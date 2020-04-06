Range Breaout EA

Range Breakout Pro MT4 ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der die Handelsverwaltung mit der beliebten täglichen Range-Breakout-Strategie automatisiert. Dieses Werkzeug wird für seine Einfachheit und Effektivität geschätzt, um bedeutende Preisbewegungen zu Beginn jedes Handelstages zu erfassen, indem es ausstehende Orders basierend auf vordefinierten Range-Grenzen platziert und verwaltet.

Sie können die MT5-Version hier herunterladen: Range Breakout Pro MT5

Für detaillierte Dokumentation: Allgemeine Einstellungen/Eingabeanleitung

Für Backtests und Set-Dateien: Backtests und Set-Datei

Strategy Overview:

  • Definition des täglichen Ranges: Der Handelstag wird durch benutzerdefinierte Start- und Endzeiten unterteilt (z. B. 00:00 bis 12:00 GMT für EUR/USD).
  • Identifikation des Ranges: Innerhalb dieses Zeitraums werden die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs aufgezeichnet, die die obere und untere Grenze des täglichen Ranges bilden.
  • Platzierung von Handelsorders: Ausstehende Kauf- und Verkaufsorders werden knapp außerhalb der Range-Grenzen platziert.
  • Ausführung von Trades: Wenn der aktuelle Preis die obere Grenze des Ranges (Hoch) durchbricht, wird ein Kauftrade ausgelöst, in Erwartung weiterer Aufwärtsbewegungen. Wenn der Preis die untere Grenze (Tief) durchbricht, wird ein Verkaufstrade initiiert, in Erwartung einer Abwärtsfortsetzung.
  • Verwaltung von Trades: Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden basierend auf benutzerdefinierten Parametern festgelegt, mit optionaler Trailing-Stop-Funktionalität, um Gewinne zu sichern, während der Trade in die gewünschte Richtung läuft.
  • Schließung von Trades: Am Ende jedes Handelstages werden alle offenen Positionen geschlossen, und der Prozess beginnt am nächsten Tag von Neuem.

Example with EUR/USD:
Daily Range: 00:00 to 12:00 GMT
Start Time: 00:00 GMT
End Time: 12:00 GMT
Range Calculation: The highest high and lowest low prices of EUR/USD between 00:00 and 12:00 GMT are identified, forming the range boundaries.
Trade Execution: A buy trade is triggered if the price breaks above the range’s high; a sell trade is executed if it breaks below the range’s low.
Stop-Loss and Take-Profit: Configurable settings, e.g., a stop-loss of 20 pips and a take-profit of 40 pips.
Trailing Stop: Optional trailing stop adjusts the stop-loss to lock in profits as the trade moves favorably.
End of Trading Day: At 12:00 GMT, open positions are closed, and the EA resets for the next trading day.

Hinweis: Der Range Breakout Pro MT4 ist ein Handelsverwaltungstool, das die Platzierung und Überwachung ausstehender Orders basierend auf täglichen Range-Breakouts automatisiert. Es erfordert eine sorgfältige Konfiguration von Zeitrahmen, Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Einstellungen, um sich an die Marktbedingungen und Ihre Risikotoleranz anzupassen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen korrekt sind und in einer Demo-Umgebung getestet werden, bevor Sie es live verwenden, um die Leistung zu optimieren und unerwartete Verluste zu vermeiden.

Wichtiger Rat:
Dies ist ein professionelles Handelsverwaltungstool, kein garantiertes Gewinnsystem. Die Range-Breakout-Strategie hängt von der Marktvolatilität ab und kann in Zeiten geringer Bewegungen riskant sein. Für eine effektive Nutzung:

  • Testen Sie gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Live-Konto einsetzen.
  • Regelmäßige Updates und optimierte Konfigurationen werden periodisch veröffentlicht. Überprüfen Sie die oben genannten MQL5-Blog-Links für die neuesten Empfehlungen und Set-Dateien.

Schauen Sie sich alle meine Produkte an: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessiert an einer kostenlosen 7-Tage-Testversion? Kontaktieren Sie mich über meinen Profilbereich.


