Pyramid MT4

"Piramit EA" — Alternatif Risk Piramit Izgarası (Koruma + Dinamik Adımlar)

"Piramit", piramit tarzı bir risk yönetimi konsepti etrafında oluşturulmuş bir Uzman Danışmandır: pozisyonlar, bir piramit gibi "daralarak" yapılandırılmış bir koruma oluşturan, alternatif bir AL/SAT dizisinde açılır ve genişletilir. Izgara mesafesi dinamiktir ve değişen oynaklığa uyum sağlar, çıkışlar ise güçlü bir sepet kapatma sistemi (sembol başına veya global) tarafından ele alınır.

Temel Konsept
1) Alternatif Al/Sat Piramit Yapısı
EA, AL + SAT (koruma/kilitleme) ile tabanı oluşturarak başlar.

Piyasa hareket ettikçe ve gerekli mesafeye ulaşıldığında, EA pozisyonlarını kademeli olarak, dönüşümlü bir yönde genişletir ve maruziyeti piramit gibi dengeli ve yapılandırılmış halde tutar.

2) Dinamik Izgara Mesafesi
Seviyeler arasındaki mesafe sabit değildir.
Piyasa oynaklığına bağlı olarak ızgara adımlarını ayarlamak için dinamik mesafeyi kullanır:
Oluşkan koşullarda daha geniş adımlar
Sakin koşullarda daha dar adımlar

3) Piramit Risk Ölçeklendirmesi
Sonraki seviyeler şu şekilde boyutlandırılabilir:
Çarpan (daha hızlı toparlanma / daha güçlü ölçeklendirme) veya
Lot Ekleme (daha yumuşak büyüme, daha muhafazakar ölçeklendirme)
Katmanlamayı kontrol etmek için bir Maksimum Seviye limiti sağlanmıştır.

4) Sepet Kapatma Sistemi (Sembol Başına ve Küresel)
Pozisyonları şu şekilde kapatın:
Para hedefi / para stopu (sembol başına veya tüm semboller için)
Yüzde hedefi / yüzde stopu (hesap bakiyesine göre)
Bu, Piramit'i tek sipariş TP/SL'ye değil, net sonuç yönetimine odaklı hale getirir.

Temel Özellikler

✅ Çoklu Sembol İşlemi (girişlerden her sembolü etkinleştirme/devre dışı bırakma)
✅ Zaman Filtresi (yalnızca tercih ettiğiniz işlem saatlerinde işlem yapın)
✅ Kapanış Zamanı (tüm pozisyonları belirli bir zamanda zorla kapatma)
✅ Günlük Hedef (günlük kar hedefine ulaştıktan sonra yeni girişleri engeller)
✅ Maksimum Seviye Kontrolü (toplam katman sayısını sınırlar)
✅ Manuel acil çıkış için grafikte tek tıklamayla “TÜMÜNÜ KAPAT” düğmesi

Özelleştirebileceğiniz Girişler
Başlangıç ​​lot boyutu
Maksimum Seviye (maksimum katmanlama)
Dinamik adım listesi (ızgara aralıkları)
Çarpan / Lot Ekleme ölçeklendirme modu
Sembol başına Sepet TP/SL (Para veya Yüzde)
Tüm semboller için küresel Sepet TP/SL (Para veya Yüzde)
Zaman filtresi (Başlangıç/Bitiş)
Kapanış zamanı
Günlük kar hedefi

En İyi Kullanım Alanı
Koruma + ızgara + sepet stratejilerini tercih eden yatırımcılar için Yakın
Yatay/yatay piyasa davranışı
Statik pip mesafesi yerine volatiliteye uyarlanabilir grid adımları isteyen kullanıcılar
Sepet/hisse senedi kontrolleriyle riski yöneten yatırımcılar

Risk Uyarısı (Önemli)
Bu EA, grid + hedging + ölçeklendirme metodolojisini kullanır. Güçlü tek yönlü trendlerde, değişken düşüş önemli ölçüde artabilir ve marj gereksinimleri hızla yükselebilir.

Öneriler:
Yeterli hesap bakiyesi ve kaldıraç kullanın
Maksimum Seviyeyi güvenli bir değerde tutun
Her zaman sepet SL (para/yüzde) ve/veya global koruma ayarlayın
Canlı işlem yapmadan önce brokerinizin spread ve sembol özelliklerini kullanarak Strateji Test Cihazında test edin
Roberto Moretti
23
Roberto Moretti 2025.05.03 12:25 
 

Avevo un progetto e mi serviva un ea chiaro e semplice che fosse piramidale ovvero implementasse le operazioni vincenti. Questo non corrisponde alla descrizione. È una martingala molto rischiosa che brucia il conto, l opposto di ciò che cercavo.

Agus Santoso
35365
Geliştiriciden yanıt Agus Santoso 2025.05.03 13:25
Sorry Sir, the pyramid in question is that the martingale has changed in an unusual way, you should pay attention to the backtest, thank you
İncelemeye yanıt