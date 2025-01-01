DocumentaciónSecciones
StopoutMode

Obtiene el modo de Stop Out de la cuenta.

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE  StopoutMode() const

Valor devuelto

Modo de Stop Out de la cuenta (valor de la enumeración ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE).