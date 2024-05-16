Pyramid MT4





"Pyramid EA" — Estructura piramidal de riesgo alternado (cobertura + pasos dinámicos)





"Pyramid" es un Asesor Experto basado en un concepto de gestión de riesgos piramidal: las posiciones se abren y expanden en una secuencia alterna de COMPRA/VENTA, formando una cobertura estructurada que se estrecha como una pirámide. La distancia de la cuadrícula es dinámica y se adapta a la volatilidad cambiante, mientras que las salidas se gestionan mediante un potente sistema de cierre de cesta (por símbolo o global).





Concepto principal

1) Estructura piramidal de compra/venta alternada

El Asesor Experto comienza construyendo la base con COMPRA + VENTA (cobertura/bloqueo). A medida que el mercado se mueve y se alcanza la distancia requerida, el EA expande las posiciones paso a paso en una dirección alterna, manteniendo la exposición equilibrada y estructurada como una pirámide.





2) Distancia Dinámica de la Cuadrícula

La distancia entre niveles no es fija.

Utiliza la distancia dinámica para ajustar los pasos de la cuadrícula en función de la volatilidad del mercado:

Pasos más amplios en condiciones volátiles

Pasos más estrechos en condiciones de calma





3) Escalado de Riesgo de la Pirámide

Los siguientes niveles se pueden dimensionar mediante:

Multiplicador (recuperación más rápida / escalado más fuerte) o

Lote Adicional (crecimiento más suave, escalado más conservador)

Se proporciona un límite de Nivel Máximo para controlar la estratificación.





4) Sistema de Cierre de Cesta (Por Símbolo y Global)

Cerrar posiciones por:

Objetivo de dinero / Stop de dinero (por símbolo o todos los símbolos)

Objetivo porcentual / Stop porcentual (basado en el saldo de la cuenta)

Esto hace que la Pirámide se centre en la gestión de resultados netos, no en el TP/SL de una sola orden.





Características principales





✅ Trading multisímbolo (habilita/deshabilita cada símbolo en las entradas)

✅ Filtro de tiempo (opera solo durante tu horario de trading preferido)

✅ Cierre por hora (fuerza el cierre de todas las posiciones a una hora específica)

✅ Objetivo diario (bloquea nuevas entradas tras alcanzar un objetivo de beneficio diario)

✅ Control de nivel máximo (limita el número total de capas)

✅ Botón "CERRAR TODO" con un solo clic en el gráfico para una salida de emergencia manual





Entradas personalizables

Tamaño del lote inicial

Nivel máximo (capas máximas)

Lista de pasos dinámica (rangos de la cuadrícula)

Modo de escalado Multiplicador/Añadir lote

Precio de cesta/Seguro de posición (Dinero o Porcentaje) por símbolo

Precio de cesta/Seguro de posición (Dinero o Porcentaje) global (todos los símbolos)

Filtro de tiempo (Inicio/Fin)

Cierre por hora

Objetivo de beneficio diario





Ideal para

Operadores que prefieren cobertura + cuadrícula + cierre de cesta

Mercado de rango/lateral Comportamiento

Usuarios que buscan pasos de cuadrícula adaptables a la volatilidad en lugar de distancias de pips estáticas

Operadores que gestionan el riesgo mediante controles de acciones/cestas





Aviso de riesgo (Importante)

Este Asesor Experto (EA) utiliza una metodología de cuadrícula + cobertura + escalado. En tendencias unidireccionales fuertes, la caída flotante puede aumentar significativamente y los requisitos de margen pueden aumentar rápidamente.





Recomendaciones:

Utilice suficiente saldo de cuenta y apalancamiento

Mantenga el Nivel Máximo en un valor seguro

Configure siempre el SL de la cesta (dinero/porcentaje) o la protección global

Pruebe en el Probador de Estrategias utilizando las especificaciones de spread y símbolo de su bróker antes de operar en vivo