TradeExpert Obtiene la bandera de margen de trading automático. bool TradeExpert() const Valor devuelto Bandera de margen de trading automático.