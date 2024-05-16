Pyramid MT4





"피라미드 EA" — 교대 리스크 피라미드 그리드 (헤지 + 동적 단계)





"피라미드"는 피라미드형 리스크 관리 개념을 기반으로 설계된 전문가용 EA입니다. 매수/매도 포지션을 교대로 개설하고 확장하여 피라미드처럼 좁아지는 구조화된 헤지를 형성합니다. 그리드 간격은 변동성에 따라 동적으로 조정되며, 청산은 강력한 바스켓 청산 시스템(종목별 또는 전체)을 통해 처리됩니다.





핵심 개념

1) 교대 매수/매도 피라미드 구조

EA는 매수 + 매도(헤지/락)로 기본 구조를 구축하는 것으로 시작합니다.





시장이 움직이고 필요한 거리에 도달하면, EA는 노출을 피라미드처럼 균형 있고 구조적으로 유지하면서 번갈아 가며 포지션을 단계적으로 확장합니다.





2) 동적 그리드 거리

레벨 간 거리는 고정되어 있지 않습니다.

시장 변동성에 따라 그리드 단계를 조정하는 동적 거리를 사용합니다.

변동성이 큰 상황에서는 더 넓은 단계

안정적인 상황에서는 더 좁은 단계





3) 피라미드 리스크 스케일링

다음 레벨은 다음 방법을 사용하여 크기를 조정할 수 있습니다.

승수(빠른 회복/강력한 스케일링) 또는

추가 로트(더 부드러운 성장, 더 보수적인 스케일링)

레이어링을 제어하기 위한 최대 레벨 제한이 제공됩니다.





4) 바스켓 청산 시스템(심볼별 및 전체)

다음 기준으로 포지션을 청산합니다.

목표 금액/손절매 금액(심볼별 또는 모든 심볼)

목표 비율/손절매 비율(계좌 잔액 기준)

이러한 기능을 통해 피라미드는 단일 주문의 TP/SL이 아닌 순수익 관리에 집중합니다.





주요 기능





✅ 멀티 심볼 트레이딩 (각 심볼 활성화/비활성화 설정)

✅ 시간 필터 (원하는 거래 시간대에만 거래)

✅ 시간별 청산 (특정 시간에 모든 포지션 강제 청산)

✅ 일일 목표가 (일일 목표 수익 달성 후 신규 진입 차단)

✅ 최대 레벨 제어 (총 레이어 수 제한)

✅ 차트의 원클릭 "모두 청산" 버튼을 통한 긴급 청산





사용자 지정 가능한 입력값

초기 로트 크기

최대 레벨 (최대 레이어 수)

동적 단계 목록 (그리드 범위)

승수/로트 추가 스케일링 모드

심볼별 바스켓 손익분기점/손절매 (금액 또는 비율)

전체 바스켓 손익분기점/손절매 (금액 또는 비율) (모든 심볼)

시간 필터 (시작/종료)

시간별 청산

일일 목표 수익





추천 대상

헤징, 그리드, 바스켓 청산 기능을 선호하는 트레이더

횡보장세 트레이더

수익률을 극대화하려는 사용자 변동성에 맞춰 조정되는 그리드 스텝 (고정된 핍 간격 대신)

자산/바스켓 관리를 통해 위험을 관리하는 트레이더에게 적합





위험 고지 (중요)

이 EA는 그리드 + 헤징 + 스케일링 방식을 사용합니다. 강한 단방향 추세에서는 변동 손실폭이 크게 증가하고 증거금 요구액이 급격히 상승할 수 있습니다.





권장 사항:

충분한 계좌 잔액과 레버리지를 사용하십시오.

최대 손절매(Max Level)를 안전한 값으로 설정하십시오.

항상 바스켓 손절매(금액/퍼센트) 및/또는 글로벌 보호 기능을 설정하십시오.

실제 거래 전에 브로커의 스프레드 및 심볼 사양을 사용하여 전략 테스터에서 테스트하십시오.