación - distancia hasta la activación del punto de equilibrio, puntos (0 - no se utiliza);
Activación - distancia hasta la activación del punto de equilibrio basada en el indicador ATR, coeff (0 - no se utiliza);
Activación - distancia hasta la activación del punto de equilibrio basada en la distancia hasta la toma de beneficios, perc (0 - no se utiliza);
Distancia a la colocación - distancia a la colocación del nivel de stop loss desde el precio de apertura, puntos (0 - no se utiliza).
Ajustes ATR:
Period - periodo ATR;
Timeframe - marco de tiempo.
Ajustes de tiempo de negociación:
Horade inicio - hora de inicio del trabajo, horas;
Hora de finalización - hora de finalización del trabajo, horas (0 - no se utiliza).
Ajustes del stop de negociación:
Profit - beneficio total, moneda de depósito (0 - no se utiliza);
Pérdida - pérdida total, moneda de depósito (0 - no se utiliza).
Ajustes de visualización:
StopLoss color;
Estilo de la línea StopLoss;
Ancho de la línea StopLoss;
TakeProfit color;
Estilo de línea TakeProfit;
Anchura de la línea TakeProfit.
