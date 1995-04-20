MA7 Moss MT4

Descripción del trabajo

El indicador MA7 Moss se basa en el indicador estándar Accelerator Oscillator. Muestra las zonas de sobrecompra y sobreventa.

Información detallada sobre el indicador MA7 Moss.


Ajustes del indicador

Ajustes generales:

Nivel superior;

Nivel inferior.


Ajustes de mensajes:

Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta;

Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push;

Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico;

Información adicional.


Ajustes de visualización de flechas:

Desplazamiento de la flecha;

Tamaño de la flecha;

Color de flecha arriba;

Color flecha abajo;

Código flecha arriba;

Código flecha abajo.


Indicadores MA7 Moss:

MA7 Moss MT4;

MA7 Moss MT5.


Asesores expertos basados en el indicador MA7 Moss:

MA7 Moss C1 MT4;

MA7 Moss C1 MT5;

MA7 Moss C2 MT4;

MA7 Moss C2 MT5.


Suscríbase al canal MA7 Space para recibir notificaciones sobre nuevos programas, actualizaciones y otra información.

Haga preguntas en el perfil sobre el MQL5.

Productos recomendados
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Power Renko es un indicador que traza ladrillos Renko debajo del gráfico utilizando un histograma. Puede seleccionar el tamaño del ladrillo y el marco temporal de los ladrillos Renko, así como si desea o no utilizar el precio de cierre o el precio alto/bajo de las velas. Los ladrillos Renko se basan únicamente en el precio, no en el tiempo, por lo que los ladrillos Renko no estarán alineados con el tiempo del gráfico. Son extremadamente útiles para el comercio de tendencia y muchas estrategias d
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
MA Alignment Scanner
Benedict Jamora
5 (1)
Indicadores
Este indicador explora y muestra los pares de divisas que han alineado recientemente las medias móviles en un marco temporal determinado. Puede configurar qué pares escaneará el indicador. También incluye todo tipo de opciones de alerta. Alineación MA alcista = MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Alineación MA Bajista = MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Características Se adjunta a un gráfico y escanea todos los pares de divisas configurados y visibles en la Ventana de Observación del Mercado Puede monitorizar todos los tim
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y da señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Posibilidad de predecir la probabilidad de un cambio de tenden
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Force Index with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Índice FORCE y 2 Medias Móviles" para MT4. Sin necesidad de repintado. - Este indicador es excelente para operar con momentum en la dirección de la tendencia. - El indicador "Índice FORCE y 2 Medias Móviles" permite ver las medias móviles rápidas y lentas del índice Force. - El índice Force es uno de los mejores indicadores que combina datos de precio y volumen en un solo valor. - El índice Force es un potente oscilador que mide la cantidad de fuerza utilizada para move
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicadores
El indicador Point61 es el resultado de muchos años de seguimiento del comportamiento de los precios de los pares de divisas y los metales. No es ningún secreto que, en tiempos de incertidumbre, los operadores buscan posibles niveles de soporte y resistencia, el punto en el que el precio debería detener su movimiento. Existen 2 escenarios posibles en estos puntos: 1 . Retroceso (corrección) a la dirección opuesta; 2 . Avance para continuar el movimiento. Muy a menudo estos puntos se util
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
MFI dashboard MTF
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Índice de Flujo de Dinero Multitimeframe: datos de los Símbolos seleccionados para comparar las tendencias actuales del mercado El indicador muestra datos del indicador MTF (Índice de Flujo de Dinero) de todos los timeframes y Símbolos seleccionados en una sola tabla, lo que permite analizar rápidamente las tendencias actuales de precios del mercado. Mi   utilidad multifuncional : 66+ funciones  |   Contáctame  para cualquier pregunta  |   Versión para MT5 Cada Símbolo se puede personalizar: e
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicadores
Renko, Heiken Ashi, Barra de Ticks, Barra de Rango. Fácil cambio, fácil configuración, todo en una sola ventana. Coloque el indicador Custom Chart y vea los gráficos Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar en tiempo real en el gráfico real. Coloque la ventana del gráfico offline de forma que el panel de control del indicador sea visible. Cambie el modo de gráfico pulsando un botón. Conecte al gráfico de salida cualquier indicador, asesor experto sin ninguna restricción. No, no funciona en el te
Macd Trend System
Harun Celik
Indicadores
El indicador Macd Trend System está diseñado para operar con tendencias y señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. Sólo puede operar con este indicador. Las señales generadas se muestran en la pantalla gráfica. Gracias a las funciones d
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Colored trend Indicator
Yarne Bekkers
Indicadores
Colored trend indicator advanced es un indicador de tendencia que se basa en la Media Móvil Rápida y la Media Móvil Lenta y también utiliza el RSI y el Momentum para dar una fuerza de tendencia en porcentaje. Su objetivo es encontrar tendencias más saludables con este indicador. Este indicador se puede utilizar solo como un indicador de tendencia. Colores (Por defecto) Verde = Tendencia alcista (Por defecto) Rojo = Tendencia a la baja Sin color = Sin tendencia, sin buena tendencia Parámetros d
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Adjustable Fractals" es una versión avanzada del indicador fractal, ¡una herramienta de trading muy útil! - Como sabemos, el indicador fractal estándar de mt4 no tiene ninguna configuración, lo que resulta muy incómodo para los traders. - Adjustable Fractals ha resuelto ese problema: tiene todas las configuraciones necesarias: - Período ajustable del indicador (valores recomendados: por encima de 7). - Distancia ajustable de los máximos y mínimos del precio. - Diseño ajustable de las flechas
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Trend Duration Forecast MT4 está diseñado para estimar la duración probable de una tendencia alcista o bajista. Utilizando una Media Móvil Hull (HMA) para detectar cambios direccionales, rastrea la duración de cada tendencia histórica y calcula un promedio para pronosticar cuánto tiempo es estadísticamente probable que continúe la tendencia actual. Esto permite a los operadores visualizar tanto la fuerza de la tendencia en tiempo real como las posibles zonas de agotamiento con una c
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Dynamic Flow Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Dynamic Flow Oscillator" es un indicador avanzado y personalizado de Crypto_Forex: ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dynamic Flow cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El indicador utiliza datos de precio y volumen para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas de sobreventa
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds añade un algoritmo de promediación adaptativo de Laguerre y alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). El SuperTrend es un indicador muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Incorporarle la ecuación de Laguerre puede facilitar una detección de tendencias más sólida y filtros
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicadores
Nueva versión más precisa del indicador Xmaster. Más de 200 traders de todo el mundo han realizado más de 15.000 pruebas de diferentes combinaciones de este indicador en sus PCs para conseguir la fórmula más efectiva y precisa. Y aquí les presentamos el indicador "Xmaster formula indicator forex no repaint", que muestra señales precisas y no repinta. Este indicador también envía señales al operador por correo electrónico y push. Con la llegada de cada nuevo tick, analiza constantemente el merca
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Fácil de utilizar. La configuración del filtro sólo requiere la selección de la sensibilidad en la en
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
MA7 Agave MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Agave se basa en el indicador estándar Average Directional Movement Index. Muestra la intersección de las líneas +DI y -DI. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo . Ajustes MA7 Lino: Período ; Multiplicador ; Eliminar flechas subs iguientes: elimina las flechas subsiguientes en una dirección. Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal
MA7 Flax MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Flax se basa en el indicador estándar Average True Range y los datos de las velas. Muestra las velas que son más grandes en tamaño en relación con el valor del indicador ATR. Información detallada sobre el indicador MA7 Flax . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo ; Multiplicador ; Eliminar flechas subs iguientes: elimina las flechas subsiguientes en una dirección. Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar
MA7 Viola MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Viola se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra un aumento o disminución bruscos de la media móvil. Información detallada sobre el indicador MA7 Viola . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo ; Método ; Aplicar a ; Diferencia - diferencia entre los dos últimos valores MA; Eliminar flechas posteriores - elimina las flechas posteriores en una dirección. Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar
MA7 Galega MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Galega se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra un pinchazo de la media móvil. Información detallada sobre el indicador MA7 Galega . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo ; Método ; Aplicar a ; Considerar la dirección de la vela . Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta; Enviar mensaje al terminal móvil (Push) - permiso para enviar mensaje
MA7 Ixora MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Ixora se basa en el indicador estándar de medias móviles. Muestra la intersección de las medias móviles rápida y lenta. Información detallada sobre el indicador MA7 Ixora . Ajustes del indicador Ajustes generales: Considera la dirección de la vela . Ajustes de la media móvil rápida: Periodo ; Método ; Aplicar a . Configuración de la media móvil lenta: Período ; Método ; Aplicar a ; Añadir a periodo FMA - añadir a MA rápida (0 - no se utiliza); Multipli
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Flax C1 se basa en el indicador MA7 Flax. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Flax . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto
MA7 Hypnum MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Hypnum se basa en el indicador estándar Commodity Channel Index. Muestra las zonas de sobrecompra y sobreventa. Información detallada sobre el indicador MA7 Hypnum. Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo ; Aplicar a ; Nivel superior ; Nivel inferior . Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta; Enviar mensaje al terminal móvil (Push) - permiso para enviar men
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Hypnum C1 se basa en el indicador MA7 Hypnum. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Hy pnum. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio aseso
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Ixora C1' se basa en el indicador 'MA7 Ixora'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Ixora '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Aster se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra la desviación del precio con respecto a la media móvil. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo ; Método ; Aplicar a ; Distancia mínima - distancia mínima de la media móvil al precio de cierre de la vela. Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alert
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Viola C1' se basa en el indicador 'MA7 Viola'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Viola '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio as
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Flax C2' se basa en el indicador 'MA7 Flax'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Flax '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentin
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto "MA7 Galega C1" se basa en el indicador "MA7 Galega". Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Galega '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el pro
MA7 Hypnum C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Hypnum C2' se basa en el indicador 'MA7 Hypnum'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Hypnum '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón
MA7 Clover MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador Trébol MA7 se basa en formas de velas. Muestra el patrón de velas Pin Bar. Información detallada sobre el indicador Trébol MA7. Ajustes del indicador Ajustes generales: Tamaño mínimo del cuerpo ; Tamaño máximo del cuerpo ; Tamaño mínimo de la nariz ; Tamaño máximo de la nariz ; Tamaño mínimo del patrón ; Tamaño máximo del patrón ; Análisis de la dirección de la vela ; Análisis de la posición relativa a la MA ; Posición relativa a la MA ; Período . Configura
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto "MA7 Galega C2" se basa en el indicador "MA7 Galega". Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Galega '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Clover C1 se basa en el indicador MA7 Clover. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador Trébol MA7. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Aster C1 se basa en el indicador MA7 Aster. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit y, tras abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Ixora C2' se basa en el indicador 'MA7 Ixora'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Ixora '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repent
MA7 Moss C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Moss C1 se basa en el indicador MA7 Moss. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit y, tras abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Moss . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto ci
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Aster C2 se basa en el indicador MA7 Aster. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Clover C2 se basa en el indicador MA7 Clover. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador Trébol MA7 . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repent
MA7 Moss C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Moss C2 se basa en el indicador MA7 Moss. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador MA7 Moss . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino; S
MA7 Viola C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Viola C2 se basa en el indicador MA7 Viola. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador MA7 Viola . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Agave C1 se basa en el indicador MA7 Agave. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit y, tras abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Agave C2 se basa en el indicador MA7 Agave. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Agave C3 se basa en el indicador MA7 Agave. Cuando aparece una señal del indicador incorporado, el asesor experto abre una posición, establece el takeprofit y el nivel para abrir una posición de promediación. Cuando la parrilla está totalmente abierta, el asesor experto establece un stoploss. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de a
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Aster C3 se basa en el indicador MA7 Aster. Cuando aparece una señal del indicador incorporado, el asesor experto abre una posición, establece el takeprofit y el nivel para abrir una posición de promediación. Cuando la parrilla está totalmente abierta, el asesor experto establece un stoploss. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de a
MA7 Lavender MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Lavender se basa en el indicador estándar del oscilador estocástico. Muestra la intersección de las líneas principal y de señal en zonas de sobrecompra y sobreventa. Información detallada sobre el indicador MA7 Lavender . Configuración del indicador Ajustes generales Este grupo contiene ajustes para el indicador Oscilador Estocástico. Ajustes de mensajes Este grupo contiene los ajustes de notificación cuando aparecen las flechas. Ajustes de visualizaci
MA7 Agave MT5
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Agave se basa en el indicador estándar Average Directional Movement Index. Muestra la intersección de las líneas +DI y -DI. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo . Ajustes MA7 Lino: Período ; Multiplicador ; Eliminar flechas subs iguientes: elimina las flechas subsiguientes en una dirección. Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario