Marti Lovers EA — Martingala Multilógica y Recuperación + Cobertura de Emergencia

Marti Lovers EA es un Asesor Experto basado en una estrategia de martingala/recuperación que opera en varios modos lógicos (0-6) para gestionar entradas por fases, duplicación de lotes, configuración de pasos de pip y cierre automático según objetivos de ganancias (dinero/capital). Este EA es ideal para operadores que buscan un sistema semiautomatizado centrado en la gestión de posiciones y objetivos diarios/de cuenta.

El EA está diseñado para:
Añadir posiciones cuando el mercado se mueve en su contra (recuperación/martingala)
Asegurar automáticamente las ganancias al alcanzar el objetivo
Cerrar todas las posiciones al alcanzar el objetivo de capital
Ejecutar múltiples conjuntos lógicos (0-6) con diferentes números mágicos
Disponer de un modo de cobertura de emergencia cuando se dan ciertas condiciones de caída (según los parámetros)
Nota: La martingala conlleva altos riesgos. Asegúrese de comprenderlos antes de usarla en una cuenta real.

Características principales
Operación con múltiples lógicas (0-6)
Cada lógica puede tener diferentes parámetros (lote, multiplicador, paso de pip, TP, ventana temporal, etc.)
Números mágicos independientes para cada lógica → gestión de órdenes optimizada

Sistema Martingala/Recuperación
Adición gradual de posiciones mediante multiplicador de lote
Control de la distancia de entrada mediante paso de pip (distancia entre posiciones)

Filtro temporal
El asesor experto (EA) solo funciona durante horarios de trading específicos
Ayuda a evitar ciertas horas de volatilidad/picos de noticias (según preferencia)

Sistema de toma de ganancias/cierre
Cerrar todo por objetivo de ganancias (dinero de TP/ganancia total)
Modo de capital de TP: cierra todas las posiciones cuando las ganancias de la cuenta alcanzan el objetivo de capital

Modo de cobertura de emergencia (Lógica 06)
Abre una posición de cobertura cuando:
cumple los requisitos de reducción (según parámetros)

se alcanza el número mínimo de posiciones
está dentro de la ventana temporal permitida

Información en el gráfico
Información resumida sobre las posiciones de compra/venta y el tiempo estimado de ejecución Beneficios

Funcionamiento breve
El Asesor Experto (EA) monitoriza las condiciones de entrada según la lógica activa y la ventana temporal. Si la orden inicial está abierta, el EA se recupera añadiendo posiciones según la configuración de PipStep y LotMultiplier.
Cuando el beneficio total alcanza el objetivo, el EA cierra la posición (Cerrar todo).
Si las condiciones del mercado son adversas y se cumple el requisito de reducción, el EA puede ejecutar una Cobertura de Emergencia (lógica especial) como protección adicional (no una garantía).
Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.10.25 18:53 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35704
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2024.10.25 18:54
Thank you Sir
Respuesta al comentario