Pyramid MT4

“金字塔EA”——交替风险金字塔网格（对冲+动态步长）

“金字塔”是一款基于金字塔式风险管理理念的智能交易系统：仓位以交替的买入/卖出顺序开仓和加仓，形成一个结构化的对冲策略，其步长逐渐收窄，如同金字塔的底部。网格间距动态变化，能够适应波动率的变化，而退出则由强大的篮子平仓系统处理（可针对特定交易品种或全局平仓）。

核心概念
1) 交替买入/卖出金字塔结构

该EA首先通过买入+卖出（对冲/锁定）构建基础。

随着市场波动，当达到所需距离时，EA 会以交替方向逐步扩大仓位，保持风险敞口平衡，并构建成金字塔结构。

2) 动态网格间距

各层级之间的距离并非固定不变。

它使用动态间距，根据市场波动性调整网格步长：

波动时步长更大

平静时步长更小

3) 金字塔风险缩放

下一层级的规模可以通过以下方式设定：

乘数（更快的恢复/更强的缩放），或

增加手数（更平滑的增长，更保守的缩放）

提供最大层级限制以控制分层。

4) 篮子平仓系统（单笔交易和全局）

平仓方式：

资金目标/资金止损（单笔交易或所有交易）

百分比目标/百分比止损（基于账户余额）

这使得金字塔策略专注于净收益管理，而非单笔订单的止盈/止损。

主要功能

✅ 多品种交易（可从输入框启用/禁用每个品种）

✅ 时间筛选（仅在您偏好的交易时段进行交易）

✅ 按时间平仓（在指定时间强制平仓所有仓位）

✅ 每日目标（达到每日盈利目标后阻止新的入场）

✅ 最大层数控制（限制总层数）

✅ 图表上的“一键全部平仓”按钮，方便手动紧急退出

可自定义的输入项

初始手数

最大层数（最大层数）

动态步长列表（网格范围）

倍数/加手缩放模式

每个品种的篮子止盈/止损（金额或百分比）

全局篮子止盈/止损（金额或百分比）（所有品种）

时间筛选（开始/结束）

按时间平仓

每日盈利目标

最适合：

偏好对冲 + 网格 + 篮子平仓的交易者

适合横盘震荡/区间震荡的交易者

适合希望使用波动率自适应网格步长而非固定点数的用户距离

通过权益/篮子控制管理风险的交易者

风险提示（重要）

此EA采用网格+对冲+加仓策略。在强劲的单边趋势中，浮动回撤可能会显著增加，保证金要求也可能迅速上升。

建议：

使用充足的账户余额和杠杆

将最高止损位保持在安全值

始终设置篮子止损（金额/百分比）和/或全局保护

在进行实盘交易前，请使用您经纪商的点差和交易品种在策略测试器中进行测试
Roberto Moretti
23
Roberto Moretti 2025.05.03 12:25 
 

Avevo un progetto e mi serviva un ea chiaro e semplice che fosse piramidale ovvero implementasse le operazioni vincenti. Questo non corrisponde alla descrizione. È una martingala molto rischiosa che brucia il conto, l opposto di ciò che cercavo.

Agus Santoso
35365
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2025.05.03 13:25
Sorry Sir, the pyramid in question is that the martingale has changed in an unusual way, you should pay attention to the backtest, thank you
