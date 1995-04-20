MA7 Aster MT4

Descripción del trabajo

El indicador MA7 Aster se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra la desviación del precio con respecto a la media móvil.

Información detallada sobre el indicador MA7 Aster.


Ajustes del indicador

Ajustes generales:

Periodo;

Método;

Aplicara;

Distancia mínima - distancia mínima de la media móvil al precio de cierre de la vela.


Ajustes de mensajes:

Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta;

Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push;

Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico;

Información adicional.


Ajustes de visualización de flechas:

Desplazamiento de la flecha;

Tamaño de la flecha;

Color de flecha arriba;

Color flecha abajo;

Código flecha arriba;

Código flecha abajo.


MA7 Aster indicadores:

MA7 Aster MT4;

MA7 Aster MT5.


Asesores expertos basados en el indicador MA7 Aster:

MA7 Aster C1 MT4;

MA7 Aster C1 MT5;

MA7 Aster C2 MT4;

MA7 Aster C2 MT5.


Suscríbase al canal MA7 Space para recibir notificaciones sobre nuevos programas, actualizaciones y otra información.

Haga preguntas en el perfil de la MQL5.

