Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCAccountInfoBalance LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Balance Obtiene el saldo de la cuenta. double Balance() const Valor devuelto El saldo de la cuenta (en la divisa del depósito). LimitOrders Credit