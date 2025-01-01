Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCAccountInfoStopoutModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck StopoutModeDescription Obtiene el modo de establecimiento de margen mínimo en formato cadena. string StopoutModeDescription() const Valor devuelto Modo de establecimiento de margen mínimo en formato cadena. StopoutMode MarginMode