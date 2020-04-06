Range Breaout EA

Range Breakout Pro MT4 是一款为MetaTrader 4设计的专家顾问，通过自动化的每日范围突破策略管理交易。这一实用工具因其简单性和在每个交易日开始时捕捉显著价格波动的有效性而受到交易者的青睐，通过根据预定义范围边界放置和管理挂单来实现。

您可以在这里下载MT5版本：Range Breakout Pro MT5

有关详细文档：整体设置/输入指南

有关回测和设置文件：回测和设置文件

Strategy Overview:

确定每日范围：交易日由用户定义的开始和结束时间分段（例如，EUR/USD的00:00至12:00 GMT）。

识别范围：在指定的时间范围内记录最高价和最低价，形成每日范围的上下边界。

放置交易订单：在范围边界外稍远处放置挂单买入和卖出订单。

执行交易：如果当前价格突破范围高点（上边界），触发买入交易，预期价格继续上涨。如果价格突破范围低点（下边界），启动卖出交易，预期价格继续下跌。

管理交易：根据用户定义的参数设置止损和止盈水平，并可选择使用追踪止损功能，以在交易朝有利方向移动时保护利润。

关闭交易：在每个交易日结束时，所有未平仓头寸关闭，下一交易日重新开始该过程。

Example with EUR/USD:

Daily Range: 00:00 to 12:00 GMT

Start Time: 00:00 GMT

End Time: 12:00 GMT

Range Calculation: The highest high and lowest low prices of EUR/USD between 00:00 and 12:00 GMT are identified, forming the range boundaries.

Trade Execution: A buy trade is triggered if the price breaks above the range’s high; a sell trade is executed if it breaks below the range’s low.

Stop-Loss and Take-Profit: Configurable settings, e.g., a stop-loss of 20 pips and a take-profit of 40 pips.

Trailing Stop: Optional trailing stop adjusts the stop-loss to lock in profits as the trade moves favorably.

End of Trading Day: At 12:00 GMT, open positions are closed, and the EA resets for the next trading day.

注意: Range Breakout Pro MT4 是一个交易管理工具，自动化基于每日范围突破的挂单放置和监控。需要仔细配置时间框架、止损、止盈和追踪止损设置，以适应市场条件和您的风险承受能力。在实时使用前，请确保在模拟环境中进行适当设置和测试，以优化性能并避免意外损失。

重要建议:

这是一个专业的交易管理工具，不是保证盈利的系统。范围突破策略依赖于市场波动性，在低波动时期可能存在风险。为确保有效使用：

在真实账户使用前，先在模拟账户上进行彻底测试。

定期发布更新和优化的配置。有关最新建议和设置文件，请查看上述MQL5博客链接。

查看我的所有产品：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

联系我获取支持：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

想体验7天免费试用？请通过我的个人资料页面联系我。



