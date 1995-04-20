Descripción del trabajo

El indicador MA7 Galega se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra un pinchazo de la media móvil.

Ajustes del indicador

Ajustes generales:

Ajustes de mensajes:

Ajustes de visualización de flechas:

MA7 Galega indicadores:

MA7 Galega MT4;

Asesores expertos basados en el indicador MA7 Galega:

MA7 Galega C1 MT4;

MA7 Galega C1 MT5;

MA7 Galega C2 MT4;

