Range Breaout EA

Range Breakout Pro MT4는 MetaTrader 4용으로 설계된 전문가 어드바이저로, 인기 있는 일일 범위 돌파 전략을 사용하여 거래를 자동으로 관리합니다. 이 도구는 단순성과 각 거래일 시작 시 큰 가격 움직임을 포착하는 효과로 인해 트레이더들에게 높은 평가를 받고 있으며, 미리 정의된 범위 경계에 따라 보류 주문을 배치하고 관리합니다.

Strategy Overview:

일일 범위 정의: 거래일은 사용자가 지정한 시작 및 종료 시간으로 나뉩니다(예: EUR/USD의 경우 00:00~12:00 GMT).

범위 식별: 지정된 시간대 내에서 최고가와 최저가를 기록하여 일일 범위의 상한 및 하한 경계를 형성합니다.

거래 주문 배치: 범위 경계 바로 바깥에 보류 매수 및 매도 주문을 배치합니다.

거래 실행: 현재 가격이 범위의 고점(상한)을 돌파하면 상승 모멘텀을 기대하며 매수 거래가 시작됩니다. 가격이 범위의 저점(하한)을 돌파하면 하락 지속을 예상하여 매도 거래가 시작됩니다.

거래 관리: 사용자 정의 파라미터에 따라 손절매 및 이익실현 수준을 설정하며, 거래가 원하는 방향으로 진행됨에 따라 이익을 보호하기 위해 선택적으로 추적 손절매 기능을 사용할 수 있습니다.

거래 종료: 각 거래일이 끝날 때 모든 오픈 포지션이 마감되며, 다음 거래일에 프로세스가 재설정됩니다.

Example with EUR/USD:

Daily Range: 00:00 to 12:00 GMT

Start Time: 00:00 GMT

End Time: 12:00 GMT

Range Calculation: The highest high and lowest low prices of EUR/USD between 00:00 and 12:00 GMT are identified, forming the range boundaries.

Trade Execution: A buy trade is triggered if the price breaks above the range’s high; a sell trade is executed if it breaks below the range’s low.

Stop-Loss and Take-Profit: Configurable settings, e.g., a stop-loss of 20 pips and a take-profit of 40 pips.

Trailing Stop: Optional trailing stop adjusts the stop-loss to lock in profits as the trade moves favorably.

End of Trading Day: At 12:00 GMT, open positions are closed, and the EA resets for the next trading day.

참고: Range Breakout Pro MT4는 일일 범위 돌파를 기반으로 보류 주문의 배치와 모니터링을 자동화하는 거래 관리 도구입니다. 시장 조건과 위험 허용 범위에 맞게 시간대, 손절매, 이익실현, 추적 손절매 설정을 신중히 구성해야 합니다. 실계좌 사용 전에 데모 환경에서 적절한 설정과 테스트를 수행하여 성능을 최적화하고 예상치 못한 손실을 방지하십시오.

중요한 조언:

이것은 전문 거래 관리 도구이며 보장된 수익 시스템이 아닙니다. 범위 돌파 전략은 시장 변동성에 의존하며, 낮은 움직임 기간에는 위험이 따를 수 있습니다. 효과적인 사용을 위해:

실계좌에서 사용하기 전에 데모 계좌에서 철저히 테스트하십시오.

정기적인 업데이트와 최적화된 구성이 주기적으로 릴리스됩니다. 최신 권장 사항 및 설정 파일은 위의 MQL5 블로그 링크를 확인하세요.

