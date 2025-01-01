Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCAccountInfoStopoutMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck StopoutMode Obtiene el modo de Stop Out de la cuenta. ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE StopoutMode() const Valor devuelto Modo de Stop Out de la cuenta (valor de la enumeración ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE). Leverage StopoutModeDescription