Pyramid MT4





"Piramit EA" — Alternatif Risk Piramit Izgarası (Koruma + Dinamik Adımlar)





"Piramit", piramit tarzı bir risk yönetimi konsepti etrafında oluşturulmuş bir Uzman Danışmandır: pozisyonlar, bir piramit gibi "daralarak" yapılandırılmış bir koruma oluşturan, alternatif bir AL/SAT dizisinde açılır ve genişletilir. Izgara mesafesi dinamiktir ve değişen oynaklığa uyum sağlar, çıkışlar ise güçlü bir sepet kapatma sistemi (sembol başına veya global) tarafından ele alınır.





Temel Konsept

1) Alternatif Al/Sat Piramit Yapısı

EA, AL + SAT (koruma/kilitleme) ile tabanı oluşturarak başlar.





Piyasa hareket ettikçe ve gerekli mesafeye ulaşıldığında, EA pozisyonlarını kademeli olarak, dönüşümlü bir yönde genişletir ve maruziyeti piramit gibi dengeli ve yapılandırılmış halde tutar.





2) Dinamik Izgara Mesafesi

Seviyeler arasındaki mesafe sabit değildir.

Piyasa oynaklığına bağlı olarak ızgara adımlarını ayarlamak için dinamik mesafeyi kullanır:

Oluşkan koşullarda daha geniş adımlar

Sakin koşullarda daha dar adımlar





3) Piramit Risk Ölçeklendirmesi

Sonraki seviyeler şu şekilde boyutlandırılabilir:

Çarpan (daha hızlı toparlanma / daha güçlü ölçeklendirme) veya

Lot Ekleme (daha yumuşak büyüme, daha muhafazakar ölçeklendirme)

Katmanlamayı kontrol etmek için bir Maksimum Seviye limiti sağlanmıştır.





4) Sepet Kapatma Sistemi (Sembol Başına ve Küresel)

Pozisyonları şu şekilde kapatın:

Para hedefi / para stopu (sembol başına veya tüm semboller için)

Yüzde hedefi / yüzde stopu (hesap bakiyesine göre)

Bu, Piramit'i tek sipariş TP/SL'ye değil, net sonuç yönetimine odaklı hale getirir.





Temel Özellikler





✅ Çoklu Sembol İşlemi (girişlerden her sembolü etkinleştirme/devre dışı bırakma)

✅ Zaman Filtresi (yalnızca tercih ettiğiniz işlem saatlerinde işlem yapın)

✅ Kapanış Zamanı (tüm pozisyonları belirli bir zamanda zorla kapatma)

✅ Günlük Hedef (günlük kar hedefine ulaştıktan sonra yeni girişleri engeller)

✅ Maksimum Seviye Kontrolü (toplam katman sayısını sınırlar)

✅ Manuel acil çıkış için grafikte tek tıklamayla “TÜMÜNÜ KAPAT” düğmesi





Özelleştirebileceğiniz Girişler

Başlangıç ​​lot boyutu

Maksimum Seviye (maksimum katmanlama)

Dinamik adım listesi (ızgara aralıkları)

Çarpan / Lot Ekleme ölçeklendirme modu

Sembol başına Sepet TP/SL (Para veya Yüzde)

Tüm semboller için küresel Sepet TP/SL (Para veya Yüzde)

Zaman filtresi (Başlangıç/Bitiş)

Kapanış zamanı

Günlük kar hedefi





En İyi Kullanım Alanı

Koruma + ızgara + sepet stratejilerini tercih eden yatırımcılar için Yakın

Yatay/yatay piyasa davranışı

Statik pip mesafesi yerine volatiliteye uyarlanabilir grid adımları isteyen kullanıcılar

Sepet/hisse senedi kontrolleriyle riski yöneten yatırımcılar





Risk Uyarısı (Önemli)

Bu EA, grid + hedging + ölçeklendirme metodolojisini kullanır. Güçlü tek yönlü trendlerde, değişken düşüş önemli ölçüde artabilir ve marj gereksinimleri hızla yükselebilir.





Öneriler:

Yeterli hesap bakiyesi ve kaldıraç kullanın

Maksimum Seviyeyi güvenli bir değerde tutun

Her zaman sepet SL (para/yüzde) ve/veya global koruma ayarlayın

Canlı işlem yapmadan önce brokerinizin spread ve sembol özelliklerini kullanarak Strateji Test Cihazında test edin