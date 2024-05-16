Pyramid MT4

1


« Pyramid EA » — Grille pyramidale de risque alternée (Couverture + Étapes dynamiques)

« Pyramid » est un Expert Advisor basé sur un concept de gestion des risques pyramidal : les positions sont ouvertes et développées selon une séquence ACHAT/VENTE alternée, formant une couverture structurée qui se resserre comme une pyramide. La distance de la grille est dynamique et s’adapte à la volatilité, tandis que les sorties sont gérées par un système performant de fermeture de panier (par symbole ou globalement).

Concept principal

1) Structure pyramidale d’achat/vente alternée

L’EA commence par construire la base avec des opérations ACHAT + VENTE (couverture/verrouillage).

À mesure que le marché évolue et que la distance requise est atteinte, le conseiller expert (EA) développe les positions progressivement, en alternant les directions, maintenant ainsi une exposition équilibrée et structurée comme une pyramide.

2) Espacement dynamique de la grille

L'espacement entre les niveaux n'est pas fixe.

Il utilise un espacement dynamique pour ajuster les pas de la grille en fonction de la volatilité du marché :

Pas plus larges en période de forte volatilité

Pas plus étroits en période de calme

3) Ajustement du risque de la pyramide

La taille des niveaux suivants peut être ajustée à l'aide :

Multiplicateur (récupération plus rapide / augmentation plus importante) ou
Ajout de lot (croissance plus progressive, augmentation plus prudente)

Une limite de niveau maximal permet de contrôler la superposition des positions.

4) Système de clôture des paniers (par symbole et global)

Clôture des positions selon :

Objectif monétaire / Stop loss (par symbole ou pour tous les symboles)

Objectif en pourcentage / Stop loss en pourcentage (en fonction du solde du compte)

Ainsi, la pyramide se concentre sur la gestion du résultat net, et non sur le Take Profit/Stop Profit d'un seul ordre.

Fonctionnalités clés

✅ Trading multi-symboles (activation/désactivation de chaque symbole via les paramètres)

✅ Filtre horaire (tradez uniquement pendant vos heures de trading préférées)

✅ Clôture programmée (fermeture forcée de toutes les positions à une heure précise)

✅ Objectif journalier (blocage des nouvelles entrées après atteinte de l'objectif de profit journalier)

✅ Contrôle du niveau maximum (limitation du nombre total de couches)

✅ Bouton « FERMER TOUT » en un clic sur le graphique pour une sortie d'urgence manuelle

Paramètres personnalisables

Taille initiale du lot

Niveau maximum (nombre maximal de couches)

Liste dynamique des intervalles (plages de la grille)

Mode de mise à l'échelle Multiplicateur / Ajout de lot

TP/SL du panier (montant ou pourcentage) par symbole

TP/SL du panier (montant ou pourcentage) global (tous les symboles)

Filtre horaire (Début/Fin)

Clôture programmée

Objectif de profit journalier

Idéal pour

Les traders qui privilégient la couverture, la grille et la fermeture de panier

Marché en range / latéral Comportement

Utilisateurs préférant une grille adaptative à la volatilité plutôt qu'une distance en pips fixe
Traders gérant les risques via le contrôle des actions/du panier

Avertissement relatif aux risques (Important)

Ce conseiller expert utilise une méthodologie de grille, de couverture et d'ajustement. En cas de fortes tendances unidirectionnelles, le drawdown flottant peut augmenter significativement et les exigences de marge peuvent croître rapidement.

Recommandations :

Utilisez un solde de compte et un effet de levier suffisants.

Maintenez le niveau maximum à une valeur sûre.

Définissez toujours un stop loss (SL) pour le panier (montant/pourcentage) et/ou une protection globale.

Testez la stratégie dans le testeur en utilisant les spécifications de spread et de symboles de votre courtier avant de trader en réel.
Filtrer:
Roberto Moretti
23
Roberto Moretti 2025.05.03 12:25 
 

Avevo un progetto e mi serviva un ea chiaro e semplice che fosse piramidale ovvero implementasse le operazioni vincenti. Questo non corrisponde alla descrizione. È una martingala molto rischiosa che brucia il conto, l opposto di ciò che cercavo.

Agus Santoso
35365
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.05.03 13:25
Sorry Sir, the pyramid in question is that the martingale has changed in an unusual way, you should pay attention to the backtest, thank you
Répondre à l'avis