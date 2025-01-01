DocumentaciónSecciones
MarginMode

Obtiene el modo de cálculo del margen.

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE  MarginMode() const

Valor devuelto

Modo de cálculo del margen de la enumeración ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE.