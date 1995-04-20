Descripción del trabajo

El indicador MA7 Flax se basa en el indicador estándar Average True Range y los datos de las velas. Muestra las velas que son más grandes en tamaño en relación con el valor del indicador ATR.

Información detallada sobre el indicador MA7 Flax.





Ajustes del indicador

Ajustes generales:

Periodo; Multiplicador; Eliminar flechas subs iguientes: elimina las flechas subsiguientes en una dirección.





Ajustes de mensajes:

Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta; Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push; Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico; Información adicional.





Ajustes de visualización de flechas:

Desplazamiento de la flecha; Tamaño de la flecha; Color de flecha arriba; Color flecha abajo; Código flecha arriba; Código flecha abajo.





Indicadores MA7 Flax:

MA7 Flax MT4;

MA7 Flax MT5.





Asesores expertos basados en el indicador MA7 Flax:

MA7 Flax C1 MT4;

MA7 Flax C1 MT5;

MA7 Flax C2 MT4;

MA7 Flax C2 MT5.



