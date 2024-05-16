Pyramid MT4
- 专家
- Agus Santoso
- 版本: 3.0
- 更新: 3 一月 2026
- 激活: 5
“金字塔EA”——交替风险金字塔网格（对冲+动态步长）
“金字塔”是一款基于金字塔式风险管理理念的智能交易系统：仓位以交替的买入/卖出顺序开仓和加仓，形成一个结构化的对冲策略，其步长逐渐收窄，如同金字塔的底部。网格间距动态变化，能够适应波动率的变化，而退出则由强大的篮子平仓系统处理（可针对特定交易品种或全局平仓）。
核心概念
1) 交替买入/卖出金字塔结构
该EA首先通过买入+卖出（对冲/锁定）构建基础。
随着市场波动，当达到所需距离时，EA 会以交替方向逐步扩大仓位，保持风险敞口平衡，并构建成金字塔结构。
2) 动态网格间距
各层级之间的距离并非固定不变。
它使用动态间距，根据市场波动性调整网格步长：
波动时步长更大
平静时步长更小
3) 金字塔风险缩放
下一层级的规模可以通过以下方式设定：
乘数（更快的恢复/更强的缩放），或
增加手数（更平滑的增长，更保守的缩放）
提供最大层级限制以控制分层。
4) 篮子平仓系统（单笔交易和全局）
平仓方式：
资金目标/资金止损（单笔交易或所有交易）
百分比目标/百分比止损（基于账户余额）
这使得金字塔策略专注于净收益管理，而非单笔订单的止盈/止损。
主要功能
✅ 多品种交易（可从输入框启用/禁用每个品种）
✅ 时间筛选（仅在您偏好的交易时段进行交易）
✅ 按时间平仓（在指定时间强制平仓所有仓位）
✅ 每日目标（达到每日盈利目标后阻止新的入场）
✅ 最大层数控制（限制总层数）
✅ 图表上的“一键全部平仓”按钮，方便手动紧急退出
可自定义的输入项
初始手数
最大层数（最大层数）
动态步长列表（网格范围）
倍数/加手缩放模式
每个品种的篮子止盈/止损（金额或百分比）
全局篮子止盈/止损（金额或百分比）（所有品种）
时间筛选（开始/结束）
按时间平仓
每日盈利目标
最适合：
偏好对冲 + 网格 + 篮子平仓的交易者
适合横盘震荡/区间震荡的交易者
适合希望使用波动率自适应网格步长而非固定点数的用户距离
通过权益/篮子控制管理风险的交易者
风险提示（重要）
此EA采用网格+对冲+加仓策略。在强劲的单边趋势中，浮动回撤可能会显著增加，保证金要求也可能迅速上升。
建议：
使用充足的账户余额和杠杆
将最高止损位保持在安全值
始终设置篮子止损（金额/百分比）和/或全局保护
在进行实盘交易前，请使用您经纪商的点差和交易品种在策略测试器中进行测试
Avevo un progetto e mi serviva un ea chiaro e semplice che fosse piramidale ovvero implementasse le operazioni vincenti. Questo non corrisponde alla descrizione. È una martingala molto rischiosa che brucia il conto, l opposto di ciò che cercavo.