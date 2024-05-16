Pyramid MT4

1

„Pyramid EA“ – Pyramidenstruktur mit wechselndem Risiko (Absicherung + Dynamische Schritte)

„Pyramid“ ist ein Expert Advisor, der auf einem pyramidenförmigen Risikomanagementkonzept basiert: Positionen werden in einer abwechselnden Kauf-/Verkaufssequenz eröffnet und erweitert. So entsteht eine strukturierte Absicherung, die sich pyramidenförmig verjüngt. Der Abstand im Raster ist dynamisch und passt sich der Volatilität an. Ausstiege werden durch ein leistungsstarkes System zum Schließen von Positionen (pro Symbol oder global) gesteuert.

Kernkonzept
1) Pyramidenstruktur mit abwechselnden Kauf-/Verkaufspositionen
Der EA beginnt mit dem Aufbau der Basis durch Kauf- und Verkaufsaufträge (Absicherung/Lock). Sobald sich der Markt bewegt und der erforderliche Abstand erreicht ist, erweitert der EA die Positionen schrittweise in abwechselnder Richtung. Dadurch bleibt das Exposure ausgewogen und pyramidenförmig strukturiert.

2) Dynamischer Rasterabstand
Der Abstand zwischen den Ebenen ist nicht fix. Er wird dynamisch angepasst, um die Rasterschritte an die Marktvolatilität anzupassen:
Größere Schritte bei hoher Volatilität
Engere Schritte bei ruhiger Marktlage
3) Pyramiden-Risikoskalierung
Die Größe der nächsten Ebenen kann wie folgt bestimmt werden:
Multiplikator (schnellere Erholung/stärkere Skalierung) oder
Lot-Erhöhung (sanfteres Wachstum, konservativere Skalierung)
Ein maximales Ebenenlimit dient der Kontrolle der Layering-Strategie.

4) Basket-Schließsystem (pro Symbol & global)
Positionen schließen durch:
Geldziel/Geldstopp (pro Symbol oder alle Symbole)
Prozentuales Ziel/Prozentualer Stopp (basierend auf dem Kontostand)
Dadurch konzentriert sich Pyramid auf das Nettoergebnismanagement und nicht auf TP/SL einzelner Orders.

Hauptmerkmale

✅ Multi-Symbol-Handel (Symbole einzeln aktivieren/deaktivieren)
✅ Zeitfilter (Handel nur während Ihrer bevorzugten Handelszeiten)
✅ Schließzeitpunkt (Alle Positionen zu einem festgelegten Zeitpunkt schließen)
✅ Tagesziel (Neueinstiege nach Erreichen des Tagesgewinnziels werden blockiert)
✅ Maximale Positionsebenen (Anzahl der Ebenen begrenzen)
✅ „ALLE SCHLIESSEN“-Schaltfläche im Chart für manuelle Notausstiege

Anpassbare Eingaben
Anfangs-Lotgröße
Maximale Positionsebenen (maximale Anzahl an Ebenen)
Dynamische Schrittliste (Grid-Bereiche)
Multiplikator-/Add-Lot-Skalierungsmodus
TP/SL-Werte (Geld oder Prozent) pro Symbol
TP/SL-Werte (Geld oder Prozent) global für alle Symbole
Zeitfilter (Start/Ende)
Schließzeitpunkt
Tägliches Gewinnziel

Ideal für:
Trader, die Hedging + Grid + Basket-Schließung bevorzugen
Trader in Seitwärtsmärkten
Nutzer, die eine Volatilitätsanpassung wünschen Rasterschritte statt statischer Pip-Distanz
Für Trader, die ihr Risiko über Equity-/Basket-Kontrollen managen

Risikohinweis (Wichtig): Dieser Expert Advisor (EA) verwendet eine Grid-, Hedging- und Skalierungsstrategie. Bei starken, einseitigen Trends kann der Drawdown deutlich ansteigen und die Margin-Anforderungen können schnell steigen.

Empfehlungen:
Verwenden Sie ausreichend Kontoguthaben und Hebel.
Halten Sie den Maximal-Level auf einem sicheren Wert.
Setzen Sie immer einen Basket-Stop (Geld/Prozent) und/oder einen globalen Schutz.
Testen Sie den Expert Advisor im Strategietester mit den Spread- und Symbolvorgaben Ihres Brokers, bevor Sie mit Live-Handel handeln.
Empfohlene Produkte
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experten
Bar Boss   Der Expert   Advisor verwendet den FletBoxPush-Indikator, um den Markt zu analysieren und Handelssignale zu bestimmen. Der Indikator ist in den Expert Advisor integriert und seine zusätzliche Installation auf dem Chart ist nicht erforderlich. Der Handel findet beim Ausbruch der Levels statt, die als die Grenzen der Flat definiert sind. Es wird eine Verlustbegrenzung verwendet. Beschreibung der Beratereinstellungen TimeFrames - Chartperiode, Einstellung für den Indikator color - die F
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Experten
Ich möchte Ihrer Aufmerksamkeit einen einzigartigen, einzigartigen und einzigartigen Berater geben. Wo Sie Ihre eigene Strategie aus einer Reihe von Indikatoren, mustern, kerzenmuster, regressionsrichtung (Trend) und verschiedenen anpassbaren Funktionen (raster, trailing, re-move, etc.) erstellen können. Berater-Funktionen: 1. Möglichkeit, eine der Richtungen buy/sell / buy_sell 2. Festes Los oder Prozentsatz der Einzahlung 3. TR-in Pips oder Wellenanzeige  4. SL-in Pips oder Wellenanzeige
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert. Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale der Golden Suite: MARKTEINSTELLUNGEN Automatische Auswahl der Indikatoren Risiko in % der Einlage Trailing-Stop Nachrichtenfilter Mu
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experten
Time Scalper ist ein Expert Advisor für mehrere Währungen, der mit vielen Symbolen und dem Zeitrahmen M1 arbeitet. Der Expert Advisor verwendet keine hochriskanten Handelsstrategien wie Martingale. EA arbeitet mit Stoploss, Breakout, Pull back, Takeprofit, Next Trailing Stop mit Neural Network Technology und berechnet durch den letzten Preis jede Minute nicht jeden Tick. Dies hat dazu geführt, dass Sie sich keine Gedanken über Backtest-Ergebnisse machen müssen. Für Kunden Bitte schreiben Sie de
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experten
GOAL TIME ist ein Expert Advisor, der auf dem Begriff der Zeit basiert. Er untersucht die Preisveränderung in Abhängigkeit von der Zeit und ermittelt schließlich den besten Zeitpunkt für die Ausführung einer guten Order. Der EA basiert auf einem Indikator, der eine Preiskurve im Verhältnis zur Zeit zeichnet. Diese Kurve wird von einem Algorithmus abgeleitet, der alte Daten analysiert. Dann nutzt der EA die erzeugte Kurve und führt den richtigen Auftrag aus. Im Falle einer falschen Wahl hat der E
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Experten
Hallo, >>>>> Download **FREE TRIAL** von hier (Sie können jetzt auf DEMO-Konto vor dem Kauf vorwärts testen) <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner ist ein automatisches Handelssystem für MT4, das die Fundamentaldaten und Trends der Märkte nutzt, um Trades zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen. Mit dem Einsatz von fortschrittlichen Recovery-Strategie es sicherzustellen, d
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experten
Der fortschrittlichste und umfassendste EA für den Handel mit Trendumkehrungen/Pullbacks Es ist ein sehr profitabler EA, um Trendausbrüche zu handeln und Trades, Take-Profit, Stop-Loss, Move-to-Breakeven und Trailing-Stop zu verwalten. Der "Reversal Monster EA " handelt Reversal/Pullbacks, wenn der aktuelle Kurs des Paares auf ein vordefiniertes horizontales Niveau oder eine Trendlinie auf dem Währungs-Chart zurückfällt. Die Eröffnung der Position kann unmittelbar nach dem Pullback auf die ein
FREE
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Experten
Ultra KZM ist ein Expert Advisor, der eine einzigartige Handelsoperation verwendet. Seine Strategie basiert auf der Kombination von Raster- und Korrelationssystem, einer neuen Methode, die ich erfunden und lange Zeit entwickelt habe. Sie können Live-Signal von diesen Links sehen: (Leerzeichen löschen) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Beachten Sie, dass Sie diesen EA nicht in MT4 back
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experten
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
TickStorm
Edouard Perchet
4 (4)
Experten
TickStorm ist das Ergebnis einer 6-monatigen Teamforschung und integriert einen neuen Ansatz in der Kunst der Tick-Analyse. Der EA-Operationsalgorithmus nutzt die Geschwindigkeit der Retracements, um zu entscheiden, ob es eine Handelsmöglichkeit gibt oder nicht. Diese Retracements werden durch die Analyse mehrerer Tick-Matrizen über verschiedene Zeiträume erkannt und miteinander verglichen, um einen Vorteil gegenüber dem Markt zu erlangen. Wir haben neue Tools entwickelt, um jede ungewöhnliche A
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
Boumn Fibo
Daffa Ramadhani Sukma
Experten
Boom Fibo Boumn Fibo-Design für Fibonacci-Händler und verwenden Sie meinen speziellen Trendindikator, um eine Fibo-Linie zu erstellen. EA eröffnet eine Order basierend auf der Trendrichtung. EA verwendet die MARTINGALE-Strategie, also kontrolliere immer den EA und achte auf dein Gleichgewicht. Wenn EA zu lange braucht, um eine Order zu öffnen, kann dieser EA auch als Assistent verwendet werden, indem Sie auf Open Buy/Open Sell/Open Buy Limit/Sell Limit/Buy Stop/Sell Stop klicken und das Los sel
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jeweils 20 Punkten Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: Maximal
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experten
Stepping-GBPUSD - arbeitet im vollautomatischen Modus! Keine Einstellungen erforderlich, Sie können die Standardeinstellungen verwenden. Der Expert Advisor arbeitet wie ein Skalpell bei starken Kursbewegungen. Der Bot wurde mit echten Tickdaten mit einem echten Spread für einen Zeitraum von 19 Jahren von 2004 bis 2023 getestet (so viel Tickhistorie ist auf den Servern der Schweizer Broker verfügbar). Er bestand auch den Monte-Carlo-Stabilitätstest mit 5.000 Simulationszyklen der zufälligen Hand
Trade every day
Andrey Kozak
Experten
Automatischer analytischer Handelsroboter-Scalper. Dank eines komplexen, multifraktionalen Algorithmus von Umkehrimpulsen bestimmt dieser Roboter genau die Preisumkehrpunkte. An diesen Punkten öffnet der Roboter Pending Orders im Abstand einer volatilen Welle, um die genaue Preisbewegung mit großer Genauigkeit zu bestimmen. Wenn der Preis die ausstehende Order durchbricht, beginnt der Roboter, das Geschäft mit allen verfügbaren virtuellen Instrumenten zu begleiten: Stop-Loss, Take-Profit, Trail
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
DracoAI
Hua Manh Hung
Experten
DracoAI ist ein revolutionärer automatischer Devisenhandelsroboter, der auf einem neuronalen Netzwerk basiert. Verlustabdeckung ist unser exklusives Premiummerkmal. DracoAI IST: DER BESTE SERVICE ZUM GELDVERDIENEN & STABILES PASSIVES EINKOMMEN GEWINN, AUCH WENN SIE NICHT AN DEN AUSSCHREIBUNGEN TEILNEHMEN FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT UND STABILITÄT DracoAI IST SICHER, WEIL: WIR GARANTIEREN DIE SICHERHEIT IHRER GELDER NEGATIVE HANDELSERGEBNISSE WERDEN DURCH UNSEREN RESERVEFONDS GEDECKT 100%IGE VERT
Mk R
Can Pei Pu
Experten
MK_R Es basiert auf gegenläufigen Mustern für EURUSD. Grundsätzlich wird er unter der Bedingung von 1 Kaufwelle und 6 Verkaufswellen des Granville'schen Gesetzes einsteigen. Der EA verwendet keine Indikatoren, Raster, Martingale, Arbitrage. Der EA hat sich in den sechs Monaten des Jahres 2020 als profitabel erwiesen und ist besonders für den aktuellen EURUSD-Markt seit Mitte Dezember 2020 geeignet. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Der Zeitrahmen ist M5. EA benötigt M1 Char
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risik
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experten
Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
Vom berühmten Gold Mining EA Entwickler - SJ präsentiert GoldZ AI - Das Gold Trading Powerhouse der nächsten Generation Präzision. Intelligenz. Profit. GoldZ AI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist Ihr Hochgeschwindigkeits-, Markt-versierte Goldhandelspartner , gebaut, um XAUUSD mit einer leistungsstarken Fusion von Preis-Aktion-Meisterschaft, intelligente Trend-Erkennung und maschinelles Lernen Intelligenz zu erobern. Im Kern lebt GoldZ AI von der Dynamik der asiatischen Schlu
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experten
Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experten
Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
DualGrid MT4
DRT Circle
Experten
DualGrid-Expertenberater DualGrid ist ein Grid-Expert Advisor mit mehreren Strategien, der flexibles Risikomanagement, fortschrittliche Grid-Logik und sorgfältig getestetes Ausführungsverhalten bietet. Der EA integriert zwei unabhängige Handelsstrategien, die jeweils mit einem eigenen Ansatz zur Marktinteraktion entwickelt wurden. Dadurch können Händler den EA an unterschiedliche Risikopräferenzen und Marktbedingungen anpassen. Bitte senden Sie mir nach dem Kauf umgehend eine private Nachricht
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Weitere Produkte dieses Autors
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Der Virtual Reality Expert Advisor (EA) ist ein ausgeklügeltes Handelstool, das die Margenauslastung bei der Ausführung von Positionen auf den Finanzmärkten optimieren soll. Seine einzigartige Strategie umfasst einen zweistufigen Prozess: die Eröffnung einer virtuellen Position, gefolgt von einer entsprechenden realen Position, mit dem Ziel, die Margenanforderungen zu minimier
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitys
KOSTENLOSER MT4-INDIKATOR: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 KOSTENLOSER MT4-ASSISTENT: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bitte geben Sie eine 5-Sterne-Bewertung ab, wenn Ihnen dieses kostenlose Tool gefällt! Vielen Dank :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Wir stellen den Expert Advisor „Supply and Demand Assistant“ (EA) vor – Ihr ultimatives Tool, um sich präzise u
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Multi-Pair Hedging Grid EA (Dynamisch adaptiv) Rebate Hunter ist ein Multi-Pair Hedging Grid Expert Advisor (EA), der ein konstantes Handelsvolumen generiert und gleichzeitig kontrollierte Korbgewinne anstrebt. Der EA eröffnet gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen (Hedged Entry) und verwaltet diese anschließend mithilfe eines dynamisch adaptiven Grid-Abstands
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Der Expert Advisor (EA) „Marti Lovers“ ist ein anspruchsvolles und aggressives Handelssystem für erfahrene Trader, die mit risikoreichen Strategien umgehen können. Dieser EA vereint verschiedene Handelslogiken in einem leistungsstarken Tool und bietet einen einzigartigen und dynamischen Ansatz für den Devisenhandel. Aufgrund seines aggressiven Charakters erfordert „Marti Lovers
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Wir präsentieren den innovativen Expert Advisor „FAST SCALPER“: Entfesseln Sie die Macht der globalen Märkte mit Präzision und Kompetenz. Im dynamischen Forex-Handel erfordert es eine einzigartige Kombination aus Intelligenz und Technologie, um immer einen Schritt voraus zu sein. Der Expert Advisor „FAST SCALPER“ ist die Kr
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Multi-Pair Hedging Grid EA (Dynamisch adaptiv) Rebate Hunter ist ein Multi-Pair Hedging Grid Expert Advisor (EA), der ein konstantes Handelsvolumen generiert und gleichzeitig kontrollierte Korbgewinne anstrebt. Der EA eröffnet gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen (Hedged Entry) und verwaltet diese anschließend mithilfe eines dynamisch adaptiven Grid-Abstands
Gold Buster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Wir stellen den „Gold Buster“-EA vor: Dynamisches Support-Resistance- und Risikomanagementsystem der nächsten Generation Der „Gold Buster“-EA stellt die neueste Entwicklung unter den automatisierten Handelssystemen dar und nutzt die neuesten Fortschritte in der offenen Positionsverwaltung und Risikoanalysetechnologie, um neu zu definieren, wie Support- und Resistance-Levels au
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien anzuwenden. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspotenz
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitys
Wasserzeichen MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Das Skript „Wasserzeichen“ optimiert Ihren Handelschart, indem es wichtige Informationen direkt im Charthintergrund anzeigt. Es bietet eine übersichtliche und unaufdringliche Möglichkeit, wichtige Details wie das aktuelle Handelspaar, den Zei
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilitys
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Wir präsentieren den Trading-Assistenten „Smart Trader“ – das ultimative Tool, dem professionelle Trader weltweit aufgrund seiner beispiellosen Anpassungsfähigkeit und innovativen Risikomanagementstrategien vertrauen. Das Herzstück von „Smart Trader“ ist sein revolutionäres Risikomanagement-System, das sich dynamisch an die s
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitys
Trade Advisor: Chart-Erfolg Der ultimative Expert Advisor (EA) für professionelle Trader VERSION MT4-Version | MT5-Version | Blogs v.3.0 - Telegram-Bot-Integration Hinweis: Die MT4-Version ist schlanker als die MT5-Version. Trade Advisor: Chart-Erfolg Trade Advisor ist ein fortschrittlicher Handelsassistent, der Handelsstrategien durch die Integration wichtiger Marktanalyse-Tools und nahtloser Funktionalität für Trader optimiert. Hier ist ein Überblick darüber, was Trade Advisor zu einem
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 „Grandmaster“ EA – Präzises One-Shot-Trading mit intelligenten Indikatoren Haben Sie genug von unübersichtlichen Strategien, Overtrading und unnötigen Risiken? Begrüßen Sie den Grandmaster EA – einen übersichtlichen, präzisen und sachlichen Expert Advisor für Trader, die mit intelligenter Entscheidungsfindung auf einen Schlag setzen. Angetrieben von der Dreifach-Indikator-Logi
Liquidity Side
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Intelligenter Einstieg basierend auf institutioneller Liquidität Liquidity Side ist ein automatisierter Expert Advisor, der verborgene Liquiditätsbereiche im Markt erkennt – Bereiche, in denen Institutionen am wahrscheinlichsten handeln. Durch die Kombination technischer Indikatoren und Echtzeit-Nachrichtenfilter kann dieser EA Marktrauschen vermeiden und sic
Volatility Switching
Agus Santoso
Experten
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 „Volatility Switching“ ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die ihre Positionen in dynamischen Marktumgebungen optimieren möchten. Diese EA arbeitet nach dem Prinzip, Marktvolatilität zu erkennen und ihre Strategien dynamisch anzupassen, um Risiken zu mindern und die Rentabilität zu steigern. Durch den Einsatz der Open-Position-Methode m
Fibo SnR
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Wir stellen den hochmodernen Expert Advisor „Fibo SnR“ vor – Ihren ultimativen Handelsbegleiter! Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis mit dem neuesten und ausgereiftesten Expert Advisor (EA), dem Expert Advisor „Fibo SnR“. Dieses bahnbrechende Tool nutzt die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Algorithmen und die zeitlosen Prinzipien der Fibonacci-Levels, um Ihren Handelsbe
Wayang
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 „Wayang EA“ – Intelligentes Trading mit Trend- und S/R-Präzision Übersicht „Wayang EA“ ist ein intelligenter Expert Advisor, der Pending-Order-Strategie mit Support- und Resistance- sowie Trendanalyse kombiniert, um die besten Gelegenheiten auf dem Markt zu nutzen. Dieser EA wurde mit Algorithmen entwickelt, die unter verschiedenen Marktbedingungen getestet wurden, und eignet
KingKong MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA – intelligenter, auf Volatilität basierender Handelsalgorithmus Übersicht Der Dynamite Breakout EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der die Marktvolatilität ausnutzen soll, indem er Ausbruchszonen dynamisch anhand von Intraday-Preisbewegungen identifiziert. Dieser EA berechnet potenzielle Handelsbereiche auf intelligente Weise, indem er die Echtzeit-
Auswahl:
Roberto Moretti
23
Roberto Moretti 2025.05.03 12:25 
 

Avevo un progetto e mi serviva un ea chiaro e semplice che fosse piramidale ovvero implementasse le operazioni vincenti. Questo non corrisponde alla descrizione. È una martingala molto rischiosa che brucia il conto, l opposto di ciò che cercavo.

Agus Santoso
35365
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.05.03 13:25
Sorry Sir, the pyramid in question is that the martingale has changed in an unusual way, you should pay attention to the backtest, thank you
Antwort auf eine Rezension