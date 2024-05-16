Pyramid MT4
- エキスパート
- Agus Santoso
- バージョン: 3.0
- アップデート済み: 3 1月 2026
- アクティベーション: 5
「ピラミッドEA」 - 交互リスクピラミッドグリッド（ヘッジ + ダイナミックステップ）
「ピラミッド」は、ピラミッド型のリスク管理コンセプトに基づいて構築されたエキスパートアドバイザーです。ポジションは、買い/売りのシーケンスを交互に展開することで、ピラミッドのように「狭まる」構造化されたヘッジを形成します。グリッド間隔は動的で、変動するボラティリティに適応します。一方、決済は強力なバスケットクローズシステム（銘柄ごとまたはグローバル）によって処理されます。
コアコンセプト
1) 交互買い/売りピラミッド構造
このEAは、買い + 売り（ヘッジ/ロック）のベースを構築することから始まります。
市場が変動し、必要な距離に達すると、EAはポジションを段階的に交互に拡大し、エクスポージャーのバランスを保ちながらピラミッド構造を維持します。
2) 動的グリッド距離
レベル間の距離は固定ではありません。
市場のボラティリティに基づいて動的グリッド距離を調整します。
ボラティリティの高い状況ではグリッド間隔を広く
穏やかな状況ではグリッド間隔を狭く
3) ピラミッドリスクスケーリング
次のレベルのサイズは、以下の方法で設定できます。
乗数（より速い回復／より強いスケーリング）、または
ロット追加（よりスムーズな成長、より保守的なスケーリング）
階層化を制御するために、最大レベル制限が提供されています。
4) バスケットクローズシステム（銘柄ごとおよびグローバル）
ポジションのクローズ方法：
マネーターゲット／マネーストップ（銘柄ごとまたは全銘柄）
パーセントターゲット／パーセントストップ（口座残高に基づく）
これにより、ピラミッドは単一注文のTP/SLではなく、純利益管理に重点を置いています。
主な機能
✅ マルチシンボル取引（入力時に各シンボルを有効/無効に設定）
✅ 時間フィルター（ご希望の取引時間のみ取引）
✅ 時間指定決済（指定時間に全ポジションを強制決済）
✅ 日次目標（日次利益目標達成後の新規エントリーをブロック）
✅ 最大レベルコントロール（レイヤー数制限）
✅ チャート上の「全ポジション決済」ボタンをクリックするだけで、手動で緊急決済が可能
カスタマイズ可能な入力項目
初期ロットサイズ
最大レベル（最大レイヤー数）
ダイナミックステップリスト（グリッド範囲）
乗数/ロット追加スケーリングモード
バスケットTP/SL（金額またはパーセント）（シンボルごと）
バスケットTP/SL（金額またはパーセント）（全シンボル全体）
時間フィルター（開始/終了）
時間指定決済
日次利益目標
最適なユーザー
ヘッジ、グリッド、バスケット決済を重視するトレーダー
レンジ/横ばいの市場動向
ボラティリティ対応を求めるユーザー固定ピップ間隔ではなくグリッドステップ
エクイティ/バスケットコントロールでリスク管理を行うトレーダー
リスクに関するお知らせ（重要）
このEAは、グリッド+ヘッジ+スケーリング手法を採用しています。強い一方向トレンドでは、変動ドローダウンが大幅に増加し、証拠金要件が急上昇する可能性があります。
推奨事項：
十分な口座残高とレバレッジを使用してください。
最大レベルは安全な値に維持してください。
バスケットSL（金額/パーセント）および/またはグローバルプロテクションを常に設定してください。
ライブ取引の前に、ブローカーのスプレッドとシンボル仕様を使用してストラテジーテスターでテストしてください。
Avevo un progetto e mi serviva un ea chiaro e semplice che fosse piramidale ovvero implementasse le operazioni vincenti. Questo non corrisponde alla descrizione. È una martingala molto rischiosa che brucia il conto, l opposto di ciò che cercavo.