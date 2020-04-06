Range Breakout Pro MT4は、MetaTrader 4向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、人気のデイリーレンジブレイクアウト戦略を用いて取引を自動管理します。このツールは、シンプルさと各取引日の開始時に大きな価格変動を捉える効果により、トレーダーに高く評価されています。あらかじめ定義されたレンジの境界に基づいて保留中の注文を配置および管理します。

MT5バージョンはこちらでダウンロードできます：Range Breakout Pro MT5

詳細なドキュメントはこちら：全体設定/入力ガイド

バックテストおよび設定ファイルはこちら：バックテストと設定ファイル

Strategy Overview:

デイリーレンジの定義：取引日は、ユーザーが指定した開始時刻と終了時刻で分割されます（例：EUR/USDの場合、00:00から12:00 GMT）。

レンジの特定：指定された時間枠内で最高値と最安値を記録し、デイリーレンジの上限と下限の境界を形成します。

取引注文の配置：レンジの境界のすぐ外側に保留中の買い注文と売り注文を配置します。

取引の実行：価格がレンジの高値（上限）を突破した場合、さらなる上昇を期待して買い取引が開始されます。価格がレンジの安値（下限）を突破した場合、下落の継続を予想して売り取引が開始されます。

取引の管理：ユーザーが定義したパラメータに基づいてストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定し、取引が望ましい方向に進むにつれて利益を保護するためにオプションのトレーリングストップ機能を使用できます。

取引の終了：各取引日の終了時に、すべてのオープンポジションがクローズされ、次の取引日にプロセスがリセットされます。

Example with EUR/USD:

Daily Range: 00:00 to 12:00 GMT

Start Time: 00:00 GMT

End Time: 12:00 GMT

Range Calculation: The highest high and lowest low prices of EUR/USD between 00:00 and 12:00 GMT are identified, forming the range boundaries.

Trade Execution: A buy trade is triggered if the price breaks above the range’s high; a sell trade is executed if it breaks below the range’s low.

Stop-Loss and Take-Profit: Configurable settings, e.g., a stop-loss of 20 pips and a take-profit of 40 pips.

Trailing Stop: Optional trailing stop adjusts the stop-loss to lock in profits as the trade moves favorably.

End of Trading Day: At 12:00 GMT, open positions are closed, and the EA resets for the next trading day.

注：Range Breakout Pro MT4は、デイリーレンジブレイクアウトに基づいて保留中の注文の配置と監視を自動化する取引管理ツールです。市場状況やリスク許容度に合わせて、時間枠、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップの設定を慎重に構成する必要があります。ライブ使用前にデモ環境で適切な設定とテストを行い、パフォーマンスを最適化し、予期しない損失を回避してください。

重要なアドバイス：

これはプロフェッショナルな取引管理ツールであり、利益を保証するシステムではありません。レンジブレイクアウト戦略は市場のボラティリティに依存し、低い動きの期間にはリスクが伴います。効果的な使用のために：

ライブアカウントで使用する前に、デモアカウントで徹底的にテストしてください。

定期的なアップデートと最適化された設定が定期的にリリースされます。最新の推奨事項および設定ファイルについては、上記のMQL5ブログのリンクを確認してください。

