Range Breaout EA

Range Breakout Pro MT4 é um Consultor Especialista para MetaTrader 4 que automatiza a gestão de negociações utilizando a popular estratégia de ruptura de faixa diária. Esta ferramenta é valorizada pela sua simplicidade e eficácia em capturar movimentos significativos de preço no início de cada dia de negociação, por meio da colocação e gerenciamento de ordens pendentes com base em limites de faixa predefinidos.

Você pode baixar a versão para MT5 aqui: Range Breakout Pro MT5

Para documentação detalhada: Guia de Configurações e Inputs

Para backtests e arquivos de configuração: Backtests e Arquivos de Configuração

Strategy Overview:

  • Definir a Faixa Diária: O dia de negociação é segmentado por horários de início e fim definidos pelo usuário (por exemplo, das 00:00 às 12:00 GMT para EUR/USD).
  • Identificar a Faixa: Os preços mais altos e mais baixos dentro do período especificado são registrados, formando os limites superior e inferior da faixa diária.
  • Colocar Ordens de Negociação: Ordens pendentes de compra e venda são colocadas logo fora dos limites da faixa.
  • Executar Negociações: Uma negociação de compra é acionada se o preço romper acima do máximo da faixa (limite superior), antecipando um impulso de alta. Uma negociação de venda é iniciada se o preço romper abaixo do mínimo da faixa (limite inferior), esperando uma continuação de baixa.
  • Gerenciar Negociações: Os níveis de stop-loss e take-profit são definidos com base em parâmetros configurados pelo usuário, com a opção de usar uma função de trailing stop para proteger os lucros à medida que a negociação avança favoravelmente.
  • Fechar Negociações: No final de cada dia de negociação, todas as posições abertas são fechadas, e o processo é reiniciado no dia seguinte.

Example with EUR/USD:
Daily Range: 00:00 to 12:00 GMT
Start Time: 00:00 GMT
End Time: 12:00 GMT
Range Calculation: The highest high and lowest low prices of EUR/USD between 00:00 and 12:00 GMT are identified, forming the range boundaries.
Trade Execution: A buy trade is triggered if the price breaks above the range’s high; a sell trade is executed if it breaks below the range’s low.
Stop-Loss and Take-Profit: Configurable settings, e.g., a stop-loss of 20 pips and a take-profit of 40 pips.
Trailing Stop: Optional trailing stop adjusts the stop-loss to lock in profits as the trade moves favorably.
End of Trading Day: At 12:00 GMT, open positions are closed, and the EA resets for the next trading day.

Nota: O Range Breakout Pro MT4 é uma ferramenta de gerenciamento de negociações que automatiza a colocação e monitoramento de ordens pendentes com base em rupturas de faixa diária. Requer configuração cuidadosa de períodos de tempo, níveis de stop-loss, take-profit e configurações de trailing stop para se alinhar às condições de mercado e à sua tolerância ao risco. Certifique-se de realizar a configuração adequada e testes em um ambiente de demonstração antes de usar em uma conta real para otimizar o desempenho e evitar perdas inesperadas.

Conselho importante:
Esta é uma ferramenta profissional de gerenciamento de negociações, não um sistema de lucros garantidos. A estratégia de ruptura de faixa depende da volatilidade do mercado e pode envolver riscos durante períodos de baixo movimento. Para uso eficaz:

  • Teste minuciosamente em uma conta demo antes de implementar em uma conta real.
  • Atualizações regulares e configurações otimizadas são lançadas periodicamente. Consulte os links do blog MQL5 acima para as últimas recomendações e arquivos de configuração.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Contate-me através da seção do meu perfil.


