MA7 Viola C2 MT4

Descripción del trabajo

El asesor experto MA7 Viola C2 se basa en el indicador MA7 Viola. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen.

Información detallada sobre el indicador MA7 Viola.


Características de trabajo

Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura;

Recupera sus datos en caso de un apagón repentino;

Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto cierra posiciones cuando se alcanzan estos niveles.


Nota: antes de ejecutar el asesor experto, es necesario optimizar los ajustes para un instrumento financiero y un marco temporal específicos.

Encontrará información detallada sobre la configuración del asesor experto en el artículo "Asesores expertos de la clase C2".


Ajustes del asesor experto

Ajustes generales:

Marco temporal - marco temporal del que provienen las señales;

Magia - diseñada para identificar sus posiciones.


Ajustes de gestión monetaria:

Volumen de posición - volumen de posición, lotes;

Multiplicador después de pérdida - multiplicador de volumen de posición después de una posición perdedora;

Número de pérdidas antes de aumentar elvolumen - número de pérdidas antes de que aumente el volumen de la posición;

Número de pérdidaspara restablecer elvolumen - número de pérdidas para restablecer el volumen de la posición.


Ajustes de apertura de posición:

MA7 Viola settings - ajustes del indicador MA7 Viola:

Diferencia - diferencia entre los dos últimos valores de MA, porcentaje;

Period;

Método;

Aplicar a;

Eliminar flechas subs iguientes - elimina las flechas subsiguientes en una dirección.


Ajustes de cierre de posición:

StopLoss - distancia a la limitación de pérdidas, puntos;

TakeProfit - distancia a la toma de beneficios, puntos;


Ajustes de visualización:

StopLoss color;

Estilo de la línea StopLoss;

Anchura de la línea StopLoss;

TakeProfit color;

Estilo de línea TakeProfit;

Anchura de la línea TakeProfit.


Indicadores MA7 Viola:

MA7 Viola MT4;

MA7 Viola MT5.


Asesores expertos basados en el indicador MA7 Viola:

MA7 Viola C1 MT4;

MA7 Viola C1 MT5.


Suscríbase al canal MA7 Space para recibir notificaciones sobre nuevos programas, actualizaciones y otra información.

Haga preguntas en el perfil sobre el MQL5.

Productos recomendados
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Flax C1 se basa en el indicador MA7 Flax. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Flax . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Hypnum C1 se basa en el indicador MA7 Hypnum. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Hy pnum. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio aseso
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Ixora C1' se basa en el indicador 'MA7 Ixora'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Ixora '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Viola C1' se basa en el indicador 'MA7 Viola'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Viola '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio as
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Flax C2' se basa en el indicador 'MA7 Flax'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Flax '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentin
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto "MA7 Galega C1" se basa en el indicador "MA7 Galega". Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Galega '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el pro
MA7 Hypnum C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Hypnum C2' se basa en el indicador 'MA7 Hypnum'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Hypnum '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto "MA7 Galega C2" se basa en el indicador "MA7 Galega". Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Galega '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Clover C1 se basa en el indicador MA7 Clover. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador Trébol MA7. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Aster C1 se basa en el indicador MA7 Aster. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit y, tras abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Ixora C2' se basa en el indicador 'MA7 Ixora'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Ixora '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repent
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Aster C2 se basa en el indicador MA7 Aster. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Clover C2 se basa en el indicador MA7 Clover. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador Trébol MA7 . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repent
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Agave C1 se basa en el indicador MA7 Agave. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit y, tras abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Agave C2 se basa en el indicador MA7 Agave. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino
Mathematical Pattern
Sergey Makarkin
Asesores Expertos
Experto Patrón Matemático es un robot multidivisa que opera en el período M30. Estrategia de negociación: El experto trabaja en el período M30. El experto utiliza patrones en su trabajo. El patrón denota regularidad. Un experto en la historia revela los patrones del mercado, en qué días y a qué hora el mercado repite su movimiento en una dirección u otra. Este experto no requiere optimización adicional. Se optimiza automáticamente durante el trading realizando los cálculos necesarios, en
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
Swing Climber EurUsd H1
Marco Bortolamasi
5 (1)
Asesores Expertos
EURUSD H1 Martingala simple que funciona en niveles de oscilación diarios, DD bajo, TP y SL definidos sobre la base de ciertos cálculos preestablecidos en el algoritmo, ejecuta una operación a la vez, operaciones semanales sin pernoctar los fines de semana, posibilidad de establecer horas de salida personalizadas, posibilidad de personalizar la gestión del dinero. rentabilidad media del 7,92% anual con la configuración de fábrica de la V1, se actualiza constantemente, se recomienda utilizarla c
FREE
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Forex Gangster PRT
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
FOREX GANGSTER is a unique Expert Advisor created by a professional prop trader and financial asset manager with many years of experience. This is a solution for those who strive for stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks. The Expert Advisor algorithm is based on a deep understanding of market pat
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de reversión en el mercado al detectar un número predefinido de velas alcistas o bajistas consecutivas, lo que indica un posible agotamiento de la tendencia actual. Una vez que se detecta el patrón de reversión, el EA entra en la operación en la dirección de la gran vela de reversión, aprovechando el impulso para realizar una operación rápida (scalping). Esta estrategia es ideal para sesiones volátiles. Características principales:
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
ReversePro SmartSMA EA - Una estrategia de medias móviles totalmente personalizable ReversePro SmartSMA EA es una herramienta de trading avanzada pero totalmente personalizable, diseñada para los traders que prefieren ajustar sus estrategias. Este Asesor Experto (EA) no está pre-optimizado, lo que le permite la flexibilidad para ajustar su configuración para adaptarse a su estilo de negociación, las preferencias de gestión de riesgos, y las condiciones del mercado. Cómo funciona Este EA se basa
Pattern Nest
Yriy Doronin
Asesores Expertos
El robot se basa en treinta de los 30 patrones más populares. Puede trabajar utilizando todos los patrones y diferentes pares de divisas al mismo tiempo. Se recomienda empezar a trabajar con un lote mínimo para cubrir el mayor número de patrones y herramientas. Puede desactivar los patrones de su elección. También existe la posibilidad de cambiar cada plantilla. Le deseo un comercio exitoso P.S. Nest.
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Asesores Expertos
Ichimoku 3D Este EA se basa en el indicador Ichimoku utilizando el principio de 3 pantallas Elder. En este EA 4 tipos de apertura de transacciones: 1 - esto es cuando en 3 Marcos de tiempo la misma señal de compra o venta 2-Esto es cuando en 2 Marcos de tiempo la misma señal para comprar y en 1 marco de tiempo para la venta o viceversa 3 - esto es cuando en 1 timeframe la señal para comprar y en 2 timeframe para la venta o viceversa 4-Esto es cuando en el marco de tiempo 1 señal de compra
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Asesores Expertos
¿Cómo funciona? Este EA opera con cruces de medias móviles rápidas y lentas . La Media Móvil basará su valor en el marco de tiempo actual. Sólo permite una operación abierta a la vez. Dos estrategias a elegir, crossover y seguimiento de tendencia. Optimiza los ajustes de gestión de riesgo para el tamaño de lote y martingala. Estrategia: Cruce Abre una posición de Compra si la MA Lenta cruza por debajo de la MA Rápida. Abre una posición de Venta si la MA Lenta cruza por encima de la MA Rápida. Si
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Advisor Hamster Gold Trading es un robot de trading automático programado con algoritmos exclusivos y únicos. El EA está optimizado para el mercado del Oro. La estrategia del EA aplica patrones de movimiento junto con el impulso del precio para obtener señales fiables y precisas. Las señales también se introducen utilizando el método inteligente de trampa de impulso, donde las órdenes Stop se cancelan a menudo cuando no se alcanza el impulso. Las operaciones se cierran rápidamente median
Diamond Seeker Pro
Segundo Calvo Munoz
Asesores Expertos
Tomando como base el Indicador de Tendencia Diamante , existe una nueva Estrategia de uso a través de un nuevo Asesor Experto abriendo posiciones sobre la tendencia actual. Se recomienda utilizar 1:500 o superior para mitigar los riesgos típicos de incumplimiento de margen. Funciona en cualquier marco temporal... Para mejores y consistentes resultados recomiendo usarlo como un corredor de Maratón con instancias múltiples y colaborativas en lugar de como una instancia de Sprinter... Este EA utili
Stochastic Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (5)
Asesores Expertos
¿Cómo funciona? Este EA opera con cruces de Stochastic Signal Line y Base Line . Estocástico basará su valor en el marco de tiempo actual. Sólo permite una operación abierta a la vez. Dos estrategias a elegir, crossover y seguimiento de tendencia. Optimiza los ajustes de gestión de riesgo para el tamaño de lote y martingala. Estrategia: Cruce Abre una posición de compra si la Línea de Señal cruza por debajo de Línea Base y la línea base está por debajo del nivel de cruce Comprar por debajo. Abre
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Otros productos de este autor
MA7 Agave MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Agave se basa en el indicador estándar Average Directional Movement Index. Muestra la intersección de las líneas +DI y -DI. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo . Ajustes MA7 Lino: Período ; Multiplicador ; Eliminar flechas subs iguientes: elimina las flechas subsiguientes en una dirección. Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal
MA7 Flax MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Flax se basa en el indicador estándar Average True Range y los datos de las velas. Muestra las velas que son más grandes en tamaño en relación con el valor del indicador ATR. Información detallada sobre el indicador MA7 Flax . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo ; Multiplicador ; Eliminar flechas subs iguientes: elimina las flechas subsiguientes en una dirección. Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar
MA7 Viola MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Viola se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra un aumento o disminución bruscos de la media móvil. Información detallada sobre el indicador MA7 Viola . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo ; Método ; Aplicar a ; Diferencia - diferencia entre los dos últimos valores MA; Eliminar flechas posteriores - elimina las flechas posteriores en una dirección. Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar
MA7 Galega MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Galega se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra un pinchazo de la media móvil. Información detallada sobre el indicador MA7 Galega . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo ; Método ; Aplicar a ; Considerar la dirección de la vela . Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta; Enviar mensaje al terminal móvil (Push) - permiso para enviar mensaje
MA7 Ixora MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Ixora se basa en el indicador estándar de medias móviles. Muestra la intersección de las medias móviles rápida y lenta. Información detallada sobre el indicador MA7 Ixora . Ajustes del indicador Ajustes generales: Considera la dirección de la vela . Ajustes de la media móvil rápida: Periodo ; Método ; Aplicar a . Configuración de la media móvil lenta: Período ; Método ; Aplicar a ; Añadir a periodo FMA - añadir a MA rápida (0 - no se utiliza); Multipli
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Flax C1 se basa en el indicador MA7 Flax. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Flax . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto
MA7 Hypnum MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Hypnum se basa en el indicador estándar Commodity Channel Index. Muestra las zonas de sobrecompra y sobreventa. Información detallada sobre el indicador MA7 Hypnum. Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo ; Aplicar a ; Nivel superior ; Nivel inferior . Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta; Enviar mensaje al terminal móvil (Push) - permiso para enviar men
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Hypnum C1 se basa en el indicador MA7 Hypnum. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Hy pnum. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio aseso
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Ixora C1' se basa en el indicador 'MA7 Ixora'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Ixora '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Aster se basa en el indicador estándar de media móvil. Muestra la desviación del precio con respecto a la media móvil. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo ; Método ; Aplicar a ; Distancia mínima - distancia mínima de la media móvil al precio de cierre de la vela. Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alert
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Viola C1' se basa en el indicador 'MA7 Viola'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Viola '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio as
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Flax C2' se basa en el indicador 'MA7 Flax'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Flax '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentin
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto "MA7 Galega C1" se basa en el indicador "MA7 Galega". Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Galega '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el pro
MA7 Hypnum C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Hypnum C2' se basa en el indicador 'MA7 Hypnum'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Hypnum '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón
MA7 Clover MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador Trébol MA7 se basa en formas de velas. Muestra el patrón de velas Pin Bar. Información detallada sobre el indicador Trébol MA7. Ajustes del indicador Ajustes generales: Tamaño mínimo del cuerpo ; Tamaño máximo del cuerpo ; Tamaño mínimo de la nariz ; Tamaño máximo de la nariz ; Tamaño mínimo del patrón ; Tamaño máximo del patrón ; Análisis de la dirección de la vela ; Análisis de la posición relativa a la MA ; Posición relativa a la MA ; Período . Configura
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto "MA7 Galega C2" se basa en el indicador "MA7 Galega". Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Galega '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Clover C1 se basa en el indicador MA7 Clover. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador Trébol MA7. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Aster C1 se basa en el indicador MA7 Aster. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit y, tras abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto
MA7 Moss MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Moss se basa en el indicador estándar Accelerator Oscillator. Muestra las zonas de sobrecompra y sobreventa. Información detallada sobre el indicador MA7 Moss . Ajustes del indicador Ajustes generales: Nivel superior ; Nivel inferior . Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta; Enviar mensaje al terminal móvil (Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil ut
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto 'MA7 Ixora C2' se basa en el indicador 'MA7 Ixora'. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador 'MA7 Ixora '. Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repent
MA7 Moss C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Moss C1 se basa en el indicador MA7 Moss. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit y, tras abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Moss . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto ci
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Aster C2 se basa en el indicador MA7 Aster. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Clover C2 se basa en el indicador MA7 Clover. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador Trébol MA7 . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repent
MA7 Moss C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Moss C2 se basa en el indicador MA7 Moss. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador MA7 Moss . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino; S
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Agave C1 se basa en el indicador MA7 Agave. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit y, tras abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de apagón repentino; Stoploss y takeprofit no se instalan en el servidor; el propio asesor experto
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Agave C2 se basa en el indicador MA7 Agave. Cuando aparece una señal, el asesor experto abre una posición, establece un stoploss y un takeprofit, y después de abrir la posición, la acompaña hasta cerrarla. Después de recibir una pérdida, el asesor experto aumenta el volumen. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de un apagón repentino
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Agave C3 se basa en el indicador MA7 Agave. Cuando aparece una señal del indicador incorporado, el asesor experto abre una posición, establece el takeprofit y el nivel para abrir una posición de promediación. Cuando la parrilla está totalmente abierta, el asesor experto establece un stoploss. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de a
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Aster C3 se basa en el indicador MA7 Aster. Cuando aparece una señal del indicador incorporado, el asesor experto abre una posición, establece el takeprofit y el nivel para abrir una posición de promediación. Cuando la parrilla está totalmente abierta, el asesor experto establece un stoploss. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de a
MA7 Lavender MT4
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Lavender se basa en el indicador estándar del oscilador estocástico. Muestra la intersección de las líneas principal y de señal en zonas de sobrecompra y sobreventa. Información detallada sobre el indicador MA7 Lavender . Configuración del indicador Ajustes generales Este grupo contiene ajustes para el indicador Oscilador Estocástico. Ajustes de mensajes Este grupo contiene los ajustes de notificación cuando aparecen las flechas. Ajustes de visualizaci
MA7 Agave MT5
Andrey Minaev
Indicadores
Descripción del trabajo El indicador MA7 Agave se basa en el indicador estándar Average Directional Movement Index. Muestra la intersección de las líneas +DI y -DI. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Ajustes del indicador Ajustes generales: Periodo . Ajustes MA7 Lino: Período ; Multiplicador ; Eliminar flechas subs iguientes: elimina las flechas subsiguientes en una dirección. Ajustes de mensajes: Enviar mensaje al terminal (Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario