Pyramid MT4
- Experten
- Agus Santoso
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 3 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103168
MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103169
„Pyramid EA“ – Pyramidenstruktur mit wechselndem Risiko (Absicherung + Dynamische Schritte)
„Pyramid“ ist ein Expert Advisor, der auf einem pyramidenförmigen Risikomanagementkonzept basiert: Positionen werden in einer abwechselnden Kauf-/Verkaufssequenz eröffnet und erweitert. So entsteht eine strukturierte Absicherung, die sich pyramidenförmig verjüngt. Der Abstand im Raster ist dynamisch und passt sich der Volatilität an. Ausstiege werden durch ein leistungsstarkes System zum Schließen von Positionen (pro Symbol oder global) gesteuert.
Kernkonzept
1) Pyramidenstruktur mit abwechselnden Kauf-/Verkaufspositionen
Der EA beginnt mit dem Aufbau der Basis durch Kauf- und Verkaufsaufträge (Absicherung/Lock). Sobald sich der Markt bewegt und der erforderliche Abstand erreicht ist, erweitert der EA die Positionen schrittweise in abwechselnder Richtung. Dadurch bleibt das Exposure ausgewogen und pyramidenförmig strukturiert.
2) Dynamischer Rasterabstand
Der Abstand zwischen den Ebenen ist nicht fix. Er wird dynamisch angepasst, um die Rasterschritte an die Marktvolatilität anzupassen:
Größere Schritte bei hoher Volatilität
Engere Schritte bei ruhiger Marktlage
3) Pyramiden-Risikoskalierung
Die Größe der nächsten Ebenen kann wie folgt bestimmt werden:
Multiplikator (schnellere Erholung/stärkere Skalierung) oder
Lot-Erhöhung (sanfteres Wachstum, konservativere Skalierung)
Ein maximales Ebenenlimit dient der Kontrolle der Layering-Strategie.
4) Basket-Schließsystem (pro Symbol & global)
Positionen schließen durch:
Geldziel/Geldstopp (pro Symbol oder alle Symbole)
Prozentuales Ziel/Prozentualer Stopp (basierend auf dem Kontostand)
Dadurch konzentriert sich Pyramid auf das Nettoergebnismanagement und nicht auf TP/SL einzelner Orders.
Hauptmerkmale
✅ Multi-Symbol-Handel (Symbole einzeln aktivieren/deaktivieren)
✅ Zeitfilter (Handel nur während Ihrer bevorzugten Handelszeiten)
✅ Schließzeitpunkt (Alle Positionen zu einem festgelegten Zeitpunkt schließen)
✅ Tagesziel (Neueinstiege nach Erreichen des Tagesgewinnziels werden blockiert)
✅ Maximale Positionsebenen (Anzahl der Ebenen begrenzen)
✅ „ALLE SCHLIESSEN“-Schaltfläche im Chart für manuelle Notausstiege
Anpassbare Eingaben
Anfangs-Lotgröße
Maximale Positionsebenen (maximale Anzahl an Ebenen)
Dynamische Schrittliste (Grid-Bereiche)
Multiplikator-/Add-Lot-Skalierungsmodus
TP/SL-Werte (Geld oder Prozent) pro Symbol
TP/SL-Werte (Geld oder Prozent) global für alle Symbole
Zeitfilter (Start/Ende)
Schließzeitpunkt
Tägliches Gewinnziel
Ideal für:
Trader, die Hedging + Grid + Basket-Schließung bevorzugen
Trader in Seitwärtsmärkten
Nutzer, die eine Volatilitätsanpassung wünschen Rasterschritte statt statischer Pip-Distanz
Für Trader, die ihr Risiko über Equity-/Basket-Kontrollen managen
Risikohinweis (Wichtig): Dieser Expert Advisor (EA) verwendet eine Grid-, Hedging- und Skalierungsstrategie. Bei starken, einseitigen Trends kann der Drawdown deutlich ansteigen und die Margin-Anforderungen können schnell steigen.
Empfehlungen:
Verwenden Sie ausreichend Kontoguthaben und Hebel.
Halten Sie den Maximal-Level auf einem sicheren Wert.
Setzen Sie immer einen Basket-Stop (Geld/Prozent) und/oder einen globalen Schutz.
Testen Sie den Expert Advisor im Strategietester mit den Spread- und Symbolvorgaben Ihres Brokers, bevor Sie mit Live-Handel handeln.
Avevo un progetto e mi serviva un ea chiaro e semplice che fosse piramidale ovvero implementasse le operazioni vincenti. Questo non corrisponde alla descrizione. È una martingala molto rischiosa che brucia il conto, l opposto di ciò che cercavo.