Pyramid MT4





„Pyramid EA“ – Pyramidenstruktur mit wechselndem Risiko (Absicherung + Dynamische Schritte)





„Pyramid“ ist ein Expert Advisor, der auf einem pyramidenförmigen Risikomanagementkonzept basiert: Positionen werden in einer abwechselnden Kauf-/Verkaufssequenz eröffnet und erweitert. So entsteht eine strukturierte Absicherung, die sich pyramidenförmig verjüngt. Der Abstand im Raster ist dynamisch und passt sich der Volatilität an. Ausstiege werden durch ein leistungsstarkes System zum Schließen von Positionen (pro Symbol oder global) gesteuert.





Kernkonzept

1) Pyramidenstruktur mit abwechselnden Kauf-/Verkaufspositionen

Der EA beginnt mit dem Aufbau der Basis durch Kauf- und Verkaufsaufträge (Absicherung/Lock). Sobald sich der Markt bewegt und der erforderliche Abstand erreicht ist, erweitert der EA die Positionen schrittweise in abwechselnder Richtung. Dadurch bleibt das Exposure ausgewogen und pyramidenförmig strukturiert.





2) Dynamischer Rasterabstand

Der Abstand zwischen den Ebenen ist nicht fix. Er wird dynamisch angepasst, um die Rasterschritte an die Marktvolatilität anzupassen:

Größere Schritte bei hoher Volatilität

Engere Schritte bei ruhiger Marktlage

3) Pyramiden-Risikoskalierung

Die Größe der nächsten Ebenen kann wie folgt bestimmt werden:

Multiplikator (schnellere Erholung/stärkere Skalierung) oder

Lot-Erhöhung (sanfteres Wachstum, konservativere Skalierung)

Ein maximales Ebenenlimit dient der Kontrolle der Layering-Strategie.





4) Basket-Schließsystem (pro Symbol & global)

Positionen schließen durch:

Geldziel/Geldstopp (pro Symbol oder alle Symbole)

Prozentuales Ziel/Prozentualer Stopp (basierend auf dem Kontostand)

Dadurch konzentriert sich Pyramid auf das Nettoergebnismanagement und nicht auf TP/SL einzelner Orders.





Hauptmerkmale





✅ Multi-Symbol-Handel (Symbole einzeln aktivieren/deaktivieren)

✅ Zeitfilter (Handel nur während Ihrer bevorzugten Handelszeiten)

✅ Schließzeitpunkt (Alle Positionen zu einem festgelegten Zeitpunkt schließen)

✅ Tagesziel (Neueinstiege nach Erreichen des Tagesgewinnziels werden blockiert)

✅ Maximale Positionsebenen (Anzahl der Ebenen begrenzen)

✅ „ALLE SCHLIESSEN“-Schaltfläche im Chart für manuelle Notausstiege





Anpassbare Eingaben

Anfangs-Lotgröße

Maximale Positionsebenen (maximale Anzahl an Ebenen)

Dynamische Schrittliste (Grid-Bereiche)

Multiplikator-/Add-Lot-Skalierungsmodus

TP/SL-Werte (Geld oder Prozent) pro Symbol

TP/SL-Werte (Geld oder Prozent) global für alle Symbole

Zeitfilter (Start/Ende)

Schließzeitpunkt

Tägliches Gewinnziel





Ideal für:

Trader, die Hedging + Grid + Basket-Schließung bevorzugen

Trader in Seitwärtsmärkten

Nutzer, die eine Volatilitätsanpassung wünschen Rasterschritte statt statischer Pip-Distanz

Für Trader, die ihr Risiko über Equity-/Basket-Kontrollen managen





Risikohinweis (Wichtig): Dieser Expert Advisor (EA) verwendet eine Grid-, Hedging- und Skalierungsstrategie. Bei starken, einseitigen Trends kann der Drawdown deutlich ansteigen und die Margin-Anforderungen können schnell steigen.





Empfehlungen:

Verwenden Sie ausreichend Kontoguthaben und Hebel.

Halten Sie den Maximal-Level auf einem sicheren Wert.

Setzen Sie immer einen Basket-Stop (Geld/Prozent) und/oder einen globalen Schutz.

Testen Sie den Expert Advisor im Strategietester mit den Spread- und Symbolvorgaben Ihres Brokers, bevor Sie mit Live-Handel handeln.