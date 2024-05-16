Pyramid MT4
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103168
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103169
"Pyramid EA" — Griglia piramidale a rischio alternato (copertura + passaggi dinamici)
"Pyramid" è un Expert Advisor basato su un concetto di gestione del rischio piramidale: le posizioni vengono aperte e ampliate in una sequenza alternata di ACQUISTO/VENDI, formando una copertura strutturata che si "restringe" come una piramide. La distanza della griglia è dinamica e si adatta alla volatilità variabile, mentre le uscite sono gestite da un potente sistema di chiusura del paniere (per simbolo o globale).
Concetto di base
1) Struttura piramidale a rischio alternato di acquisto/vendita
L'EA inizia costruendo la base con ACQUISTO + VENDI (copertura/blocco).
Man mano che il mercato si muove e viene raggiunta la distanza richiesta, l'EA espande le posizioni gradualmente in una direzione alternata, mantenendo l'esposizione bilanciata e strutturata come una piramide.
2) Distanza dinamica della griglia
La distanza tra i livelli non è fissa.
Utilizza la distanza dinamica per regolare i passaggi della griglia in base alla volatilità del mercato:
Passi più ampi in condizioni di volatilità
Passi più stretti in condizioni di calma
3) Scalabilità del rischio piramidale
I livelli successivi possono essere dimensionati utilizzando:
Moltiplicatore (recupero più rapido / scalabilità più forte) o
Aggiungi lotto (crescita più fluida, scalabilità più conservativa)
Viene fornito un limite di livello massimo per controllare la stratificazione.
4) Sistema di chiusura del paniere (per simbolo e globale)
Chiudi le posizioni in base a:
Obiettivo di denaro / stop di denaro (per simbolo o per tutti i simboli)
Obiettivo percentuale / stop percentuale (in base al saldo del conto)
Questo fa sì che Pyramid si concentri sulla gestione del risultato netto, non su TP/SL a ordine singolo.
Caratteristiche principali
✅ Trading multi-simbolo (abilita/disabilita ogni simbolo dagli input)
✅ Filtro orario (fai trading solo durante i tuoi orari di trading preferiti)
✅ Chiudi per orario (chiudi forzatamente tutte le posizioni a un orario specifico)
✅ Obiettivo giornaliero (blocca i nuovi ingressi dopo aver raggiunto un obiettivo di profitto giornaliero)
✅ Controllo del livello massimo (limita il numero totale di livelli)
✅ Pulsante "CHIUDI TUTTO" con un clic sul grafico per l'uscita di emergenza manuale
Input personalizzabili
Dimensione iniziale del lotto
Livello massimo (livello massimo)
Elenco di step dinamici (intervalli della griglia)
Modalità di ridimensionamento Moltiplicatore / Aggiungi lotto
TP/SL del paniere (denaro o percentuale) per simbolo
TP/SL del paniere (denaro o percentuale) globale (tutti i simboli)
Filtro orario (inizio/fine)
Chiudi per orario
Obiettivo di profitto giornaliero
Ideale per
Trader che preferiscono copertura + griglia + chiusura del paniere
Mercato con intervallo / laterale Comportamento
Utenti che desiderano una griglia adattiva alla volatilità anziché una distanza statica in pip
Trader che gestiscono il rischio tramite controlli azionari/paniere
Avviso di rischio (importante)
Questo EA utilizza una metodologia di griglia + copertura + ridimensionamento. In caso di forti trend unidirezionali, il drawdown variabile può aumentare significativamente e i requisiti di margine possono aumentare rapidamente.
Raccomandazioni:
Utilizzare un saldo del conto e una leva finanziaria sufficienti
Mantenere il Livello Massimo a un valore sicuro
Impostare sempre lo SL del paniere (money/percentuale) e/o la protezione globale
Eseguire un test in Strategy Tester utilizzando le specifiche di spread e simbolo del proprio broker prima di fare trading in tempo reale
Avevo un progetto e mi serviva un ea chiaro e semplice che fosse piramidale ovvero implementasse le operazioni vincenti. Questo non corrisponde alla descrizione. È una martingala molto rischiosa che brucia il conto, l opposto di ciò che cercavo.