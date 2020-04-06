Range Breaout EA

Range Breakout Pro MT4 — это экспертный советник для MetaTrader 4, который автоматизирует управление сделками, используя популярную стратегию прорыва дневного диапазона. Этот инструмент ценится за свою простоту и эффективность в улавливании значительных движений цены в начале каждого торгового дня путем размещения и управления отложенными ордерами на основе заданных границ диапазона.

Вы можете скачать версию для MT5 здесь: Range Breakout Pro MT5

Для подробной документации: Руководство по настройкам и входным параметрам

Для бэктестов и файлов настроек: Бэктесты и файлы настроек

Обзор стратегии:

  • Определение дневного диапазона: Торговый день делится на заданные пользователем время начала и окончания (например, с 00:00 до 12:00 GMT для EUR/USD).
  • Идентификация диапазона: В указанном временном диапазоне фиксируются максимальная и минимальная цены, формируя верхнюю и нижнюю границы дневного диапазона.
  • Размещение ордеров: Отложенные ордера на покупку и продажу размещаются чуть за пределами границ диапазона.
  • Исполнение сделок: Если цена пробивает верхнюю границу диапазона, активируется ордер на покупку, ожидая дальнейшего роста. Если цена пробивает нижнюю границу, открывается ордер на продажу, предполагая продолжение снижения.
  • Управление сделками: Уровни стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются на основе параметров, заданных пользователем, с возможностью использования функции трейлинг-стоп для защиты прибыли по мере движения сделки в нужном направлении.
  • Закрытие сделок: В конце торгового дня все открытые позиции закрываются, и процесс начинается заново на следующий день.

Пример с EUR/USD:
Ежедневный диапазон: с 00:00 до 12:00 GMT
Время начала: 00:00 GMT
Время окончания: 12:00 GMT
Расчет диапазона: Между 00:00 и 12:00 GMT определяются максимальная и минимальная цены EUR/USD, формируя границы диапазона.
Исполнение сделки: Если цена пробивает верхнюю границу диапазона, открывается сделка на покупку; если цена пробивает нижнюю границу, выполняется сделка на продажу.
Стоп-лосс и тейк-профит: Настраиваемые параметры, например, стоп-лосс 20 пунктов и тейк-профит 40 пунктов.
Трейлинг-стоп: Опционально активируется трейлинг-стоп для фиксации прибыли путем корректировки уровня стоп-лосс при благоприятном движении цены.
Конец торгового дня: В 12:00 GMT все открытые позиции закрываются, и советник перезапускается для следующего торгового дня.

Примечание: Range Breakout Pro MT4 — это инструмент управления сделками, который автоматизирует размещение и мониторинг отложенных ордеров на основе прорывов дневного диапазона. Для эффективной работы требуется тщательная настройка временных рамок, уровней стоп-лосс, тейк-профит и параметров трейлинг-стоп в соответствии с рыночными условиями и вашей толерантностью к риску. Перед использованием на реальном счете убедитесь в правильной настройке и протестируйте в демо-среде, чтобы оптимизировать производительность и избежать непредвиденных убытков.

Важный совет:
Это профессиональный инструмент управления сделками, а не система гарантированной прибыли. Стратегия прорыва диапазона зависит от волатильности рынка и может быть рискованной в периоды низкой активности. Для эффективного использования:

  • Тщательно протестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.
  • Регулярные обновления и оптимизированные конфигурации выпускаются периодически. Проверяйте ссылки на блог MQL5 выше для получения последних рекомендаций и файлов настроек.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.


