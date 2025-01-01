- Login
MarginCheck
Obtiene la cantidad de margen, necesaria para ejecutar la operación comercial.
double MarginCheck(
Parámetros
symbol
[in] Símbolo de la operación de trading.
trade_operation
[in] Tipo de operación (enumeración ENUM_ORDER_TYPE).
volume
[in] Volumen de la operación.
price
[in] Precio de la operación.
Valor devuelto
Cantidad de margen, necesaria para ejecutar la operación comercial.