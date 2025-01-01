Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCAccountInfoMarginModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginModeDescription Obtenemos el modo de cálculo del margen como línea. string MarginModeDescription() const Valor devuelto Modo de cálculo del margen como línea. MarginMode TradeAllowed