MA7 Agave MT4
- Indicadores
- Andrey Minaev
- Versión: 1.1
- Actualizado: 27 febrero 2024
- Activaciones: 5
Descripción del trabajo
El indicador MA7 Agave se basa en el indicador estándar Average Directional Movement Index. Muestra la intersección de las líneas +DI y -DI.
Información detallada sobre el indicador MA7 Agave.
Ajustes del indicador
Ajustes generales:
Periodo.
Ajustes MA7 Lino:
Período;
Multiplicador;
Eliminar flechas subs iguientes: elimina las flechas subsiguientes en una dirección.
Ajustes de mensajes:
Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta;
Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push;
Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico;
Información adicional.
Ajustes de visualización de flechas:
Desplazamiento de la flecha;
Tamaño de la flecha;
Color de flecha arriba;
Color flecha abajo;
Código flecha arriba;
Código flecha abajo.
