LimitOrders

Obtiene el máximo número permitido de órdenes pendientes

int  LimitOrders() const

Valor devuelto

Obtiene el máximo número permitido de órdenes pendientes.

Nota

0 - sin límite.