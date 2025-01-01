Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCAccountInfoCredit LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Credit Obtiene la cantidad de crédito. double Credit() const Valor devuelto Cantidad de crédito (en la divisa del depósito). Balance Profit