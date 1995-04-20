MA7 Ixora MT4

Descripción del trabajo

El indicador MA7 Ixora se basa en el indicador estándar de medias móviles. Muestra la intersección de las medias móviles rápida y lenta.

Información detallada sobre el indicador MA7 Ixora.


Ajustes del indicador

Ajustes generales:

Considera la dirección de la vela.


Ajustes de la media móvil rápida:

Periodo;

Método;

Aplicar a.


Configuración de la media móvil lenta:

Período;

Método;

Aplicar a;

Añadir a periodo FMA - añadir a MA rápida (0 - no se utiliza);

Multiplicar período FMA - multiplicar MA rápida (0 - no se utiliza).


Configuración de mensajes:

Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal mediante la función Alerta;

Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push;

Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico;

Información adicional.


Ajustes de visualización de flechas:

Desplazamiento de la flecha;

Tamaño de la flecha;

Color de flecha arriba;

Color flecha abajo;

Código flecha arriba;

Código flecha abajo.


Indicadores MA7 Ixora:

MA7 Ixora MT4;

MA7 Ixora MT5.


Asesores expertos basados en el indicador 'MA7 Ixora':

MA7 Ixora C1 MT4;

MA7 Ixora C1 MT5;

MA7 Ixora C2 MT4;

MA7 Ixora C2 MT5.


