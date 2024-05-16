Pyramid MT4





«Pyramid EA» — Пирамидальная сетка с чередующимися рисками (хеджирование + динамические шаги)





«Pyramid» — это советник, построенный на основе концепции управления рисками в пирамидальном стиле: позиции открываются и расширяются в чередующейся последовательности ПОКУПКА/ПРОДАЖА, формируя структурированное хеджирование, которое «сужается», как пирамида. Расстояние сетки является динамическим, адаптируясь к изменяющейся волатильности, а выходы обрабатываются мощной системой закрытия корзины (для каждого символа или глобально).





Основная концепция

1) Чередующаяся пирамидальная структура ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ

Советник начинает с построения базы с ПОКУПКИ + ПРОДАЖИ (хеджирование/блокировка).





По мере движения рынка и достижения необходимого расстояния советник постепенно расширяет позиции в чередующемся направлении, поддерживая сбалансированность и структуру риска, подобную пирамиде.





2) Динамическое расстояние сетки

Расстояние между уровнями не фиксировано.

Используется динамическое расстояние для корректировки шагов сетки в зависимости от волатильности рынка:

Более широкие шаги в условиях волатильности

Более узкие шаги в условиях спокойствия





3) Масштабирование риска в пирамиде

Следующие уровни могут быть масштабированы с использованием:

Множитель (более быстрое восстановление / более сильное масштабирование) или

Add-Lot (более плавный рост, более консервативное масштабирование)

Предусмотрен лимит максимального уровня для управления многоуровневым размещением.





4) Система закрытия корзин (для каждого символа и глобально)

Закрытие позиций по:

Целевой цене / стоп-лоссу (для каждого символа или всех символов)

Целевой цене / стоп-лоссу в процентах (на основе баланса счета)

Это позволяет пирамиде ориентироваться на управление чистым результатом, а не на единый ордер TP/SL.





Основные функции





✅ Многосимвольная торговля (включение/отключение каждого символа в настройках)

✅ Временной фильтр (торговля только в предпочитаемые вами торговые часы)

✅ Закрытие по времени (принудительное закрытие всех позиций в определенное время)

✅ Дневная цель (блокировка новых входов после достижения дневной целевой прибыли)

✅ Контроль максимального уровня (ограничение общего количества слоев)

✅ Кнопка «Закрыть все» на графике одним нажатием для аварийного выхода вручную





Настраиваемые параметры

Начальный размер лота

Максимальный уровень (максимальное количество слоев)

Динамический список шагов (диапазоны сетки)

Режим масштабирования множителя / дополнительного лота

Топ-стоп-лосс корзины (в деньгах или процентах) для каждого символа

Топ-стоп-лосс корзины (в деньгах или процентах) глобальный (для всех символов)

Временной фильтр (начало/конец)

Закрытие по времени

Дневная целевая прибыль





Лучше всего подходит для

Трейдеров, предпочитающих хеджирование + Сетка + закрытие корзины

Движение рынка в диапазоне/боковом направлении

Пользователи, которые хотят использовать адаптивные к волатильности шаги сетки вместо статического расстояния в пунктах

Трейдеры, управляющие риском с помощью контроля над капиталом/корзиной





Предупреждение о рисках (важно)

Этот советник использует методологию сетки + хеджирования + масштабирования. В сильных однонаправленных трендах плавающая просадка может значительно увеличиться, а требования к марже могут быстро возрасти.





Рекомендации:

Используйте достаточный баланс счета и кредитное плечо

Поддерживайте максимальный уровень на безопасном уровне

Всегда устанавливайте стоп-лосс корзины (деньги/проценты) и/или глобальную защиту

Протестируйте в тестере стратегий, используя спред и спецификации символов вашего брокера, прежде чем начать торговлю на реальном счете