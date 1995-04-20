Descripción del trabajo

El indicador MA7 Ixora se basa en el indicador estándar de medias móviles. Muestra la intersección de las medias móviles rápida y lenta.

Información detallada sobre el indicador MA7 Ixora.





Ajustes del indicador

Ajustes generales:

Considera la dirección de la vela.





Ajustes de la media móvil rápida:

Periodo; Método; Aplicar a.





Configuración de la media móvil lenta:

Período; Método; Aplicar a; Añadir a periodo FMA - añadir a MA rápida (0 - no se utiliza); Multiplicar período FMA - multiplicar MA rápida (0 - no se utiliza).





Configuración de mensajes:

Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal mediante la función Alerta; Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push; Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico; Información adicional.





Ajustes de visualización de flechas:

Desplazamiento de la flecha; Tamaño de la flecha; Color de flecha arriba; Color flecha abajo; Código flecha arriba; Código flecha abajo.





Indicadores MA7 Ixora:

MA7 Ixora MT4;

MA7 Ixora MT5.





Asesores expertos basados en el indicador 'MA7 Ixora':

MA7 Ixora C1 MT4;

MA7 Ixora C1 MT5;

MA7 Ixora C2 MT4;

MA7 Ixora C2 MT5.



