Manual de referencia de MQL5 > Biblioteca estándar > Clases de comercio > CAccountInfo > TradeMode

TradeMode
Obtiene el modo de trading.

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE TradeMode() const

Valor devuelto
Modo de trading (valor de la enumeración ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE).