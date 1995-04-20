MA7 Viola MT4

Descripción del trabajo

El indicador MA7 Viola se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra un aumento o disminución bruscos de la media móvil.

Información detallada sobre el indicador MA7 Viola.


Ajustes del indicador

Ajustes generales:

Periodo;

Método;

Aplicar a;

Diferencia - diferencia entre los dos últimos valores MA;

Eliminar flechas posteriores - elimina las flechas posteriores en una dirección.


Ajustes de mensajes:

Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta;

Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push;

Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico;

Información adicional.


Ajustes de visualización de flechas:

Desplazamiento de la flecha;

Tamaño de la flecha;

Color de flecha arriba;

Color flecha abajo;

Código flecha arriba;

Código flecha abajo.


MA7 Viola indicadores:

MA7 Viola MT4;

MA7 Viola MT5.


Asesores expertos basados en el indicador MA7 Viola:

MA7 Viola C1 MT4;

MA7 Viola C1 MT5;

MA7 Viola C2 MT4;

MA7 Viola C2 MT5.


Suscríbase al canal MA7 Space para recibir notificaciones sobre nuevos programas, actualizaciones y otra información.

Haga preguntas en el perfil de la MQL5.

