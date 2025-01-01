Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCAccountInfoCurrency LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Currency Obtiene el nombre de la divisa del depósito. string Currency() const Valor devuelto Nombre de la divisa del depósito. Server Company