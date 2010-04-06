Range Breaout EA

Range Breakout Pro MT4 est un Expert Advisor pour MetaTrader 4 qui automatise la gestion des trades en utilisant la stratégie populaire de rupture de range quotidien. Cet outil est apprécié pour sa simplicité et son efficacité à capturer des mouvements de prix significatifs au début de chaque jour de trading, en plaçant et gérant des ordres en attente basés sur des limites de range prédéfinies.

Vous pouvez télécharger la version MT5 ici : Range Breakout Pro MT5

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres et Inputs

Pour les backtests et fichiers de configuration : Backtests et Fichier de Configuration

Strategy Overview:

  • Définir le Range Quotidien : La journée de trading est segmentée par des heures de début et de fin définies par l’utilisateur (par exemple, de 00:00 à 12:00 GMT pour EUR/USD).
  • Identifier le Range : Les prix les plus hauts et les plus bas dans la période spécifiée sont enregistrés, formant les limites supérieure et inférieure du range quotidien.
  • Placer des Ordres de Trading : Des ordres en attente d’achat et de vente sont placés juste à l’extérieur des limites du range.
  • Exécuter des Trades : Si le prix casse au-dessus du maximum du range (limite supérieure), un trade d’achat est déclenché, anticipant une impulsion haussière. Si le prix casse en dessous du minimum du range (limite inférieure), un trade de vente est initié, anticipant une continuation baissière.
  • Gérer les Trades : Les niveaux de stop-loss et de take-profit sont définis selon les paramètres configurés par l’utilisateur, avec une fonctionnalité optionnelle de trailing stop pour protéger les profits à mesure que le trade évolue favorablement.
  • Clôturer les Trades : À la fin de chaque jour de trading, toutes les positions ouvertes sont clôturées, et le processus est réinitialisé pour le jour suivant.

Example with EUR/USD:
Daily Range: 00:00 to 12:00 GMT
Start Time: 00:00 GMT
End Time: 12:00 GMT
Range Calculation: The highest high and lowest low prices of EUR/USD between 00:00 and 12:00 GMT are identified, forming the range boundaries.
Trade Execution: A buy trade is triggered if the price breaks above the range’s high; a sell trade is executed if it breaks below the range’s low.
Stop-Loss and Take-Profit: Configurable settings, e.g., a stop-loss of 20 pips and a take-profit of 40 pips.
Trailing Stop: Optional trailing stop adjusts the stop-loss to lock in profits as the trade moves favorably.
End of Trading Day: At 12:00 GMT, open positions are closed, and the EA resets for the next trading day.

Remarque : Range Breakout Pro MT4 est un outil de gestion des trades qui automatise le placement et la surveillance des ordres en attente basés sur les ruptures de range quotidien. Il nécessite une configuration minutieuse des plages horaires, des niveaux de stop-loss, de take-profit et des paramètres de trailing stop pour s’aligner sur les conditions du marché et votre tolérance au risque. Assurez-vous d’effectuer une configuration appropriée et des tests dans un environnement de démonstration avant de l’utiliser sur un compte réel pour optimiser les performances et éviter les pertes inattendues.

Conseil important :
Ceci est un outil professionnel de gestion des trades, pas un système de profits garantis. La stratégie de rupture de range dépend de la volatilité du marché et peut comporter des risques pendant les périodes de faible mouvement. Pour une utilisation efficace :

  • Testez minutieusement sur un compte démo avant de l’utiliser sur un compte réel.
  • Des mises à jour régulières et des configurations optimisées sont publiées périodiquement. Consultez les liens du blog MQL5 ci-dessus pour les dernières recommandations et fichiers de configuration.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


