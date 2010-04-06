Range Breaout EA

Range Breakout Pro MT4 è un Expert Advisor per MetaTrader 4 che automatizza la gestione delle operazioni utilizzando la popolare strategia di breakout del range giornaliero. Questo strumento è apprezzato per la sua semplicità ed efficacia nel catturare movimenti di prezzo significativi all’inizio di ogni giornata di trading, attraverso il posizionamento e la gestione di ordini in sospeso basati su limiti di range predefiniti.

Puoi scaricare la versione MT5 qui: Range Breakout Pro MT5

Per una documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni e agli Input

Per backtest e file di configurazione: Backtest e File di Configurazione

Strategy Overview:

  • Definizione del Range Giornaliero: La giornata di trading è segmentata in orari di inizio e fine definiti dall’utente (ad esempio, dalle 00:00 alle 12:00 GMT per EUR/USD).
  • Identificazione del Range: I prezzi massimi e minimi all’interno del periodo specificato vengono registrati, formando i limiti superiore e inferiore del range giornaliero.
  • Posizionamento degli Ordini di Trading: Gli ordini in sospeso di acquisto e vendita vengono posizionati appena fuori dai limiti del range.
  • Esecuzione delle Operazioni: Se il prezzo supera il massimo del range (limite superiore), viene attivata un’operazione di acquisto, anticipando un impulso rialzista. Se il prezzo rompe il minimo del range (limite inferiore), viene avviata un’operazione di vendita, aspettandosi una continuazione ribassista.
  • Gestione delle Operazioni: I livelli di stop-loss e take-profit sono impostati in base ai parametri definiti dall’utente, con la possibilità di utilizzare la funzione di trailing stop per proteggere i profitti man mano che l’operazione si muove favorevolmente.
  • Chiusura delle Operazioni: Alla fine di ogni giornata di trading, tutte le posizioni aperte vengono chiuse e il processo si riavvia il giorno successivo.

Example with EUR/USD:
Daily Range: 00:00 to 12:00 GMT
Start Time: 00:00 GMT
End Time: 12:00 GMT
Range Calculation: The highest high and lowest low prices of EUR/USD between 00:00 and 12:00 GMT are identified, forming the range boundaries.
Trade Execution: A buy trade is triggered if the price breaks above the range’s high; a sell trade is executed if it breaks below the range’s low.
Stop-Loss and Take-Profit: Configurable settings, e.g., a stop-loss of 20 pips and a take-profit of 40 pips.
Trailing Stop: Optional trailing stop adjusts the stop-loss to lock in profits as the trade moves favorably.
End of Trading Day: At 12:00 GMT, open positions are closed, and the EA resets for the next trading day.

Nota: Range Breakout Pro MT4 è uno strumento di gestione delle operazioni che automatizza il posizionamento e il monitoraggio degli ordini in sospeso basati su breakout del range giornaliero. Richiede un’attenta configurazione dei periodi di tempo, dei livelli di stop-loss, take-profit e delle impostazioni di trailing stop per allinearsi alle condizioni di mercato e alla tua tolleranza al rischio. Assicurati di eseguire una configurazione adeguata e di effettuare test in un ambiente demo prima di utilizzarlo su un conto reale per ottimizzare le prestazioni ed evitare perdite inaspettate.

Consiglio importante:
Questo è uno strumento professionale di gestione delle operazioni, non un sistema di profitti garantiti. La strategia di breakout del range dipende dalla volatilità del mercato e può comportare rischi durante periodi di basso movimento. Per un uso efficace:

  • Testa accuratamente su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale.
  • Aggiornamenti regolari e configurazioni ottimizzate vengono rilasciati periodicamente. Consulta i link al blog MQL5 sopra per le ultime raccomandazioni e file di configurazione.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


Prodotti consigliati
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Expert Robocode Pro MT4
Ruslan Pishun
Experts
The EA uses a trending strategy based on numerous technical indicators "Moving Average" on the timeframe: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. The Expert Advisor uses elements from strategies such as Martingale, Grid and Averaging. In trading, up to 3 orders can be opened simultaneously on each of the currency pairs. The EA uses a partial order closing algorithm and hidden Stop Loss, Take Profit, Break Even and Trailing Stop. A multi-currency adviser trades in 17 currency pairs. EA uses tim
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Cristoforo Gold Rush EA
Filippo Morleo
4.62 (13)
Experts
Cristoforo Gold Rush: Your Ultimate Trading Ally Welcome, Traders and Investors! Join the Conversation:   Telegram Channel for Cristoforo Gold Rush Step into the world of advanced trading with "Cristoforo Gold Rush," the ultimate trading ally engineered to navigate the complexities of financial markets with unmatched precision. In this comprehensive guide, discover how this state-of-the-art trading tool can elevate your strategies, turning every trade into an opportunity. Now Available ! Don't m
FREE
Extreme Reversal EA
Elmira Memish
Experts
Extreme Reversal EA EA is designed to trade CS ATR Fibo Channels Indicator :  https://www.mql5.com/en/market/product/60415 Extreme Reversal EA opens trades according to the following calculations: - ATR - TMA  - Cycles - Murrey Math Calculations - Moving Averages Extreme Reversal EA works on every timeframe and instrument. Full alert and push notification functions. INPUTS: GLOBAL VARIABLES: MAGIC NUMBER: CHANGE THE VALUE TO TRADE ON THE SAME INSTRUMENT / TIMEFRAME ORDER LOTS: MANUAL / USER DEF
The art of Forex
Arthur Hatchiguian
5 (2)
Experts
The art of Forex is a new complex  Expert Advisor  that continuously trades in both directions. A series of orders will be opened to get the best average price  until the take profit is hit. It is optimal for making profits in an unpredictable market.  A loss coverage system  is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. The best results are on  EUR/USD H1  but you can use it on any  forex pair  and  timeframe .  Live results :  https://myx.gg/mql5 S
FREE
Wait and See
Safa Erden
Experts
Wait & See Wait & See is a fully automated Expert Advisor. No manual trading is suggested. All screenshots belong to backtests with EURUSD H1 timeframe. WARNING: Wait & See  uses 1,2,3,4 and 5 as magic numbers. If you are using other Expert Advisors to send orders at the same time with  Wait & See , do not use these preserved magic numbers for other orders. Wait & See  is based on three main steps: Open a new order, martingale if needed and take profit. Open new order:  Wait & See uses the MAC
Sharp EA MT4
Mansour Babasafary
3.67 (3)
Experts
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Beast Quarter Turn Scalper
Maxwell Brighton Onyango
Experts
The Beast Quarter Turn Scalper is a multi-currency based robot which works with different technical indicators used to get and filter trading signals.  SETUP A brief summary of these inputs is as follows: Comment : The input that holds the name you prefer to attach the positions opened by this EA. Use Risk [YES = USE, NO = DO NOT USED / USE LOT SIZE] : An option to use Risk Lot Size or Fixed Lot Size.  YES means the lot size will be calculated based on the selected risk. Otherwise, the fixed lot
FREE
Avatar EA1 Trend Following
Thiti Bunsin
Experts
Automated trading tools [Expert Advisor] using the   Trend Following Strategy   combined with   vertical Griding entry points   on the EURUSD currency pair. The trend following strategy is a simple but powerful strategy that has been widely adapted to create expert advisors for trading, espectially in Forex market. In this Expert Advisor [EA], Trend following strategies are combined with vertical grid entry methods to ensure that trades move in the right direction and close with a profit at the
MMM RVI and Moving Average
Andre Tavares
Experts
The strategy is based on RVI oscillation to check the prices trend and direction and check the moving avarages (Open Price and Low Price) to decide about the viability of opening any order. Market is very unpredictable due to economic news published every hour, but our EAs are really prepared for such hostility due to its protections. This Expert Advisor is provided with two kinds of indicators: an oscilator (RVI) in order to check the prices oscillation limit pattern and direction trend; two Mo
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Experts
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
False Break Portfolio MT4
Norman Andres Martinez Bravo
Experts
Low-Risk Portfolio - Expert Advisor False Break Strategy Designed to identify buying opportunities in USDJPY and GBPJPY, this fully automated strategy combines advanced technical analysis with risk control, focusing on achieving consistent long-term profitability. Key Features: False Breakout Trading Logic: The strategy detects ranges formed in sessions prior to New York and London. During these key sessions, it monitors downward breakouts and, upon identifying a false breakout through the form
PureDailyAdvanced
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
Standart "PureDailyEA" 's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823   Differences between Standart " PureDailyEa" and "PureDailyAdvanced" are:  1. Added one more input parameters for fine tuning ( optimizasyon )  2. Only 5 currencies works together. You can add daily all 25 currencies but experts open orders ( if conditions met ) only five of them. This because margin problem in the small a
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision   è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingr
Kaka Kaki Ea Mt4
Pankaj Kapadia
5 (1)
Experts
Kaka Kaki Ea Mt4: Introducing Kaka Kaki EA for MT4 , the cutting-edge solution in low-risk automated trading. Unlike conventional systems that tailor strategies to historical data, Kaka Kaki EA is meticulously crafted to operate on low-risk settings. This distinguishes it from the commonplace "take and throw" systems reliant on simple grids for survival. This EA offers a unique approach, prioritizing risk management and ensuring a sophisticated trading experience. Operating exclusively on a fixe
Hedging and Trailing
Che Jeib Che Said
2.5 (2)
Experts
HEDGING AND TRAILING https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This Expert will hedge your trade position automatically. There are 2 buttons on chart for you to enter a trade. Blue button for buy entry and Red button for sell entry. It also can trail stop all hedged positions. It can also open its own trades with auto entry feature. How It Works :   (1) By Clicking Button. When you found a setup, click the button (blue for buy and red for sell). Expert will immediately open a stop
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
OsMa TrendSurfer
Augustine Kamatu
Experts
This is a free version of the EA  TrendSurfer OsMa  https://www.mql5.com/en/market/product/104264   TrendSurfer OsMa   receives signals from a technical analysis of in-built MetaTrader 4 indicator Oscillator of a Moving Average (OsMA) and then implements   The Quantum Forex Trading System   to generate positive results. Discover: The Quantum Forex Trading System _Mastering the Market with Advanced Algorithms & Multifaceted Strategies_ --- Redefining Forex Trading: In the vast realm of forex, wh
FREE
Salva System Free
Pavel Komarovsky
4 (3)
Experts
Salva EA Free is an advanced and fully automated system, which passes backtesting since 2005. The basis of this strategy is the price chart itself, trading is performed based on the price movement range. Dynamic algorithms and filters are used for taking profit or closing trades. Built-in reworked system for filtering market entries and exits: Checking the trading direction using integrated trend indicators. Checking the channel range for the minimum and maximum values. Checking for the price ex
FREE
AlphaX Investment King
Michael Martens
Experts
Beschreibung Der Handelsautomat nutzt saisonale Muster. Es sind insgesamt sieben Strategien implementiert. Die Strategien A, B und AB und Christmas Run können mit verschiedenen Sets gefahren werden, für den Turnaround Tuesday lassen sich die gleitenden Durchschnitte variieren. Für die Witchcraft Wonder Strategie lassen sich Ein- und Ausstiegszeitpunkte anpassen. Weiterhin existiert ein variabler Filter, um Einstiege zu optimieren. Unterstützte Märkte AktienIndizes (bspw. S&P 500, DAX) Gold (
Alize EA
Viktor Barilko
Experts
Alize EA   is an advanced trading advisor specifically designed for Forex market trading. It uses complex mathematical algorithms to analyze the market and make trading decisions based on modified standard indicators and price action analysis. This robot is easy to use and fully automated: simply install it on the AUDCAD chart and set the desired risk level. One of the key features of Alize EA is its advanced averaging system, which adapts to current market conditions. The robot uses virtual f
Trend My Friend Ea
Mehmet Ozhan Hastaoglu
Experts
With this automatic trading forex robot, trades are opened in the direction of the trend, regardless of which direction the price moves. In this video, it is seen that with a balance of $ 100, the forex trading robot made 100% profit in 2 months. This Forex trading robot opens Trend directional trading. This trading robot also hedges transactions. This trading robot opens trades according to the specified distance. Whichever direction the price moves, it continues to open transactions in that di
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (15)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
Game Change EA è un sistema di trading trend following basato sull'indicatore Game Changer. Vende automaticamente ogni volta che si forma un punto rosso e continua nella direzione di vendita fino alla comparsa di una X gialla, che segnala una potenziale fine del trend. La stessa logica si applica alle operazioni di acquisto. Quando appare un punto blu, l'EA inizia ad acquistare e chiuderà il ciclo di acquisto non appena viene rilevata una X gialla. Questo EA è adatto a qualsiasi coppia di valute
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1070)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
PAHunter
Van Hoa Nguyen
4.6 (5)
Experts
PAHunter the ground breaking MT4 expert advisor is changing the way you trade gbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. currency pairs! Developed by a team of experienced traders with over 10+ years of trading experience in the forex market. The current version adds a number of features that help increase system consistency. Trade with scalping strategy on M5 timeframe. Orders always come with a fixed stop loss and take profit level. Robots do not use potentially risky strategies.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification across pairs. My focus has been on creating an advisor that would use the best indicators combined, albeit with different parameter settings. The s
Capybara
Sergey Kasirenko
4.71 (52)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Il Tuo Trading, La Nostra Tecnologia Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute Copie disponibili: 4 Il trading dell'oro, uno degli strumenti più volatili sul mercato, richiede precisione, analisi approfondita e una solida gestione del rischio. Il CyNera Expert Advisor integra perfettamente questi elementi in un sofisticato sistema progettato per il trading
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT5:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT4 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Regola       il tuo trading con precisione e discipli
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno.  Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali!  È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io!   Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui.  Fai attenzione ai truffatori e non comprare a
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 5 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede elevata precisione, un'analisi accurata e una gestione del rischio estremamente efficace. Il Javier Gold Scalper è stato sviluppato proprio per integrare ques
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
Experts
DESCRIZIONE DELLA PINBAR: L'EA Pin Bar impiega un approccio multi-strategia che combina il trading con le pin bar con tecniche di trend-following e mean-reversion. Una pin bar è un tipo di candela che segnala una brusca inversione e un rifiuto del prezzo. È definita da una lunga coda chiamata "ombra" o "stoppino". La coda della pin bar mostra l'area di prezzo che è stata rifiutata e l'implicazione è che il prezzo continuerà a muoversi nella direzione opposta a quella indicata dalla coda. Un seg
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
2 copies left for $199 Next price   ---> $249    Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced positi
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Altri dall’autore
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilità
MT4 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per copiare operazioni da un conto MT4 o MT5 di origine a più conti MT4 o MT5 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per d
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT5, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilità
Ottimizza la tua strategia di grid trading con il Grid Trade Manager MT5, un EA utilitario gratuito versatile progettato per automatizzare il placement e la gestione di ordini grid, ispirato all'approccio grid trading testato dal tempo popularizzato negli 2000 dalle comunità forex per la sua capacità di profiter dalle oscillazioni di mercato in condizioni ranging. Adottato da migliaia di trader su piattaforme come MQL5 e Forex Factory per i suoi robusti controlli di rischio e customizzazione, qu
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT5, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, permettendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Potenzia la tua strategia di hedging con il Hedge Trade Manager MT5, un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le operazioni di hedging per contrastare movimenti di prezzo avversi, basato su tecniche di hedging rese popolari negli anni 2010 dai broker forex che consentivano posizioni opposte per bloccare profitti o limitare perdite durante trend incerti. Molto apprezzato su MQL5 e forum di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per le sue configurazioni flessibili e
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilità
MT5 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 5 progettato per copiare operazioni da un conto MT5 di origine a più conti MT5 o MT4 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora il tuo trading di price action con l'indicatore Higher Highs and Lows MT4, uno strumento robusto che sfrutta l'analisi frattale per individuare punti di swing chiave e identificare pattern che definiscono il trend come Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) per insight chiari sulla direzione del mercato. Tratto dai principi fondamentali di price action radicati nella Teoria di Dow dei primi del 1900 e popolari nel trading moderno da esperti come Al Brook
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato progettato per cogliere opportunità basate sulle condizioni di inversione delle Bande di Bollinger. Esegue operazioni di acquisto quando viene rilevata un’inversione rialzista vicino alla banda inferiore (quando la candela precedente chiude sotto la banda inferiore e la candela attuale chiude sopra, passando da una candela rossa a una verde) e operazioni di vendita per un’inversione ribassista vicino alla banda superiore (sc
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato sofisticato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta gli incroci delle medie mobili per catturare le inversioni di tendenza e i potenziali punti di ingresso. Questo consulente esperto offre ai trader una soluzione versatile con impostazioni personalizzabili, garantendo un’esecuzione precisa delle operazioni e una gestione robusta del rischio. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso efficienti, regole di uscita flessi
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme come
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT4, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT4, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, consentendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ottimizza il processo di chiusura delle tue operazioni con il Close Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le uscite delle operazioni aperte manualmente o da altri EA su MetaTrader 5, offrendo ai trader un controllo preciso sulle strategie di uscita. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per i suoi criteri di chiusura versatili e personalizzabili, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex,
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilità
Ottimizza la gestione delle tue operazioni con il Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare gli aggiustamenti dei livelli di stop-loss per operazioni aperte manualmente o da altri EA, garantendo la protezione dei profitti e la gestione del rischio. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua precisione nella gestione dei traili
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Potenzia le tue capacità di individuazione delle tendenze con il Consecutive Candle Indicator MT5, uno strumento dinamico progettato per identificare sequenze di candele rialziste o ribassiste, offrendo avvisi tempestivi per conferme di tendenza e possibili inversioni nei mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, oltre che elogiato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di semplif
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Ottimizza la tua analisi di trading con il Day and Week Separator MT4, uno strumento intuitivo progettato per tracciare linee di separazione giornaliere e settimanali personalizzabili, perfetto per i trader che devono gestire differenze di fuso orario con i loro broker. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua semplicità ed efficacia, questo indicatore affronta la sfida comune di allineare i timeframe dei grafici con gli orari locali o specifici
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilità
Potenzia la gestione del rischio del tuo portafoglio con l’Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per tracciare e gestire automaticamente il profitto totale del tuo conto o delle operazioni con un numero magico specifico su MetaTrader 5, chiudendo tutte le operazioni quando il profitto attuale scende sotto l’ultimo picco di profitto. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per il suo meccanismo dinamico di blocco dei profitti, questo EA è
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 4 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantis
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la precisione del tuo trading con l' Indicatore GG TrendBar MT5 , uno strumento potente multi-timeframe che sfrutta ADX e Parabolic SAR per fornire segnali di tendenza consolidati su fino a 9 timeframe. Nato da concetti avanzati di analisi delle tendenze popolari negli anni 2010 su piattaforme come Forex Factory e MQL5, questo indicatore ha guadagnato favore per la sua capacità di filtrare il rumore richiedendo l'allineamento tra i timeframe selezionati, superando spesso gli indicatori a s
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ultimate Trade Panel MT4 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 4, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL4. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (2)
Utilità
Ultimate Trade Panel MT5 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL5. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Semplifica il tuo trading con l’STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) user-friendly progettato per ottimizzare l’esecuzione e la gestione delle operazioni su MetaTrader 4, offrendo il posizionamento degli ordini con un solo clic e la chiusura automatica delle operazioni basata su soglie di profitto e perdita personalizzabili. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua interfaccia intuitiva e il controllo efficiente delle operazioni, questo EA è uno strumento indi
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Rimani al passo con il momentum del mercato con il Pip Movement Alert MT4, un indicatore versatile a più valute progettato per tracciare e avvisare i trader sui movimenti precisi in pip su più simboli, ideale per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e evidenziato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di rilevare cambiamenti improvvisi del mercato, questo indicatore è indi
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicatori
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva le tue decisioni di trading con l' Angle of Moving Average MT4 , un indicatore innovativo che quantifica la pendenza delle medie mobili per offrire intuizioni chiare sulla direzione e il momentum del mercato. Basato sul principio di misurare l'inclinazione angolare delle medie mobili su un numero specifico di barre, questo strumento è diventato un pilastro dell'analisi tecnica dalla sua concettualizzazione nelle comunità di trading intorno al 2010. Ampiamente discusso su forum come Forex
Hedge Range Breakout
Biswarup Banerjee
Experts
Description This Expert Advisor mainly works on range breakout on a particular timeframe. The logic behind the this pretty simple. When a range is formed in any time frame (e.g. the range should be less than 20 pips and there must be atleast 30 candle in that range), this ea will wait for the range to be broken out on any direction. If the range is broken on the upper side it will enter into the buy position and hedge the lower ragne with sell position(Could be martingale multiplied lots). If i
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione