Descripción del trabajo

El indicador MA7 Viola se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra un aumento o disminución bruscos de la media móvil.

Información detallada sobre el indicador MA7 Viola.





Ajustes del indicador

Ajustes generales:

Periodo; Método; Aplicar a; Diferencia - diferencia entre los dos últimos valores MA; Eliminar flechas posteriores - elimina las flechas posteriores en una dirección.





Ajustes de mensajes:

Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta; Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push; Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico; Información adicional.





Ajustes de visualización de flechas:

Desplazamiento de la flecha; Tamaño de la flecha; Color de flecha arriba; Color flecha abajo; Código flecha arriba; Código flecha abajo.





MA7 Viola indicadores:

MA7 Viola MT4;

MA7 Viola MT5.





Asesores expertos basados en el indicador MA7 Viola:

MA7 Viola C1 MT4;

MA7 Viola C1 MT5;

MA7 Viola C2 MT4;

MA7 Viola C2 MT5.



