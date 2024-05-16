Pyramid MT4
- Эксперты
- Agus Santoso
- Версия: 3.0
- Обновлено: 3 января 2026
- Активации: 5
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103168
Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103169
«Pyramid EA» — Пирамидальная сетка с чередующимися рисками (хеджирование + динамические шаги)
«Pyramid» — это советник, построенный на основе концепции управления рисками в пирамидальном стиле: позиции открываются и расширяются в чередующейся последовательности ПОКУПКА/ПРОДАЖА, формируя структурированное хеджирование, которое «сужается», как пирамида. Расстояние сетки является динамическим, адаптируясь к изменяющейся волатильности, а выходы обрабатываются мощной системой закрытия корзины (для каждого символа или глобально).
Основная концепция
1) Чередующаяся пирамидальная структура ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ
Советник начинает с построения базы с ПОКУПКИ + ПРОДАЖИ (хеджирование/блокировка).
По мере движения рынка и достижения необходимого расстояния советник постепенно расширяет позиции в чередующемся направлении, поддерживая сбалансированность и структуру риска, подобную пирамиде.
2) Динамическое расстояние сетки
Расстояние между уровнями не фиксировано.
Используется динамическое расстояние для корректировки шагов сетки в зависимости от волатильности рынка:
Более широкие шаги в условиях волатильности
Более узкие шаги в условиях спокойствия
3) Масштабирование риска в пирамиде
Следующие уровни могут быть масштабированы с использованием:
Множитель (более быстрое восстановление / более сильное масштабирование) или
Add-Lot (более плавный рост, более консервативное масштабирование)
Предусмотрен лимит максимального уровня для управления многоуровневым размещением.
4) Система закрытия корзин (для каждого символа и глобально)
Закрытие позиций по:
Целевой цене / стоп-лоссу (для каждого символа или всех символов)
Целевой цене / стоп-лоссу в процентах (на основе баланса счета)
Это позволяет пирамиде ориентироваться на управление чистым результатом, а не на единый ордер TP/SL.
Основные функции
✅ Многосимвольная торговля (включение/отключение каждого символа в настройках)
✅ Временной фильтр (торговля только в предпочитаемые вами торговые часы)
✅ Закрытие по времени (принудительное закрытие всех позиций в определенное время)
✅ Дневная цель (блокировка новых входов после достижения дневной целевой прибыли)
✅ Контроль максимального уровня (ограничение общего количества слоев)
✅ Кнопка «Закрыть все» на графике одним нажатием для аварийного выхода вручную
Настраиваемые параметры
Начальный размер лота
Максимальный уровень (максимальное количество слоев)
Динамический список шагов (диапазоны сетки)
Режим масштабирования множителя / дополнительного лота
Топ-стоп-лосс корзины (в деньгах или процентах) для каждого символа
Топ-стоп-лосс корзины (в деньгах или процентах) глобальный (для всех символов)
Временной фильтр (начало/конец)
Закрытие по времени
Дневная целевая прибыль
Лучше всего подходит для
Трейдеров, предпочитающих хеджирование + Сетка + закрытие корзины
Движение рынка в диапазоне/боковом направлении
Пользователи, которые хотят использовать адаптивные к волатильности шаги сетки вместо статического расстояния в пунктах
Трейдеры, управляющие риском с помощью контроля над капиталом/корзиной
Предупреждение о рисках (важно)
Этот советник использует методологию сетки + хеджирования + масштабирования. В сильных однонаправленных трендах плавающая просадка может значительно увеличиться, а требования к марже могут быстро возрасти.
Рекомендации:
Используйте достаточный баланс счета и кредитное плечо
Поддерживайте максимальный уровень на безопасном уровне
Всегда устанавливайте стоп-лосс корзины (деньги/проценты) и/или глобальную защиту
Протестируйте в тестере стратегий, используя спред и спецификации символов вашего брокера, прежде чем начать торговлю на реальном счете
Avevo un progetto e mi serviva un ea chiaro e semplice che fosse piramidale ovvero implementasse le operazioni vincenti. Questo non corrisponde alla descrizione. È una martingala molto rischiosa che brucia il conto, l opposto di ciò che cercavo.