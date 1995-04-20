MA7 Ixora MT4
- Indicadores
- Andrey Minaev
- Versión: 1.2
- Actualizado: 27 abril 2024
- Activaciones: 5
Descripción del trabajo
El indicador MA7 Ixora se basa en el indicador estándar de medias móviles. Muestra la intersección de las medias móviles rápida y lenta.
Información detallada sobre el indicador MA7 Ixora.
Ajustes del indicador
Ajustes generales:
Considera la dirección de la vela.
Ajustes de la media móvil rápida:
Periodo;
Método;
Aplicar a.
Configuración de la media móvil lenta:
Período;
Método;
Aplicar a;
Añadir a periodo FMA - añadir a MA rápida (0 - no se utiliza);
Multiplicar período FMA - multiplicar MA rápida (0 - no se utiliza).
Configuración de mensajes:
Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal mediante la función Alerta;
Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push;
Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico;
Información adicional.
Ajustes de visualización de flechas:
Desplazamiento de la flecha;
Tamaño de la flecha;
Color de flecha arriba;
Color flecha abajo;
Código flecha arriba;
Código flecha abajo.
Indicadores MA7 Ixora:
Asesores expertos basados en el indicador 'MA7 Ixora':