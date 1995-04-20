Descripción del trabajo

El indicador MA7 Aster se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra la desviación del precio con respecto a la media móvil.

Información detallada sobre el indicador MA7 Aster.





Ajustes del indicador

Ajustes generales:

Periodo; Método; Aplicara; Distancia mínima - distancia mínima de la media móvil al precio de cierre de la vela.





Ajustes de mensajes:

Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta; Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push; Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico; Información adicional.





Ajustes de visualización de flechas:

Desplazamiento de la flecha; Tamaño de la flecha; Color de flecha arriba; Color flecha abajo; Código flecha arriba; Código flecha abajo.





MA7 Aster indicadores:

MA7 Aster MT4;

MA7 Aster MT5.





Asesores expertos basados en el indicador MA7 Aster:

MA7 Aster C1 MT4;

MA7 Aster C1 MT5;

MA7 Aster C2 MT4;

MA7 Aster C2 MT5.



