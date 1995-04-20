Descripción del trabajo

El indicador MA7 Moss se basa en el indicador estándar Accelerator Oscillator. Muestra las zonas de sobrecompra y sobreventa.

Información detallada sobre el indicador MA7 Moss.





Ajustes del indicador

Ajustes generales:

Nivel superior; Nivel inferior.





Ajustes de mensajes:

Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta; Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push; Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico; Información adicional.





Ajustes de visualización de flechas:

Desplazamiento de la flecha; Tamaño de la flecha; Color de flecha arriba; Color flecha abajo; Código flecha arriba; Código flecha abajo.





Indicadores MA7 Moss:

MA7 Moss MT4;

MA7 Moss MT5.





Asesores expertos basados en el indicador MA7 Moss:

MA7 Moss C1 MT4;

MA7 Moss C1 MT5;

MA7 Moss C2 MT4;

MA7 Moss C2 MT5.



