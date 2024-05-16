Pyramid MT4

"Pyramid EA" — Grelha de Pirâmide de Risco Alternada (Hedge + Etapas Dinâmicas)

"Pyramid" é um Expert Advisor construído em torno de um conceito de gestão de risco em formato de pirâmide: as posições são abertas e expandidas numa sequência alternada de COMPRA/VENDA, formando um hedge estruturado que "estreita" como uma pirâmide. A distância da grelha é dinâmica, adaptando-se à volatilidade variável, enquanto as saídas são geridas por um poderoso sistema de fecho de cesto (por símbolo ou global).

Conceito Principal
1) Estrutura de Pirâmide de Compra/Venda Alternada
O EA começa por construir a base com COMPRA + VENDA (hedge/bloqueio).

À medida que o mercado se move e a distância necessária é atingida, o EA expande as posições passo a passo numa direção alternada, mantendo a exposição equilibrada e estruturada como uma pirâmide.

2) Distância Dinâmica da Grelha
A distância entre níveis não é fixa.

Utiliza a distância dinâmica para ajustar os passos da grelha com base na volatilidade do mercado:
Passos mais largos em condições voláteis
Passos mais estreitos em condições calmas

3) Escalonamento de Risco da Pirâmide
Os próximos níveis podem ser dimensionados utilizando:
Multiplicador (recuperação mais rápida / escalonamento mais forte) ou
Adicionar Lote (crescimento mais suave, escalonamento mais conservador)
É fornecido um limite máximo de nível para controlar a sobreposição de posições.

4) Sistema de Fecho de Cesta (Por Símbolo e Global)
Fechar posições por:
Objectivo de dinheiro/stop loss em dinheiro (por símbolo ou todos os símbolos)
Percentagem de percentagem/percentagem de stop loss (com base no saldo da conta)
Isto torna a Pirâmide focada na gestão do resultado líquido, e não no Take Profit/Stop de ordem única.

Principais Recursos

✅ Negociação com Múltiplos Símbolos (activar/desactivar cada símbolo nas entradas)
✅ Filtro de Tempo (negociar apenas durante o seu horário de negociação preferido)
✅ Fecho por Horário (fechar todas as posições num horário específico)
✅ Meta Diária (bloqueia novas entradas após atingir uma meta de lucro diária)
✅ Controlo de Nível Máximo (limita o número total de camadas)
✅ Botão "FECHAR TUDO" com um clique no gráfico para saída de emergência manual

Entradas Personalizáveis
Tamanho do lote inicial
Nível máximo (número máximo de camadas)
Lista de etapas dinâmica (intervalos da grelha)
Modificador/Modo de escala de lote adicional
Taxa de Propósito/Stop Loss (Dinheiro ou Percentagem) por símbolo
Taxa global de Propósito/Stop Loss (Dinheiro ou Percentagem) (todos os símbolos)
Filtro de tempo (Início/Fim)
Fecho por horário
Meta de lucro diária

Ideal para
Traders que preferem hedging + grade + fecho por cesto
Mercado lateral/em consolidação Comportamento
Utilizadores que desejam passos de grelha adaptáveis ​​à volatilidade em vez de distância estática em pips
Traders que gerem o risco através de controlos de capital/cesto

Aviso de Risco (Importante)
Este EA utiliza uma metodologia de grid + hedge + scaling. Em fortes tendências unidirecionais, o drawdown flutuante pode aumentar significativamente e os requisitos de margem podem subir rapidamente.

Recomendações:
Utilize saldo de conta e alavancagem suficientes
Mantenha o Nível Máximo num valor seguro
Defina sempre o Stop Loss do cesto (dinheiro/percentagem) e/ou a proteção global
Teste no Testador de Estratégia utilizando o spread e as especificações de símbolos da sua corretora antes de operar com dinheiro real
Roberto Moretti
23
Roberto Moretti 2025.05.03 12:25 
 

Avevo un progetto e mi serviva un ea chiaro e semplice che fosse piramidale ovvero implementasse le operazioni vincenti. Questo non corrisponde alla descrizione. È una martingala molto rischiosa che brucia il conto, l opposto di ciò che cercavo.

Agus Santoso
35365
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2025.05.03 13:25
Sorry Sir, the pyramid in question is that the martingale has changed in an unusual way, you should pay attention to the backtest, thank you
Responder ao comentário