Range Breaout EA

Range Breakout Pro MT4 es un Asesor Experto para MetaTrader 4 que automatiza la gestión de operaciones utilizando la popular estrategia de ruptura de rango diario. Esta herramienta es valorada por su simplicidad y eficacia para capturar movimientos significativos de precios al inicio de cada día de trading, mediante la colocación y gestión de órdenes pendientes basadas en los límites de rango predefinidos.

Strategy Overview:

Definir el Rango Diario: El día de trading se segmenta según los tiempos de inicio y fin definidos por el usuario (por ejemplo, de 00:00 a 12:00 GMT para EUR/USD).

Identificar el Rango: Se registran los precios más altos y más bajos dentro del marco temporal especificado, formando los límites superior e inferior del rango diario.

Colocar Órdenes de Trading: Se colocan órdenes pendientes de compra y venta justo fuera de los límites del rango.

Ejecutar Operaciones: Si el precio rompe por encima del máximo del rango (límite superior), se activa una operación de compra, anticipando un impulso alcista. Si el precio rompe por debajo del mínimo del rango (límite inferior), se inicia una operación de venta, esperando una continuación bajista.

Gestionar Operaciones: Los niveles de stop-loss y take-profit se establecen según los parámetros definidos por el usuario, con la opción de usar un trailing stop para proteger las ganancias a medida que la operación avanza favorablemente.

Cerrar Operaciones: Al final de cada día de trading, todas las posiciones abiertas se cierran, y el proceso se reinicia al día siguiente.

Example with EUR/USD:

Daily Range: 00:00 to 12:00 GMT

Start Time: 00:00 GMT

End Time: 12:00 GMT

Range Calculation: The highest high and lowest low prices of EUR/USD between 00:00 and 12:00 GMT are identified, forming the range boundaries.

Trade Execution: A buy trade is triggered if the price breaks above the range’s high; a sell trade is executed if it breaks below the range’s low.

Stop-Loss and Take-Profit: Configurable settings, e.g., a stop-loss of 20 pips and a take-profit of 40 pips.

Trailing Stop: Optional trailing stop adjusts the stop-loss to lock in profits as the trade moves favorably.

End of Trading Day: At 12:00 GMT, open positions are closed, and the EA resets for the next trading day.

Nota: Range Breakout Pro MT4 es una herramienta de gestión de operaciones que automatiza la colocación y supervisión de órdenes pendientes basadas en rupturas de rango diario. Requiere una configuración cuidadosa de los marcos temporales, niveles de stop-loss, take-profit y configuraciones de trailing stop para alinearse con las condiciones del mercado y su tolerancia al riesgo. Asegúrese de realizar una configuración adecuada y pruebas en un entorno de demostración antes de usarlo en una cuenta real para optimizar el rendimiento y evitar pérdidas inesperadas.

Consejo importante:

Esta es una herramienta profesional de gestión de operaciones, no un sistema de beneficios garantizados. La estrategia de ruptura de rango depende de la volatilidad del mercado y puede implicar riesgos durante períodos de bajo movimiento. Para un uso efectivo:

Pruebe exhaustivamente en una cuenta demo antes de implementarlo en una cuenta real.

Se publican actualizaciones regulares y configuraciones optimizadas periódicamente. Consulte los enlaces al blog de MQL5 arriba para las últimas recomendaciones y archivos de configuración.

