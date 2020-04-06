MA7 Clover C1 MT4

Описание работы

Советник MA7 Clover C1 основан на индикаторе MA7 Clover. При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия.

Подробная информация о индикаторе MA7 Clover.


Особенности работы

Предназначен для работы на хедж-счетах;

Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества;

Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.


Примечание: перед работой советника, настройки нужно оптимизировать под конкретный инструмент и таймфрейм.

Подробная информация о настройках советника можно узнать в статье «Советники класса C1».


Настройки советника

General settings – общие настройки:

Timeframe – таймфрейм с которого приходят сигналы;

Magic – предназначен для идентификации своих позиций.


Money management settings – настройки манименеджмента:

Position volume – объем позиции, лоты;

Funds for volume – средства на объем позиции, валюта депозита (0 – не исп);

Risk per trade – риск на сделку, процент от баланса депозита (0 – не исп).


Position opening settings – настройки открытия позиции:

Maximum spread – максимальный спред, пункты (0 – не исп);

Minimum margin level – минимальный уровень маржи, проценты (0 – не исп).


MA7 Clover settings – настройки индикатора MA7 Clover:

Min body size – минимальный размер тела, проценты;

Max body size – максимальный размер тела, проценты;

Min nose size – минимальный размер носа, проценты;

Max nose size – максимальный размер носа, проценты;

Minimum pattern size – минимальный размер паттерна;

Maximum pattern size – максимальный размер паттерна;

Analysis of the candle direction – анализ направления свечи;

Analysis of the position relative to the MA – анализ положения паттернов относительно Moving Average;

Position relative to the MA – позиция паттерна относительно Moving Average;

MA period – период Moving Average.


Position closing settings – настройки закрытия позиции:

StopLoss – расстояние до ограничения убытка, пункты;

TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли, пункты;

StopLoss – расстояние до ограничения убытка на основе индикатора ATR, коэфф (0 – не исп);

TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли на основе индикатора ATR, коэфф (0 – не исп);

TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли на основе расстояния до стоплосс, коэфф (0 – не исп);

StopLoss – расстояние до ограничения убытка на High/Low за N свечей +/- StopLoss в пунктах, свечи (0 – не исп);

Number of candles – количество свечей до закрытия позиции, шт (0 – не исп).


Breakeven settings – настройки безубытка:

Activation – расстояние до активация безубытка, пункты (0 – не исп);

Activation – расстояние до активация безубытка на основе индикатора ATR, коэфф (0 – не исп);

Activation – расстояние до активация безубытка на основе расстояния до тейкпрофит, проценты (0 – не исп);

Distance to placing – расстояние до размещения уровня стоплосс от цены открытия, пункты (0 – не исп).


ATR settings – настройки ATR:

Period – период ATR;

Timeframe – таймфрейм.


Trading time settings – настройки времени торговли:

Start time – время начала работы, часы;

End time – время окончания работы, часы (0 – не исп).


Trading stop settings – настройки остановки торговли:

Profit – общая прибыль, валюта депозита (0 - не исп);

Loss – общий убыток, валюта депозита (0 - не исп).


Display settings – настройки отображения:

StopLoss color – цвет линии стоплосс;

StopLoss line style – стиль линии стоплосс;

StopLoss line width – ширина линии стоплосс;

TakeProfit color – цвет линии тейкпрофит;

TakeProfit line style – стиль линии тейкпрофит;

TakeProfit line width – ширина линии тейкпрофит.


Индикаторы MA7 Clover:

MA7 Clover MT4;

MA7 Clover MT5.


Советники на основе индикатора MA7 Clover:

MA7 Clover C1 MT4;

MA7 Clover C1 MT5;

MA7 Clover C2 MT4;

MA7 Clover C2 MT5.


Подписывайтесь на канал MA7 Space для получения уведомлений о новых программах, обновлениях и другой информации.

Задавайте вопросы через профиль на MQL5.

