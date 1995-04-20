MA7 Viola MT4
- Indicadores
- Andrey Minaev
- Versión: 1.1
- Actualizado: 27 febrero 2024
- Activaciones: 5
Descripción del trabajo
El indicador MA7 Viola se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra un aumento o disminución bruscos de la media móvil.
Información detallada sobre el indicador MA7 Viola.
Ajustes del indicador
Ajustes generales:
Periodo;
Método;
Aplicar a;
Diferencia - diferencia entre los dos últimos valores MA;
Eliminar flechas posteriores - elimina las flechas posteriores en una dirección.
Ajustes de mensajes:
Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta;
Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push;
Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico;
Información adicional.
Ajustes de visualización de flechas:
Desplazamiento de la flecha;
Tamaño de la flecha;
Color de flecha arriba;
Color flecha abajo;
Código flecha arriba;
Código flecha abajo.
