Pyramid MT4









« Pyramid EA » — Grille pyramidale de risque alternée (Couverture + Étapes dynamiques)





« Pyramid » est un Expert Advisor basé sur un concept de gestion des risques pyramidal : les positions sont ouvertes et développées selon une séquence ACHAT/VENTE alternée, formant une couverture structurée qui se resserre comme une pyramide. La distance de la grille est dynamique et s’adapte à la volatilité, tandis que les sorties sont gérées par un système performant de fermeture de panier (par symbole ou globalement).





Concept principal





1) Structure pyramidale d’achat/vente alternée





L’EA commence par construire la base avec des opérations ACHAT + VENTE (couverture/verrouillage).





À mesure que le marché évolue et que la distance requise est atteinte, le conseiller expert (EA) développe les positions progressivement, en alternant les directions, maintenant ainsi une exposition équilibrée et structurée comme une pyramide.





2) Espacement dynamique de la grille





L'espacement entre les niveaux n'est pas fixe.





Il utilise un espacement dynamique pour ajuster les pas de la grille en fonction de la volatilité du marché :





Pas plus larges en période de forte volatilité





Pas plus étroits en période de calme





3) Ajustement du risque de la pyramide





La taille des niveaux suivants peut être ajustée à l'aide :





Multiplicateur (récupération plus rapide / augmentation plus importante) ou

Ajout de lot (croissance plus progressive, augmentation plus prudente)





Une limite de niveau maximal permet de contrôler la superposition des positions.





4) Système de clôture des paniers (par symbole et global)





Clôture des positions selon :





Objectif monétaire / Stop loss (par symbole ou pour tous les symboles)





Objectif en pourcentage / Stop loss en pourcentage (en fonction du solde du compte)





Ainsi, la pyramide se concentre sur la gestion du résultat net, et non sur le Take Profit/Stop Profit d'un seul ordre.





Fonctionnalités clés





✅ Trading multi-symboles (activation/désactivation de chaque symbole via les paramètres)





✅ Filtre horaire (tradez uniquement pendant vos heures de trading préférées)





✅ Clôture programmée (fermeture forcée de toutes les positions à une heure précise)





✅ Objectif journalier (blocage des nouvelles entrées après atteinte de l'objectif de profit journalier)





✅ Contrôle du niveau maximum (limitation du nombre total de couches)





✅ Bouton « FERMER TOUT » en un clic sur le graphique pour une sortie d'urgence manuelle





Paramètres personnalisables





Taille initiale du lot





Niveau maximum (nombre maximal de couches)





Liste dynamique des intervalles (plages de la grille)





Mode de mise à l'échelle Multiplicateur / Ajout de lot





TP/SL du panier (montant ou pourcentage) par symbole





TP/SL du panier (montant ou pourcentage) global (tous les symboles)





Filtre horaire (Début/Fin)





Clôture programmée





Objectif de profit journalier





Idéal pour





Les traders qui privilégient la couverture, la grille et la fermeture de panier





Marché en range / latéral Comportement





Utilisateurs préférant une grille adaptative à la volatilité plutôt qu'une distance en pips fixe

Traders gérant les risques via le contrôle des actions/du panier





Avertissement relatif aux risques (Important)





Ce conseiller expert utilise une méthodologie de grille, de couverture et d'ajustement. En cas de fortes tendances unidirectionnelles, le drawdown flottant peut augmenter significativement et les exigences de marge peuvent croître rapidement.





Recommandations :





Utilisez un solde de compte et un effet de levier suffisants.





Maintenez le niveau maximum à une valeur sûre.





Définissez toujours un stop loss (SL) pour le panier (montant/pourcentage) et/ou une protection globale.





Testez la stratégie dans le testeur en utilisant les spécifications de spread et de symboles de votre courtier avant de trader en réel.