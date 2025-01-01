DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCAccountInfoMarginCheck 

MarginCheck

Obtiene la cantidad de margen, necesaria para ejecutar la operación comercial.

double  MarginCheck(
   const string        symbol,              // símbolo
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // operación
   double              volume,              // volumen
   double              price                // precio
   ) const

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo de la operación de trading.

trade_operation

[in]  Tipo de operación (enumeración ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in]  Volumen de la operación.

price

[in]  Precio de la operación.

Valor devuelto

Cantidad de margen, necesaria para ejecutar la operación comercial.