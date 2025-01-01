FreeMarginCheck

Obtiene la cantidad de margen libre disponible después de la ejecución de la operación comercial.

double FreeMarginCheck(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE trade_operation,

double volume,

double price

) const

Parámetros

symbol

[in] Símbolo de la operación de trading.

trade_operation

[in] Tipo de operación (enumeración ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volumen de la operación.

price

[in] Precio de la operación.

Valor devuelto

Cantidad de margen libre disponible después de la ejecución de la operación comercial.