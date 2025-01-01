Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCAccountInfoLeverage LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Leverage Obtiene la cantidad de apalancamiento dado. long Leverage() const Valor devuelto Cantidad de apalancamiento dado. TradeModeDescription StopoutMode