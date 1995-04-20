MA7 Moss MT4
- Indicadores
- Andrey Minaev
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Descripción del trabajo
El indicador MA7 Moss se basa en el indicador estándar Accelerator Oscillator. Muestra las zonas de sobrecompra y sobreventa.
Información detallada sobre el indicador MA7 Moss.
Ajustes del indicador
Ajustes generales:
Nivel superior;
Nivel inferior.
Ajustes de mensajes:
Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta;
Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push;
Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico;
Información adicional.
Ajustes de visualización de flechas:
Desplazamiento de la flecha;
Tamaño de la flecha;
Color de flecha arriba;
Color flecha abajo;
Código flecha arriba;
Código flecha abajo.
Indicadores MA7 Moss:
Asesores expertos basados en el indicador MA7 Moss: