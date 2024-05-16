Pyramid MT4

1

"Pyramid EA" — Estructura piramidal de riesgo alternado (cobertura + pasos dinámicos)

"Pyramid" es un Asesor Experto basado en un concepto de gestión de riesgos piramidal: las posiciones se abren y expanden en una secuencia alterna de COMPRA/VENTA, formando una cobertura estructurada que se estrecha como una pirámide. La distancia de la cuadrícula es dinámica y se adapta a la volatilidad cambiante, mientras que las salidas se gestionan mediante un potente sistema de cierre de cesta (por símbolo o global).

Concepto principal
1) Estructura piramidal de compra/venta alternada
El Asesor Experto comienza construyendo la base con COMPRA + VENTA (cobertura/bloqueo). A medida que el mercado se mueve y se alcanza la distancia requerida, el EA expande las posiciones paso a paso en una dirección alterna, manteniendo la exposición equilibrada y estructurada como una pirámide.

2) Distancia Dinámica de la Cuadrícula
La distancia entre niveles no es fija.
Utiliza la distancia dinámica para ajustar los pasos de la cuadrícula en función de la volatilidad del mercado:
Pasos más amplios en condiciones volátiles
Pasos más estrechos en condiciones de calma

3) Escalado de Riesgo de la Pirámide
Los siguientes niveles se pueden dimensionar mediante:
Multiplicador (recuperación más rápida / escalado más fuerte) o
Lote Adicional (crecimiento más suave, escalado más conservador)
Se proporciona un límite de Nivel Máximo para controlar la estratificación.

4) Sistema de Cierre de Cesta (Por Símbolo y Global)
Cerrar posiciones por:
Objetivo de dinero / Stop de dinero (por símbolo o todos los símbolos)
Objetivo porcentual / Stop porcentual (basado en el saldo de la cuenta)
Esto hace que la Pirámide se centre en la gestión de resultados netos, no en el TP/SL de una sola orden.

Características principales

✅ Trading multisímbolo (habilita/deshabilita cada símbolo en las entradas)
✅ Filtro de tiempo (opera solo durante tu horario de trading preferido)
✅ Cierre por hora (fuerza el cierre de todas las posiciones a una hora específica)
✅ Objetivo diario (bloquea nuevas entradas tras alcanzar un objetivo de beneficio diario)
✅ Control de nivel máximo (limita el número total de capas)
✅ Botón "CERRAR TODO" con un solo clic en el gráfico para una salida de emergencia manual

Entradas personalizables
Tamaño del lote inicial
Nivel máximo (capas máximas)
Lista de pasos dinámica (rangos de la cuadrícula)
Modo de escalado Multiplicador/Añadir lote
Precio de cesta/Seguro de posición (Dinero o Porcentaje) por símbolo
Precio de cesta/Seguro de posición (Dinero o Porcentaje) global (todos los símbolos)
Filtro de tiempo (Inicio/Fin)
Cierre por hora
Objetivo de beneficio diario

Ideal para
Operadores que prefieren cobertura + cuadrícula + cierre de cesta
Mercado de rango/lateral Comportamiento
Usuarios que buscan pasos de cuadrícula adaptables a la volatilidad en lugar de distancias de pips estáticas
Operadores que gestionan el riesgo mediante controles de acciones/cestas

Aviso de riesgo (Importante)
Este Asesor Experto (EA) utiliza una metodología de cuadrícula + cobertura + escalado. En tendencias unidireccionales fuertes, la caída flotante puede aumentar significativamente y los requisitos de margen pueden aumentar rápidamente.

Recomendaciones:
Utilice suficiente saldo de cuenta y apalancamiento
Mantenga el Nivel Máximo en un valor seguro
Configure siempre el SL de la cesta (dinero/porcentaje) o la protección global
Pruebe en el Probador de Estrategias utilizando las especificaciones de spread y símbolo de su bróker antes de operar en vivo
Productos recomendados
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Asesores Expertos
Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Trabajando en marcos de tiempo (M5) El mejor par recomendado es EU/UChf=0.4 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Se puede utilizar en el marco de tiempo Kecil (M5) Rekomendasi par adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Asesores Expertos
Quiero darle a su atención un asesor único, único y único en su tipo. Donde puede crear su propia estrategia a partir de conjuntos de indicadores, patrones, patrones de velas, dirección de regresión (tendencia) y varias funciones personalizables (cuadrícula, trailing, re-trazo, etc.). Funciones del asesor: 1. Posibilidad de habilitar una de las direcciones buy / sell / buy_sell 2. Lote fijo o porcentaje del depósito 3. Tr-en pips o indicador de onda  4. SL-en pips o indicador de onda  5.
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Suite se posiciona como un asesor de negociación innovador que combina estrategias de negociación probadas. Su objetivo es proporcionar a los operadores un sistema fiable de análisis de mercado, previsiones y recomendaciones basadas en un profundo análisis de datos. Puede consultar la lista completa en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principales características de Golden Suite: AJUSTES DE MERCADO selección automática de indicadores % de riesgo del depósito trailing stop f
Time Scalper
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Time Scalper es un Asesor Experto multidivisa, que funciona en muchos símbolos y en el marco temporal M1. El Asesor Experto no utiliza estrategias de negociación de alto riesgo como Martingala. EA trabaja con Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop con tecnología de red neuronal y calculado a través del último precio cada minuto no cada tick. Esto tomó la decisión de que usted no tiene que preocuparse acerca de los resultados backtest. Para Clientes Por favor, escriba al au
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
Magic Win
Reni
4 (2)
Asesores Expertos
EA MAGIC WIN es el sistema de comercio avanzado que fue probado durante mucho tiempo en diferentes condiciones de mercado con pruebas de carga pesada. Basado en nuestro indicador personalizado que está respaldado con el concepto de reversión a la media, junto con algunos otros algoritmos, este producto se adapta a las condiciones actuales del mercado y actúa en consecuencia. Pares de divisas soportados: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD TF recomendado: M15. Setfile se puede descargar desde
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Asesores Expertos
Hola, >>>>> Descargar **GRATIS DE PRUEBA** desde aquí (Ahora puede realizar pruebas de avance en la cuenta DEMO antes de la compra) <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner es un sistema de trading automático para MT4 que utiliza los fundamentos y tendencias de los mercados para abrir, gestionar y cerrar operaciones. Con el uso de la estrategia de recuperación avanzada que asegu
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Asesores Expertos
El EA más avanzado y completo para operar Trend Reversals/Pullbacks Es un EA muy rentable, para operar con rupturas de tendencias, y gestionar operaciones, take profit, stoploss, move to breakeven, y trailing stop. El "Reversal Monster EA " opera Reversal/Pullbacks cuando el precio actual del par retrocede a un nivel horizontal predefinido o línea de tendencia en el gráfico de divisas. La apertura de la posición puede ser inmediata tras el pullback a la línea de tendencia trazada o tras el cie
FREE
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Asesores Expertos
Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que no se puede backtest este EA en MT4
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
TickStorm
Edouard Perchet
4 (4)
Asesores Expertos
TickStorm es el resultado de 6 meses de investigación en equipo e integra un nuevo enfoque en el arte del análisis de ticks. El algoritmo de funcionamiento del EA utiliza la velocidad de los retrocesos para decidir si hay una oportunidad de trading o no. Estos retrocesos se detectan analizando varias matrices de ticks en diferentes periodos de tiempo y confrontándolas para obtener una ventaja sobre el mercado. Hemos desarrollado nuevas herramientas para detectar eficazmente cualquier actividad i
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision   es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan a
Boumn Fibo
Daffa Ramadhani Sukma
Asesores Expertos
Fibonacci Diseño de Boumn Fibo para el comerciante de Fibonacci y uso mi indicador de tendencia especial para crear una línea de fibo. EA abrirá el pedido según la dirección de la tendencia. EA usa la estrategia MARTINGALE, así que siempre controle el EA y sea prudente con su saldo. Si EA tarda demasiado en abrir la orden, este EA también se puede usar como asistente haciendo clic en abrir comprar/abrir vender/abrir límite de compra/límite de venta/detener compra/detener venta y ajustar el lote
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Stepping-GBPUSD - ¡funciona en modo totalmente automático! No necesita ajustes, puede utilizar la configuración predeterminada. El Asesor Experto funciona como un bisturí durante los movimientos bruscos de precios. El bot fue probado con datos reales de ticks con un spread real para un periodo de 19 años desde 2004 hasta 2023 (esta es la cantidad de historial de ticks disponible en los servidores de los brokers suizos). También superó la prueba de estabilidad de Montecarlo utilizando 5.000 cicl
Trade every day
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Revendedor automático de robots comerciales analíticos. Gracias a un complejo algoritmo multifraccional de impulsos inversos, este robot determina con precisión los puntos de inversión del precio. En estos puntos, el robot abre órdenes pendientes a la distancia de una onda volátil para determinar el movimiento exacto del precio con gran precisión. Si el precio supera la orden pendiente, el robot comienza a acompañar la operación con todos los instrumentos virtuales disponibles: stop loss, take
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
Gold Label es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro. Este EA está diseñado específicamente para XAUUSD con bajo riesgo y puede hacer crecer su cuenta a partir de un pequeño capital. Se basa en el análisis de clúster de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. EA contiene algoritmo de mercado de auto-adaptación, que utiliza los patrones de acción de precios y los indicadores de comercio estándar. Experto mostró resultados estables en XAU en 2011-2020 período. No
DracoAI
Hua Manh Hung
Asesores Expertos
DracoAI es un revolucionario robot automatizado de comercio de divisas basado en una red neuronal. La cobertura de pérdidas es nuestra característica premium exclusiva. DracoAI ES: EL MEJOR SERVICIO PARA GANAR DINERO E INGRESOS PASIVOS ESTABLES GANANCIA, INCLUSO SI USTED NO PARTICIPA EN LA LICITACIÓN INDEPENDENCIA FINANCIERA Y ESTABILIDAD DracoAI ES SEGURO, PORQUE: GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD DE SUS FONDOS LOS RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS OPERACIONES ESTÁN CUBIERTOS POR NUESTRO FONDO DE RESERVA 10
Mk R
Can Pei Pu
Asesores Expertos
MK_R Se basa en patrones contrarios para EURUSD. Básicamente, entrará usando la condición de 1 onda de compra y 6 de venta de la ley de Granville. El EA no utiliza indicadores, rejilla, martingala, arbitraje. El EA ha demostrado ser rentable en los seis meses de 2020 y es particularmente adecuado para el mercado actual EURUSD desde mediados de diciembre de 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe es M5. EA necesita gráfico M1, gráfico M5, gráfico M15, gráfico H1, g
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras de mercado complejas, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>> Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Asesores Expertos
El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Asesores Expertos
Del famoso desarrollador de EA de minería de oro - SJ presenta GoldZ AI - La potencia de comercio de oro de próxima generación. Precisión. Inteligencia. Beneficio. GoldZ AI no es sólo otro robot de trading - es su compañero de trading de oro de alta velocidad y conocedor del mercado , construido para conquistar el XAUUSD con una poderosa fusión de dominio de la acción del precio, detección inteligente de tendencias e inteligencia de aprendizaje automático . En su esencia, GoldZ AI se nutre d
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Asesores Expertos
Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
Pingo Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas. El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Cómo funciona Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de ca
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Otros productos de este autor
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 El Asesor Experto en Realidad Virtual (EA) es una sofisticada herramienta comercial diseñada para optimizar la utilización del margen mientras se ejecutan posiciones en los mercados financieros. Su estrategia única implica un proceso de dos pasos: iniciar una posición virtual seguida de una posición real correspondiente, destinada a minimizar los requisitos de margen. Aquí h
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilidades
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 ¡Deje una calificación de 5 estrellas si le gusta esta herramienta gratuita! Muchas gracias :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentamos el Asesor Experto "Supply and Demand Assistant" (EA), su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mun
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Asesor Experto Multipar con Cobertura de Grid (Dinámico Adaptativo) Rebate Hunter es un Asesor Experto con cobertura de grid multipar diseñado para generar un volumen de negociación constante, buscando la rentabilidad controlada de la cesta. El Asesor Experto abre Compra y Venta simultáneamente (entrada con cobertura) y gestiona las posiciones mediante una distan
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
Marti Lovers
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 El Asesor Experto (EA) "Marti Lovers" es un sistema de trading sofisticado y agresivo, diseñado para operadores experimentados que pueden manejar estrategias de alto riesgo. Este EA combina múltiples lógicas de trading en una potente herramienta, ofreciendo un enfoque único y dinámico para operar en forex. Dada su naturaleza agresiva, "Marti Lovers" requiere un equilibrio susta
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentamos el vanguardista Asesor Experto "FAST SCALPER": Libere el poder de los mercados globales con precisión y competencia En el dinámico mundo del trading de forex, mantenerse a la vanguardia exige una combinación inigualable de inteligencia y tecnología. El Asesor Experto "FAST SCALPER" se erige como la cúspide de
Rebate Hunter
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Asesor Experto Multipar con Cobertura de Grid (Dinámico Adaptativo) Rebate Hunter es un Asesor Experto con cobertura de grid multipar diseñado para generar un volumen de negociación constante, buscando la rentabilidad controlada de la cesta. El Asesor Experto abre Compra y Venta simultáneamente (entrada con cobertura) y gestiona las posiciones mediante una distan
Gold Buster
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentamos el EA "Gold Buster": sistema dinámico de gestión de riesgos y soporte-resistencia de próxima generación El EA "Gold Buster" representa la vanguardia de los sistemas de negociación automatizados y aprovecha los últimos avances en la gestión de posiciones abiertas y la tecnología de análisis de riesgos para redefinir cómo se identifican y utilizan los niveles de sopo
Hedging Breakout
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 El Asesor Experto de Hedging Breakout es una sofisticada herramienta comercial diseñada para capitalizar las rupturas del mercado mientras emplea una sólida gestión de riesgos a través de estrategias de cobertura. Este EA está meticulosamente diseñado para identificar oportunidades de ruptura óptimas, aprovechando la mayor liquidez del mercado para maximizar el potencial comer
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 El Asesor Experto (EA) "Medidor de fuerza de divisas de pares múltiples" es una herramienta comercial avanzada diseñada para operadores de Forex que buscan optimizar sus estrategias comerciales a través de un análisis integral del mercado y técnicas sólidas de gestión de riesgos. Este EA aprovecha el método de fortaleza de la moneda, proporcionando una indicación clara de la fort
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilidades
Marca de agua Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logotipo Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 El script "Marca de agua" está diseñado para mejorar su gráfico de trading mostrando información crucial directamente en el fondo. Este script proporciona una forma clara y discreta de realizar un seguimiento de detalles clave como el par
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilidades
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Presentamos el asesor experto y asistente de trading "Smart Trader": la herramienta definitiva en la que confían los traders profesionales de todo el mundo por su inigualable adaptabilidad y sus innovadoras estrategias de gestión de riesgos. La base de "Smart Trader" reside en su revolucionario sistema de gestión de riesgos
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilidades
Asesor de Operaciones: Dominando el Gráfico El Asesor Experto (EA) Definitivo para Operadores Profesionales VERSIÓN Versión MT4 | Versión MT5 | Blogs v.3.0 - Integración con Bot de Telegram Nota: La versión MT4 es más ligera que la versión MT5 Asesor de Operaciones: Dominando el Gráfico El Asesor de Operaciones es un asistente de operaciones avanzado diseñado para optimizar las estrategias de trading mediante la integración de herramientas clave de análisis de mercado y una funcionalidad
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Trading preciso de una sola vez con indicadores inteligentes ¿Cansado de estrategias desordenadas, sobreoperaciones y riesgos innecesarios? Descubre Grandmaster EA: un Asesor Experto limpio, preciso y práctico, diseñado para traders que buscan una estrategia rápida y eficaz con toma de decisiones inteligente. Impulsado por la lógica de triple indicador Grandm
Liquidity Side
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Entrada inteligente basada en la liquidez institucional Liquidity Side es un Asesor Experto automatizado diseñado para detectar áreas de liquidez ocultas en el mercado, donde las instituciones tienen mayor probabilidad de operar. Al combinar indicadores técnicos y filtros de noticias en tiempo real, este EA evita el ruido del mercado y se centra en entradas ef
Volatility Switching
Agus Santoso
Asesores Expertos
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" es un Asesor Experto (EA) avanzado meticulosamente diseñado para operadores que buscan optimizar sus posiciones en entornos de mercado dinámicos. Este EA opera según el principio de reconocer la volatilidad del mercado y ajustar dinámicamente sus estrategias para mitigar el riesgo y mejorar la rentabilidad. Al emplear el método de Posición Abierta con especial atención
Fibo SnR
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Presentamos el asesor experto de vanguardia "Fibo SnR": ¡su mejor compañero comercial! Revolucione su experiencia comercial con el Asesor Experto (EA) más reciente y sofisticado, el Asesor Experto "Fibo SnR". Esta innovadora herramienta aprovecha el poder de los algoritmos avanzados y los principios atemporales de los niveles de Fibonacci para proporcionar exactitud y precisió
Wayang
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA": trading inteligente con precisión de tendencia y S/R Descripción general "Wayang EA" es un asesor experto inteligente que combina la estrategia de órdenes pendientes con el análisis de soporte y resistencia y de tendencias para capturar las mejores oportunidades del mercado. Creado con algoritmos que se han probado en diversas condiciones de mercado, este EA es a
KingKong MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 El Asesor Experto (EA) "Medidor de fuerza de divisas de pares múltiples" es una herramienta comercial avanzada diseñada para operadores de Forex que buscan optimizar sus estrategias comerciales a través de un análisis integral del mercado y técnicas sólidas de gestión de riesgos. Este EA aprovecha el método de fortaleza de la moneda, proporcionando una indicación clara de la fort
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA: algoritmo de negociación inteligente basado en la volatilidad Descripción general Dynamite Breakout EA es un asesor experto avanzado diseñado para aprovechar la volatilidad del mercado mediante la identificación dinámica de zonas de ruptura en función de los movimientos de precios intradía. Este EA calcula de forma inteligente las áreas de negociación potenc
Filtro:
Roberto Moretti
23
Roberto Moretti 2025.05.03 12:25 
 

Avevo un progetto e mi serviva un ea chiaro e semplice che fosse piramidale ovvero implementasse le operazioni vincenti. Questo non corrisponde alla descrizione. È una martingala molto rischiosa che brucia il conto, l opposto di ciò che cercavo.

Agus Santoso
35365
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.05.03 13:25
Sorry Sir, the pyramid in question is that the martingale has changed in an unusual way, you should pay attention to the backtest, thank you
Respuesta al comentario